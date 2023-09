Feuerwehrarbeit auf einem „neuen Level“

Von: Hanna von Prittwitz

Übergabe des „Cannyboards“ (v.l.): Maximilian Schmid, Sebastian Grütze, Beate Blecha, Detlef Schneider, Emmy Nakamura, Ulrich Blecha, Lukas Ruhdorfer, Sofie Bauer und Benjamin Grütze. © Feuerwehr Hechendorf

Eigentlich schaut es wie ein großer Bildschirm aus. Dahinter verbergen sich allerdings ganz neue technische Möglichkeiten. Die Freiwillige Feuerwehr Hechendorf arbeitet neuerdings mit einem sogenannten Cannyboard.

Hechendorf – Die Freiwillige Feuerwehr Hechendorf spricht selbst von einem „neuen Level“, auf das diese Spende die technischen Möglichkeiten der Ehrenamtlichen gehoben habe: Seit Kurzem ist die Wehr in Besitz eines sogenannten Cannyboards. Gespendet haben dies die ortsansässige Firma TQ-Systems und deren Schwesterfirma „in2systems“, die ebenfalls in Seefeld sitzt.

Bei dem „Cannyboard“ handelt es sich um ein speziell für Gruppenarbeit entwickeltes Gerät, über das mehrere Mitglieder in einem Meeting gleichzeitig interagieren können. Sie können schreiben, tippen und wischen, es gibt an dem Bildschirm Platz für mehrere Personen, alle Teilnehmer im Raum können das Aufgezeichnete sehen. Oftmals finden Meetings analog an Computerbildschirmen statt, die Teilnehmer machen sich Notizen oder schreiben die Ergebnisse auf Flipcharts. Beim Wechseln von der digitalen zur analogen Arbeit und zurück können jedoch Daten und Inhalte verloren gehen. Ein „Cannyboard“ kann diese Lücke schließen, weil der direkte Transfer Meetings einfacher macht. Dabei können die Teilnehmer auch von verschiedenen Standorten aus zusammenarbeiten.

Die Feuerwehr Hechendorf hat das Gerät schon ausprobiert. „Das ,Cannyboard‘ ist ein wegweisendes Tool für die Digitalisierung der Feuerwehr, das es ermöglicht, auf effektive Weise Sitzungen abzuhalten und dabei umfassende Funktionen zur Ausbildung und Einsatzplanung bietet. Seit der Ankunft des ,Cannyboards‘ bei der Feuerwehr Hechendorf wurden bereits zahlreiche erfolgreiche Sitzungen durchgeführt, bei denen die Feuerwehrmitglieder von den umfangreichen Möglichkeiten dieses hochmodernen Systems profitierten“, berichtete Beate Blecha von der Feuerwehr Hechendorf in einer Pressemitteilung. „Auch ehrenamtliche Institutionen wie die Freiwillige Feuerwehr müssen mit der Zeit gehen und attraktive Angebote schaffen. So bietet das ,Cannyboard‘ auch die Möglichkeit, nicht nur bestehende Mitglieder zu begeistern, sondern auch neue Mitglieder und den Nachwuchs.“

Auch Hechendorfs Kommandant Benjamin Grütze ist begeistert: „Der Wert des ,Cannyboards‘ liegt im fünfstelligen Bereich, was die Wichtigkeit und den Umfang dieser Spende verdeutlicht. Die Unterstützung durch TQ Systems und ,in2systems’ ermöglicht es der Feuerwehr Hechendorf, ihre technische Ausstattung zu erweitern und die Effizienz in der Einsatzplanung und -durchführung sowie der Ausbildung zu steigern.“ Mit der Integration von moderner Technologie könnten die Feuerwehrleute komplexe Szenarien simulieren, Einsatzpläne erstellen, Ressourcen verwalten und die Kommunikation in Echtzeit verbessern. „Dadurch werden die Einsatzkräfte optimal auf reale Situationen vorbereitet und können noch effektiver und sicherer agieren“, findet Grütze.

Detlef Schneider ist noch aus anderen Gründen stolz auf das von TQ-Systems entwickelte „Cannyboard“: „Es ist eine 100-Prozent-made-in- Germany-Produktion. Dies ist ein deutliches Signal, Dinge, die fast ausnahmslos nur noch im Ausland produziert werden, wieder konsequent durch hohe Automatisierung in unser Land zurückzuholen.“