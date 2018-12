Gemeinde bringt Radweg auf Vordermann

Der Radweg zwischen Wörthsee, Seefeld und Weßling ist ein bisschen besser geworden, jedenfalls auf Seefelder Flur.

Seefeld/Wörthsee – Das Radwegenetz im Wald zwischen Wörthsee, Seefeld und Weßling ist zu einem großen Teil in einem schlechten Zustand. Immer wieder war dies auch Thema in den drei Gemeinden, die theoretisch für den Unterhalt zuständig sind. Die Gemeinde Weßling hatte eine Befestigung im Rahmen des Maßnahmenkatalogs Alltagsroutenkonzept jedoch abgelehnt.

Damals, im November 2017, war es auch um die Überlegung gegangen, eine Asphaltspritzdecke aufzubringen – auf einer Länge von etwa 760 Metern. Die Kosten beliefen sich auf etwa 85 000 Euro und die Gemeinderäte bezweifelten, dass der Weg die schweren Arbeitsfahrzeuge der Waldbauern überhaupt aushalten würde.

Seither ist nichts geschehen, die Radler kämpfen sich durch Matsch und Schotter. Sabine Fuchs aus Wörthsee, die täglich durch den Wald nach Oberpfaffenhofen zur Arbeit fährt, wollte das so nicht stehen lassen. Sie nahm Kontakt zur Gemeinde Wörthsee auf, und dann zur Gemeinde Seefeld. Denn etwa 200 Meter in dem Bereich, die in besonders schlechter Verfassung waren, liegen auf Seefelder Grund. Es dauerte zwar ein bisschen, zuletzt aber ging die Gemeinde Seefeld mit gutem Beispiel voran und brachte den Abschnitt auf Vordermann.

„Der Bauhof hat nicht gewusst, dass sich die Fläche auf Seefelder Grund befindet“, berichtete gestern Ralf-Peter Beutel vom Seefelder Bauamt. Als die Sachlage jedoch klar war, holten die Arbeiter Kiesmaterial, das vom Aushub für das Einheimischenmodell am Oberfeld in Hechendorf übrig geblieben war, frästen es unter und verdichteten die Strecke wieder. Die Radler sind begeistert. Selbst bei Schneefall Anfang der Woche bot die neue Piste mehr Halt als zuvor. „Dafür wollen wir uns ausdrücklich bei der Gemeinde Seefeld bedanken“, berichtet Radler Rüdiger Knoblach und schickte gleich ein Foto an den Starnberger Merkur.

Auch für den Rest der knapp einen Kilometer langen Strecke, die Steinebach, Meiling und Weßling miteinander verbindet, gibt es Hoffnung. Kreisverkehrsmanagerin Susanne Münster hatte Ende November angekündigt, dass es im Januar ein Gespräch in großer Runde geben werde, mit dem Staatlichen Bauamt Weilheim und allen Bürgermeistern. Dabei soll es auch um die Abstimmung gehen bei Projekten, die mehrere Gemeinden betreffen.