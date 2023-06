Gefahr für Radler in Hechendorf

Von: Hanna von Prittwitz

So, und jetzt? Ratlosigkeit steht den aus Inning kommenden Radlern ins Gesicht geschrieben. Sie haben dann aber die Straßenseite gewechselt und sind auf der richtigen Seite den Berg hinabgefahren. Viele aber nutzen fälschlicherweise den Fahrradstreifen und begeben sich so in Gefahr. © andrea jaksch

Vermutlich ist das eine der gefährlichsten Stellen für Radler im Kreis: die Ortseinfahrt Hechendorf, von Inning kommend. Denn die meisten orientieren sich mangels Markierung falsch und fahren auf der linken Straßenseite bergab. Weil es sich um eine Staatsstraße handelt, kann die Gemeinde nicht agieren, wie sie gerne würde.

Hechendorf – „Ich springe da aus dem Auto und schnappe mir die“, sagt Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel. Und bekommt oft nur einen Vogel gezeigt. Die Rede ist von der Ortsdurchfahrt Hechendorf von Inning kommend. Dort gibt es die Inninger Straße hinauf einen Radfahrstreifen. Von Inning aus endet jedoch der Radweg auf der linken Seite. Und immer wieder stürzen sich die Radler dann todesmutig und verbotenerweise bergab auf dem linksseitigen Radstreifen die Inninger Straße hinunter. Dabei müssten sie unbedingt die Straßenseite wechseln. Jedoch fehlen Schilder und deutliche Markierungen. „Das ist wieder ein Problem der Zuständigkeiten“, klagt Kögel. Denn weil es sich um eine Staatsstraße handelt, ist das Staatliche Bauamt Weilheim zuständig.

Angela Obermaier, Schatzmeisterin der NBH Hechendorf, ist schon länger fassungslos wegen der Situation. „Das ist ein katastrophaler Zustand“, sagt sie. Sie sehe Radler mit Kindern und Anhängern, wie sie entgegen dem Verkehr bergab den Radstreifen nutzen würden. „Besonders brenzlig ist es unter der Bahn-Unterführung, dort, wo die Querungshilfe die Fahrbahn zusätzlich verengt“, sagt sie. Erst am Freitag habe ihr ein Radler dort einen Vogel gezeigt, weil sie zu knapp an ihm vorbeigefahren sei. „Aber wenn ich von unten kommend mit dem Auto bergauf fahre, rechne ich nicht mit Radlern, die mir bergab und schnell entgegenkommen“, sagt sie. Das sei lebensgefährlich. „Ich habe schon mehrfach im Seefelder Ordnungsamt angerufen, und nichts ist passiert.“

Ähnlich ist die Situation in der Gemeinde Wörthsee. Auch dort gibt es entlang der Etterschlager Straße von der sogenannten Pizzakreuzung aus bergauf einen Fahrradstreifen. Von Etterschlag kommen die Radler jedoch rechts an – und geraten so gar nicht in Versuchung, bergab und auf der falschen Seite auf den Fahrradstreifen zu gehen.

Ende vergangenen Jahres hatte die Gemeinde Seefeld in dem Bereich in Hechendorf ein Schild installiert, das die Radfahrer darauf aufmerksam machte, dass sie unbedingt die Straßenseite wechseln müssen. Von dem Schild fehlt jede Spur. „Immer wieder werden Schilder gestohlen, wir wissen nicht, wo das geblieben ist“, sagt Kögel. Der Gemeinde seien die Hände gebunden, Entscheidungen müssten die Fachbehörden treffen und umsetzen. „Der Wille ist da, wir haben gute Gespräche. Aber wir warten nun wieder seit Wochen auf einen Terminvorschlag aus dem Staatlichen Bauamt“, sagt Kögel. Ihn nervt die Situation, „vor allem, weil sie einfach zu entschärfen wäre“. Mit Bodenmarkierungen beispielsweise, oder auch langfristig einer Querung wie am Ortsausgang von Hechendorf in Richtung Seefeld. „Da gibt es sehr vielversprechende Ansätze, die auch schon bereits erarbeitet wurden.“

Im Staatlichen Bauamt ist die gefährliche Stelle bekannt. Die verantwortlichen Mitarbeiter waren in dieser Woche jedoch für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Angela Obermaier ist mittlerweile so genervt, dass sie schon angeboten hat, einen Eimer mit Farbe zu spendieren. „Damit malt man drei Pfeile in die richtige Fahrtrichtung, das reicht doch fast fürs Erste.“