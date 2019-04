Hechendorfer räumen auf

Ramadama

An die 40 Freiwillige haben sich am Wochenende in Hechendorf, Gemeinde Seefeld, zusammengefunden, um ihren Ort aufzuräumen. Sie fanden eine Menge. Aber Vize-Bürgermeister Josef Schneider stellt auch fest: „Es ist besser geworden mit dem Müll in unserem Ort.“