Gottes Segen für das neue Fahrzeug

Von: Peter Schiebel

Teilen

Wünschte allzeit gute Fahrt und Gottes Segen für das neue Feuerwehrauto: Pfarrer Roland Böckler feierte die Feldmesse mit zahlreichen Gästen bei strahlendem Oktoberhimmel auf einer Anhöhe oberhalb von Meiling. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Es war ein Fest, über das in Meiling noch länger gesprochen werden dürfte. Weil es so schön war, weil so viele Leute da waren, weil alles gepasst hat und weil der Anlass so selten ist: Die Freiwillige Feuerwehr hat am Sonntag nämlich ihr neues Fahrzeug segnen lassen.

Meiling - Das Löschfahrzeug LF 10 ersetzt das alte LF 8, Baujahr 1986. „Es war deutlich in die Jahre gekommen, hatte technische Mängel, und der TÜV war auch nicht mehr einfach zu bekommen“, erzählt Vorstand Max Ludwig dem Starnberger Merkur. All das ist nun aber Vergangenheit. Bereits im Juli hatten die Kameraden das LF 10 bei der Firma Rosenbauer im österreichischen St. Pölten abgeholt. Nun segnete Pfarrer Roland Böckler das Fahrzeug bei einer Feldmesse auf einer Anhöhe oberhalb von Meiling mit traumhaftem Blick in die Berge. Angeführt von der Lüßbacher Blasmusik hatte sich der Festzug zuvor am Feuerwehrhaus in Marsch gesetzt. Dabei waren alle Seefelder Ortsteilfeuerwehren, neben Meiling auch Oberalting-Seefeld, Hechendorf, Drößling und Unering, dazu die Patenfeuerwehr aus Steinebach-Auing sowie sechs Mitglieder der Kreisbrandinspektion. Auch Landrat Stefan Frey war gekommen, ebenso Seefelds Altbürgermeister Wolfram Gum. Dessen Nachfolger Klaus Kögel fehlte entschuldigt.

„Es war ein wunderschöner Tag“, bilanziert Max Ludwig. Nach dem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt mit Schweinsbraten, Knödeln und Sauerkraut und bei Musik der Lüßbacher blieben viele Gäste zu Kaffee und Kuchen. Angefangen hatte das Festwochenende am Samstag mit einem Bulldog-Treffen. Etwa 40 Oldtimer wurden auf der Wiese hinter dem Feuerwehrhaus gezeigt. Auch das sei nach dem vormittäglichen Regen sehr gut gewesen, so Ludwig.

Aktuell zählt die Freiwillige Feuerwehr Meiling 29 aktive Mitglieder und drei Jugendliche – erstmals überhaupt ist ein Mädchen dabei. „Ich finde das klasse“, sagt Ludwig. Wer Lust hat: Übungsabend ist an jedem ersten Montag im Monat um 20 Uhr.