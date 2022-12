Gute Vorbereitung ist alles

Von: Hanna von Prittwitz

Die Freiwillige Feuerwehr Hochstadt lagert schon seit den 1990er-Jahren einen großen Stromgenerator des Landkreises. Er kann beim Blackout beispielsweise Feuerwehrhäuser mit Strom versorgen. Bei (v.l.) Philipp Götz, Michael Dimitrijevic, Thomas Dambier sowie die Kommandanten Florian Autenrieth und Christoph Dambier ist er in besten Händen. © Andrea jaksch

Kommt er oder kommt er nicht, der Blackout? Niemand weiß das. Landkreis und Kommunen jedoch sorgen schon seit Monaten vor. Damit auch die Bürger Bescheid wissen, hat die Gemeinde Seefeld nun eine Postwurfsendung auf den Weg gebracht. Dort appelliert sie an die Eigenverantwortung aller.

Landkreis – Seefelds Bürgerinnen und Bürger haben in diesen Tagen nicht nur Weihnachtsgrüße erhalten, sondern auch ernste Post von der Gemeindeverwaltung. Neben einem Schreiben von Bürgermeister Klaus Kögel waren in dem Umschlag Informationen zum Thema „Basis-Wissen beim Blackout“ von der Notfall- und Krisenmanagerin Dr. Sandra Kreitner von der Gesellschaft für Krisenvorsorge, sowie eine Broschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zum Thema Vorratshaltung zu finden.

„Wir wollen bewusst keine Panik schüren“, schreibt Kögel. „Aber wir halten es für wichtig, mit Aufklärung, Eigenverantwortung und Weitsicht Grundlagen zu schaffen, die ein Blackout-Szenario besser beherrschbar machen und für Ihren Schutz sorgen.“ Aus diesem Grund hätten sich die Seefelder mit den Nachbargemeinden zusammengeschlossen und entschieden, über Postwurfsendungen und/oder die gemeindlichen Internetseiten die Bürger zu informieren. Auch die Weßlinger erhalten kommende Woche Post: „Wir verschicken die Informationen zusammen mit der Wasserrechnung“, kündigte Bürgermeister Michael Sturm gestern an.

Wörthsees Bürgermeisterin Christel Muggenthal will den Ball lieber flacher halten, die Wörthseer finden die Informationen auf der gemeindlichen Internetseite und im Veranstaltungskalender. „Wir haben uns mit der Gemeinde Inning abgestimmt und beschlossen, das wir die Sache pragmatisch angehen. Ich denke, dass die Bürger vernünftig genug sind“, findet Muggenthal. „Ich sehe das wie meine Kollegin“, bestätigt Innings Bürgermeister Walter Bleimaier. Die Menschen würden auf den gemeindlichen Internetseiten und übers Gemeindeblatt informiert, aber nicht explizit mit einem Brief. Auch die Gemeinden Herrsching und Andechs wollen so vorgehen. „Das ist auch eine Empfehlung des Landrats“, sagt Herrschings Bürgermeister Christian Schiller.

Kögel betont in seinem Schreiben – und das gilt für alle Gemeinden –, dass die Kommunen und auch die Feuerwehren keine Notstromversorgung für private Haushalte zur Verfügung stellen werden. Das betrifft auch die Versorgung mit Lebensmitteln. Anlaufstellen sind im Notfall die Feuerwehrhäuser. Von dort aus können auch Notrufe abgesetzt werden. Für die Hilfe der Bürger untereinander gibt es sogenannte Leuchttürme: Diese befinden sich zumeist in den Turnhallen und Rathäusern, in Inning aber beispielsweise auch in den Feuerwehrhäusern. „Wir halten die Schulturnhalle dafür vor“, sagt Christel Muggenthal aus Wörthsee.

Rainer Schnitzler aus Pöcking, Sprecher aller Bürgermeister im Landkreis, erinnert sich an Diskussionen über das Thema Blackout in der Bürgermeisterdienstbesprechung. „Aber im Fokus standen die Energieversorgung der kritischen Infrastruktur und die Kommunikation der Behörden untereinander.“ Die Gemeinden seien bei der Bürgerinformation da schon unterschiedlich unterwegs gewesen. „Das macht jeder anders.“

Kögel geht nicht davon aus, dass das Schreiben die Menschen beunruhigt. Im Gegenteil, es sei besonders wichtig, dass die Menschen gut vorbereitet wären. „Daher haben wir die Unterlagen ausgedruckt und an 3700 Haushalte in Seefeld per Postwurf verteilen lassen.“ So hätten die Bürger die Informationen aus dem Brief beim Blackout auch zur Hand. Denn wenn der Strom ausfällt, werden auch die Computer und später die Handys streiken. „Es ist mir wichtig, dass die Bürger eigenverantwortlich handeln. Niemand kann mehr sagen, er hätte nichts gewusst“, betont Kögel. „Die Gemeinde hat bei einem Blackout keine Kapazitäten dafür, eine Suppenküche anzubieten.“