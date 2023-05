Glasfaser in Oberalting, Hechendorf muss warten

Von: Hanna von Prittwitz

Spatenstich für den Glasfaserausbau (v.l.): Knut Richter (Bauleiter), Tobias Kühn (Telekom ), Tobias Baumann (Geschäftsstellenleiter), Ralf-Peter Beutel (Bauamtsleiter), Klaus Kögel (Bürgermeister), Thilo Kurtz (Telekom) und Roland Werb (Corwese). © Gemeinde

Die Telekom legt in Oberalting-Seefeld rund 2000 Anschlüsse. Andere Ortsteile müssen warten, Hechendorf wohl bis 2028.

Seefeld – Das Warten hat ein Ende: Zumindest der Ortsteil Seefeld-Oberalting wird mit einem Glasfasernetz versorgt, dazu fand nun der Spatenstich statt. Rund 1980 Glasfaser-Anschlüsse will die Telekom bis Ende des Jahres legen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Menschen in den Ortsteilen Hechendorf, Meiling, Drößling und Delling allerdings werden sich noch gedulden müssen.

In Hechendorf waren die Arbeiten für den Glasfaserausbau für Seefeld schon zu beobachten. Denn am Hirtenweg befindet sich der Hauptverteiler, entlang der Inninger Straße verlegten Arbeitstruppen die Kabel in Richtung Oberalting. „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommunen“, sagte Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel beim Spatenstich an der Ecke Oskar-Maria-Graf-Straße/Ahornweg. Glasfaser sichere die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort „und er steigert außerdem den Wert einer Immobilie“.

„Es werden nur Immobilien mit einem Auftrag ans Glasfasernetz angeschlossen. Jetzt ist die letzte Chance, noch einen Glasfasertarif zu bestellen“, sagt Thilo Kurtz, Vertragsmanager der Telekom. Der Glasfaseranschluss komme nicht von allein ins Haus. Wer einen Glasfaseranschluss haben wolle, müsse der Telekom das Einverständnis geben. Auch wer zur Miete wohnt, kann den Glasfaseranschluss beauftragen. Solange dem Vermieter keine Kosten entstünden, könne dieser seine Zustimmung nicht verweigern. „Die Telekom wird die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen“, so das Unternehmen. Gleiches gelte für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie könnten einen Glasfaseranschluss beauftragen. Es sei jedoch sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Wohnungen mit einem Anschluss zu versorgen. Unter www.telekom.de/glasfaser nach Eingabe der jeweiligen Adresse und nachfolgender Auswahl „Zu den Produkten“ können alle Bürgerinnen und Bürger ein Glasfaser-Produkt beauftragen. Zudem kann auch eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details werden dann beim Baustart besprochen.

Wie Roland Werb, Gesellschafter des Seefelder Unternehmens Corwese gestern auf Nachfrage erklärte, übernimmt die Telekom auch den Glasfaserausbau für den Ortsteil Hechendorf. Allerdings voraussichtlich erst 2028. Einzelne Straßenzüge können bis dahin über das sogenannte „super-vectoring“ mit einem besseren Internet versorgt werden, das gilt auch für Teile Meilings. Überprüfen lässt sich diese Möglichkeit auf der Telekom-Seite. Den Glasfaserausbau für die Ortsteile Delling, Meiling, Drößling und Unering muss die Gemeinde indessen selbst übernehmen. „Dafür findet gerade eine Markterkundung statt, Ende des Jahres können wir möglicherweise ausschreiben“, sagt Werb.

