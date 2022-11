Frauen-Vorbilder in der Berufswelt: Wirtschaftspreis für 3M und besonderes „Role Model“

Von: Tobias Gmach

Teilen

Siegerehrung: Ann-Sophie Hartlapp (2.v.l.), Ulrike Pontius (3.v.l.) und Dr. Bettina Richter (4.v.r.) von 3M nahmen den Wirtschaftspreis des Landkreises entgegen. Ihnen gratulierten (v.l.) Christoph Winkelkötter, Annette von Nordeck, Annette Scharf (alle gwt), Katja Lindo-Roever (IHK) und Vizelandrat Matthias Vilsmayer. © Andrea Jaksch

Das Seefelder Unternehmen 3M, ein Hersteller von Zahnmedizin-Produkten, hat den Wirtschaftspreis des Landkreises gewonnen – vor allem, weil es weiblichen Führungskräften ein exzellentes Umfeld bietet. Die Verleihung war ein großes Vernetzungstreffen vorbildlicher Frauen.

Seefeld/Landkreis – Als Dr. Bettina Richter am Mittwochabend zum zweiten Mal die Bühne in der Evangelischen Akademie Tutzing betrat, strahlte sie noch mehr als beim ersten Mal. „Ich bin überwältigt. Und ich hoffe, dass viele unserem Vorbild folgen“, sagte sie. Etwa eine gute Stunde vorher hatte die „Global Business und Senior Projekt Managerin“ die Philosophie des Seefelder Dentalunternehmens 3M vorgestellt. Nun wurde sie belohnt: Der stellvertretende Landrat Matthias Vilsmayer überreichte Richter eine blaue Trophäe, die an ein Hirschgeweih erinnert: den Wirtschaftspreis des Landkreises.

Der Hersteller von Zahnmedizin-Produkten um die 54-jährige promovierte Chemikerin Bettina Richter sollte nicht das einzige „Role Model“ (Vorbild) bleiben, das vor 120 geladenen Gästen für „frauenorientierten, profitablen Vorsprung“ ausgezeichnet wurde. Die Veranstaltung folgte dem Motto des Wirtschaftspreises: In den knapp drei Stunden sprachen 13 Frauen und nur vier Männer ins Mikrofon – eine Frauenquote von 76 Prozent.

Bei den rund 900 Mitarbeitern von 3M in Seefeld ist das Geschlechterverhältnis ausgeglichen, in der Führungsetage ein Drittel weiblich. „Wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen“, sagte Richters Kollegin, Personal-Managerin Ulrike Pontius. Und warum ist das Unternehmen laut Jury weiter als die insgesamt 40 Preisbewerber? Die Organisatorin und Leiterin der gwt-Wirtschaftsförderung, Annette von Nordeck, erklärte: „Das Thema Diversity und die Förderung und Beförderung von Frauen werden bei 3M wirklich gelebt, das hat man bei unserem Besuch sofort gemerkt.“ Etwas kurios: 3M-Managerin Bettina Richter gehörte heuer selbst der Jury an, stimmte aber selbstredend nicht mit ab. Der Fachexpertise wegen war auch Webasto aus Stockdorf in der Jury vertreten. Von Nordeck lobte 3M, früher unter dem Namen Espe bekannt, weiter: „Die weiblichen Führungskräfte sind kontinuierlich sichtbar und ansprechbar.“

Der Vorsitzenden des IHK-Regionalausschusses, Katja Lindo-Roever, gefällt der internationale Ansatz der Firma – sie bilde „Women-Leadership-Foren“ mit weltweiter Vernetzungsmöglichkeit und unterstütze Frauen mit Mentoring- und Coaching-Programmen. Apropos Vernetzung: Lindo-Roever, Geschäftsführerin des Tagungshotels La Villa in Niederpöcking, lud alle Finalistinnen und Pressevertreter zu einem Treffen „zum Aufbau eines regionalen Netzwerkes ein, um voneinander zu lernen und so das Thema weitervoranzubringen“.

Als besonderes Frauen-Vorbild geehrt wurde Lisa Bittighofer (M.) für ihr Unternehmen Naked Minds von Annette von Nordeck (l.) und Katja Lindo-Roever. © Andrea Jaksch

Als Arbeitgeber, die ihre Mitarbeiter, egal ob männlich oder weiblich, als Individuum sehen und ihnen ganz eigene Möglichkeiten einräumen, hatten sich sämtliche Unternehmen in Tutzing präsentiert. Aber auch als Firmen, die von der (internationalen) Vielfalt profitieren. Namentlich neben 3M die Deutsche Aircraft aus Oberpfaffenhofen, das Fortschritt-Zentrum aus Niederpöcking, Pari aus Starnberg, Raylase aus Weßling, Vectoflow, Audeering und Reichhart-Logistik aus Gilching sowie Naked Minds aus Herrsching.

Hinter letzter Firma steht Lisa Bittighofer, die den zweiten Preis des Abends gewann. Symbolisch überreichten ihr Lindo-Roever und von Nordeck ein T-Shirt mit der Aufschrift „Role Model“. Systeme zu schaffen, in denen Frauen beruflich erfolgreich und finanziell unabhängig sind, aber trotzdem Zeit für eine Familie haben, das ist Bittighofers Geschäftsmodell. Naked Minds berät und unterstützt Frauen, die ihr eigenes Unternehmen aufbauen wollen. In ihrer Rede machte die Geschäftsführerin darauf aufmerksam, wie vieles sich in der Welt nach Männern richte. Die Proportionen von Autositzen zum Beispiel. Frauen würden deshalb statistisch öfter bei Unfällen sterben.

Immer wieder am Abend war von einer geschlechterspezifischen Eigenschaft die Rede – bei Gender-Diversity-Beraterin Sissi Banos, aber auch bei Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald: „Wir sind viel zu selbstkritisch – vor allem auch anderen Frauen gegenüber.“ Pari-Personalleiterin Cornelia Pierach-Walter bat alle Frauen im Saal: „Seid solidarisch miteinander.“

Lesen Sie auch:

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Starnberg-Newsletter.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Starnberg finden Sie auf Merkur.de/Starnberg.