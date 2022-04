Nachbarschaftshilfe Hechendorf: Ein Geburtstag und eine Sorge

Von: Hanna von Prittwitz

Der neue Vorstand bei seiner Wahl im Juli 2021 (v.l.): Irmgard Rehm (stellvertretende Vorsitzende), Schriftführerin Marion Sogl, Vorsitzende Monika Regensburger, Kassier Angela Obermaier und Claudia Salcher (stellvertretende Vorsitzende). © Dagmar Rutt

Mit viel Schwung startet die Nachbarschaftshilfe Hechendorf raus aus der Pandemie in ein aktives Jubiläumsjahr. Denn heuer feiert die Einrichtung ihren 50. Geburtstag. Eine Sorge treibt die Aktiven dennoch um.

Hechendorf – Aktivitäten für alle Altersgruppen, vom Seniorencafé über die Mittagsbetreuung bis zur Spielgruppe und einer attraktiven Kleiderbörse: In der Nachbarschaftshilfe Hechendorf haben die Aktiven auch nach dem Ende des Pflegedienstes vor gut einem Jahr ihre Arbeit engagiert fortgesetzt. Viele der Ehrenamtlichen, die sich lange Jahre verdient machten, sind jedoch mittlerweile ausgeschieden – und brauchen nun selbst Unterstützung. Dabei geht es nicht um Pflegedienstmaßnahmen. „Für sie und alle unsere Senioren suchen wir dringend Freiwillige, die sie einfach mal besuchen oder Einkäufe übernehmen“, sagt die Vorsitzende Monika Regensburger.

Es treibt die Vorsitzende schon ganz schön um. „Ich habe das Gefühl, einige Menschen meinen, seitdem wir keinen Pflegedienst mehr anbieten, gibt es uns gar nicht mehr“, sagt sie. Dabei sind die Ehrenamtlichen aktiver denn je, schließlich bedeutete der Pflegedienst auch einen erheblichen Aufwand. Die Entscheidung, ihn nicht mehr anzubieten, eröffnete auch neuen Raum für ein breites Angebot, das sich an alle Altersgruppen richtet.

„Nach wie vor haben wir viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für unser großes Programm“, freut sich Monika Regensburger. Es mangele jedoch an Menschen, die sie im Notfall einfach mal anrufen und spontan um einen Gefallen für die Senioren bitten könne. „Es geht vor allem um Besuchsdienste für Senioren, Menschen, die einsam sind oder Unterstützung beim Einkauf brauchen oder beim Ausfüllen eines Formulars“, sagt sie. Es gehe keinesfalls um eine Verpflichtung an vielen Wochentagen. „Sondern nur mal um einen Einsatz ab und an, das würde uns schon helfen.“

Sie weiß, dass sich auch ältere Menschen nach ihrem Berufsleben ungern für längere Zeiträume festlegen würden. „Das ist dafür auch gar nicht nötig.“ Beim Büro der NBH im Rehmhaus an der Hauptstraße stünde sogar ein Fahrzeug bereit, das die Ehrenamtlichen beispielsweise für Fahrten auch zum Arzt oder Ähnliches nutzen könnten.

Liste der Veranstaltungen für dieses Jahr jetzt schon lange

Die Liste der Veranstaltungen für dieses Jahr ist jetzt schon lang. Der 50. Geburtstag soll natürlich gefeiert werden, und zwar mit einem Familienfest am 9. Juli im und am Bürgerstadl. Am morgigen Mittwoch, 13. April, ist ein Osterfrühstück geplant, für das unter z (0 81 52) 7 94 29 91 um Anmeldung gebeten wird. Beginn ist um 9 Uhr im Bürgerstadl. Am 1. Mai steht ein Kuchenverkauf beim Maifest im Terminkalender, und für Freitag, 29. April, lädt der Verein in den Bürgerstadl zu seiner Jahresversammlung ein. Dazu kommen Flohmärkte, Ausflüge, gemeinsame Aktionen.

„Was wir machen können, machen wir“, bekräftigt Monika Regensburger. Die Senioren jedoch machen ihr Sorgen. „Sie liegen uns wirklich besonders am Herzen. Die Helfer von damals brauchen jetzt selbst Hilfe. Aber wenn wir niemanden haben, ist das schwer.“