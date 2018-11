Frau bei Unfall verletzt

Ein Auto ist am Freitagmittag zwischen Seefeld und Auing aus der Kurve geflogen. Seine Fahrerin wurde verletzt, am Auto entstand Totalschaden.

Seefeld – Eine junge Frau aus Erling ist gestern bei einem Unfall in Seefeld verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Frau gegen 13.20 Uhr mit einem Opel von Seefeld in Richtung Auing unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug auf der kurvenreichen Strecke ins Schleudern, krachte gegen einen Baumstumpf und blieb schließlich auf der Seite liegen. Da bei der Alarmierung von einer eingeklemmten Person ausgegangen wurde, waren die Feuerwehren Oberalting, Hechendorf und Steinebach vor Ort. Letztlich konnte die Frau den Pkw aus eigener Kraft verlassen. Als die Rettungskräfte eintrafen, saß sie im Fahrzeug eines weiteren Verkehrsteilnehmers, der an dem Unfall zwar nicht beteiligt war, aber angehalten hatte. Die Erlingerin wurde mittelschwer verletzt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, unter anderem war durch die Wucht des Aufpralls die Achse herausgerissen worden. Die Straße war für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Rubriklistenbild: © dpa / Patrick Pleul