Feuerwehr verliert Mannschaftswagen

Von: Hanna von Prittwitz

Ausgebrannt ist der Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Unering. Größere Schäden entstanden nicht, das Fahrzeug allerdings ist ein Totalschaden. © feuerwehr unering

Die Freiwillige Feuerwehr Unering musste am Samstag in der eigenen Garage löschen. Ein Fahrzeug hatte Feuer gefangen. Die Sache verlief insgesamt glimpflich.

Unering – Schreck am Samstagmorgen in Unering: Ein in einer Garage neben dem Feuerwehrhaus geparkter Mannschaftswagen der Freiwillligen Feuerwehr Unering fing Feuer und brannte teilweise aus. Das Löschfahrzeug und die Kleidung der Kameraden blieben verschont, denn das betroffene Fahrzeug war in einer Garage in einem Nebengebäude abgestellt.

Wie Kreisbrandinspektor Maximilian Wastian am Sonntag berichtete, hatte ein Nachbar den Feuermelder in dem Gebäude gehört und um 8.49 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Unering waren natürlich binnen Minuten vor Ort und bemerkten Rauch, der aus der Garage drang, in der der Mannschaftswagen stand. Sie alarmierten die Kollegen der Feuerwehr Oberalting-Seefeld nach, letztlich waren 20 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehrler schoben das brennende Fahrzeug, einen Dacia Duster Baujahr 2010, sofort nach draußen. „Dort wurde er abgelöscht“, erklärte Wastian. Bei dem Fahrzeug sei allerdings nichts mehr zu machen, „es ist ein Totalschaden“. An der Garage sei durch Ruß ebenfalls ein gewisser Schaden entstanden. Das in dem eigentlichen Feuerwehrhaus nebenan stehende Löschfahrzeug blieb indessen unbeschadet, das gilt auch für die Ausrüstung und Kleidung der Feuerwehr Unering. „Zum Glück“, sagt Wastian.

Warum das Fahrzeug Feuer fing, bleibt ein Rätsel und muss von Experten nun ermittelt werden. Das Fahrzeug sei seines Wissens kurz zuvor auch nicht bewegt worden, berichtet Wastian. Die Einsatzleitung lag in den Händen von Unerings Kommandant Andreas Gamperl, Einsatzende war laut Wastian um 10.54 Uhr.

„Das ist natürlich bitter für die Feuerwehr Unering“, sagte Wastian im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Sie sei bei der Ersatzbeschaffung nun auf den guten Willen der Gemeinde Seefeld angewiesen. Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel hatte sich jedoch bereits am Samstag auch ein Bild der Situation gemacht. „Wir gehen von einem Versicherungsfall aus“, sagte er gestern. Bei der Ersatzbeschaffung für den Transporter sehe er die Gemeinde in der Pflicht, „das ist unsere Aufgabe“.

Wastian kann sich nicht daran erinnern, dass jemals ein Fahrzeug einer Feuerwehr einfach so abgebrannt wäre. „Zum Glück kommt das nicht so oft vor“. Das Fahrzeug habe die Feuerwehr Unering für Einsätze genutzt, für die mehr Personal gebraucht werde. „In das Löschfahrzeug passen nicht so viele Kameraden rein.“ Nun müsse man schauen, ob und wie ein neuer Transportwagen beschafft werden könne.