Gemeinde Gilching geht das Geld aus

Von: Hanna von Prittwitz

Die Gemeinde Gilching geht auf Sparkurs. Im kommenden Jahr wird nur ein Kinderhaus gebaut. © dpa

Der Gilchinger Gemeinderat war auf Klausur. Dabei zeigte sich vor allem ein: Der Gemeinde geht das Geld aus.

Gilching – Eine abgebrochene Klausurtagung, Streit über das liebe Geld – derartige Gerüchte kursieren in Gilching. Tatsächlich hat es eine Klausurtagung des Gemeinderats gegeben. Abgebrochen wurde jedoch nur die Diskussion über eine Prioritätenliste, wie Bürgermeister Manfred Walter gestern auf Rückfrage erklärte.

Die Klausurtagung liegt einige Zeit zurück. Gemeindliche Themen sollten diskutiert und vertieft werden. „Die Stimmung war gut“, berichtet Walter. Ein Thema sei eine Prioritätenliste gewesen zu den Bauprojekten der Gemeinde. „Wir haben dann aber festgestellt, dass wir gar kein Geld haben. Daraufhin haben wir den Prozess der Priorisierung abgebrochen“, berichtet Walter. Im Zusammenhang mit dem Bau des Kinderhauses hatte Walter dies schon angedeutet. Wie berichtet, wird das Kinderhaus 2023 die einzige neue Baustelle sein in Gilching. „Wir können erstmals den Haushalt nicht ausgleichen, uns stehen zu wenige Mittel zur Verfügung.“ Und dies bei gleicher Einnahmensituation wie im Vorjahr. Denn die Umlagekraft Gilchings beträgt laut Walter etwa 30 Millionen Euro. Damit liege die Gemeinde Kopf an Kopf mit der Kommune Gauting hinter der Kreisstadt Starnberg mit 40 Millionen Euro.

Die Ausgabensituation ist laut Walter jedoch derart extrem gestiegen, dass die Gemeinde nun auf die Bremse steigt. 2021 musste die Kommune noch 14,8 Millionen Euro für die Kreisumlage berappen, 2022 werden es fast 16 Millionen sein. Dazu kommen nach den Tarifverhandlungen eine Steigerung bei den Personalkosten um 600 000 Euro, die Energiekosten steigen um rund eine Million. „Wir haben ein negatives Betriebsergebnis in Höhe von rund zwei Millionen Euro“, stellt Walter fest. Eine Kreditaufnahme komme nicht in Frage, „die können wir nicht refinanzieren“.

Anpacken müsse die Gemeinde dennoch Unterhaltsmaßnahmen. „Wir haben schon 2022 an Unterhalt gespart, das können wir uns kein zweites Jahr leisten.“ Und dann komme noch so ein Fall wie der Kindergarten an der Waldstraße ums Eck, „bei dem die Statiker erklären, dass das Dach nicht hält“ (wir berichteten). Kleiner Trost: „Es geht fast allen Gemeinden so“, sagt Walter. Er geht davon aus, dass der Prozess der Priorisierung erst frühestens 2024 wieder angegangen werden kann. hvp