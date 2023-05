Großer Unmut über Parkgebühr

Parken kostet an den Seen in Seefeld künftig: Bauhofchef Manfred Scheicher (l.) und Maximilian Wegele von der Firma Bremicker an einem von insgesamt sieben Automaten.

Von Hanna von Prittwitz schließen

In der Gemeinde liefen gestern die Telefone heiß, es gab Beschwerden über Beschwerden: Ab sofort kostet Parken am Wörthsee und am Pilsensee auf Seefelder Gemeindegebiet Gebühren.

Seefeld – Über Monate hinweg hatten sich Seefelds Gemeinderäte die Köpfe darüber zerbrochen, ob und wie an den Stellplätzen entlang der Wörthseestraße und am Strandbad Pilsensee Gebühren erhoben werden sollen. Seit gestern stehen insgesamt sieben Automaten, zwei am Strandbad und fünf am Wörthsee, bereit. Und ein Sturm der Entrüstung ist losgebrochen.

„Wir waren die letzte Gemeinde, bei der das Parken noch nichts gekostet hat“, weiß Bürgermeister Klaus Kögel. „Aber wir sehen gar nicht ein, dass wir alle auffangen, die nichts zahlen wollen.“ Am Strandbad sind nun rund 50 Plätze gebührenpflichtig, an der Wörthseestraße rund 200. Die erste Stunde kostet einen Euro, die zweite zwei, und so weiter, ab sechs Stunden ist ein Tagesticket für 6 Euro zu zahlen, die Höchstparkdauer beträgt acht Stunden. Die Gebührenpflicht gilt täglich von 10 bis 18 Uhr – von Mai bis Ende September.

Im Ordnungsamt musste Alexandra Dolde zahlreiche Anrufe entgegennehmen. Kritik kommt nicht nur von Badegästen. „Wir haben Anfragen von Anrainern, die eine Sonderlösung mit uns finden wollen“, erklärte Kögel. Einige nutzten die Parkplätze für Mieter, andere würden ihre E-Autos aufladen wollen. „Es wird keine Ausnahmeregelungen geben. Denn wo anfangen, wo aufhören?“ Dass Plätze gemietet werden können, schließt er also aus.

Sinnigerweise sind Kögel und auch Vizebürgermeister Thomas Zimmermann selbst betroffen von der Gebührenpflicht. Kögel wohnt an der Wörthseestraße. „Wir haben theoretisch fünf Stellplätze, aber eben auch Mieter und Gäste.“ Letztere müssten nun auch tagsüber zahlen. Zimmermann wohne an der Seestraße und habe die Parkfläche am Strandbad auch mal genutzt. Alle Anwohner, die an der Wörthseestraße oder der Seestraße wohnen, hätten ausgewiesene Stellplätze und Garagen auf ihren Grundstücken. „Notfalls müssen sie auf ihren Grundstücken einen zusätzlichen Stellplatz schaffen, das habe ich mir auch schon überlegt“, so Kögel.“

Auch in anderen Gemeinden habe es nach Einführung der Gebührenpflicht Aufruhr gegeben, das hat Kögel in Telefonaten beispielsweise mit der Gemeinde Wörthsee in Erfahrung gebracht. Er sagt: „Das mit der Parkerei ist ein Albtraum.“ Beispielsweise seien zahlreiche Autofahrer in die Nebenstraßen abgewandert, als für den Parkplatz bei Schloss Seefeld plötzlich eine Gebühr zu berappen war. Und ein Bürger aus einer Nachbargemeinde stelle regelmäßig sein Wohnmobil an der Wörthseestraße ab. „Das können wir nicht abfangen.“

Der Zweckverband Kommunale Dienste Oberland wird laut Kögel ab sofort kontrollieren. Gekostet haben die Automaten rund 40 000 Euro.