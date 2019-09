„So schlimm war es noch nie“: Hechendorf kämpft gegen Ratten

Im Seefelder Ortsteil Hechendorf sind die Ratten los. „So schlimm war es noch nie“, berichtet Imke Friedrich vom Seefelder Bauamt. Betroffen sind mehrere Straßenzüge nahe des S-Bahnhofs und auch an der Hechendorfer Hauptstraße. Ein Kammerjäger ist im Einsatz.

Hechendorf – Die ersten Anrufe gingen in der Gemeinde Seefeld schon im Frühjahr ein. Passanten und Anwohner meldeten immer wieder, dass sie Ratten gesehen hätten. Am helllichten Tage spazierten die Tiere durch ihren Garten, berichteten sie. Besonders betroffen waren die Gebiete Leitenhöhe und Mayrhofer Ring sowie Martin-Hebel-Weg und Pointweg an der Hauptstraße. „Wir haben die Anwohner schriftlich verständigt und ihnen den Einsatz eines Kammerjägers empfohlen“, berichtet Imke Friedrich vom Seefelder Bauamt. Denn laut Gesetzgebung liegt die Zuständigkeit bei Rattenbefall auf Privatgrundstücken beim Eigentümer. Aber auch die Gemeinde musste sich kümmern: Ihr gehört eine Böschung gegenüber des Bahnhofs, die mit Rattennestern übersät ist.

Die Anwohner seien sehr verständig gewesen, berichtet Friedrich. „Es haben alle eingesehen, dass sie etwas tun müssen, und haben den Kammerjäger eingeschaltet.“ Nur ein paar wenige hätten sich angegriffen gefühlt. „Wir führen den Befall auch darauf zurück, dass der eine oder andere seine Hunde oder Katzen draußen füttert. Das lockt natürlich Ratten an“, sagt Friedrich. Auch die Fütterung von Vögeln sei nicht unproblematisch. „Ratten fressen ja alles.“

Gemeinde gibt Tipps auf Homepage

Die Gemeinde hat immer wieder mal mit Ratten zu kämpfen. „Am Strandbad am Pilsensee hatten wir auch mal welche“, erinnert sich Friedrich. Dort sei das Problem aber gelöst. „Es gab keine Meldungen mehr.“

In einem Infoblatt gibt die Verwaltung auf der gemeindlichen Internetseite Tipps, wie sich ein Rattenbefall vermeiden lässt. Dabei unterscheidet sie zwischen der Haus- und der Wanderratte. Zweitere sind gefährlicher, da sie oft beträchtliche Strecken zurücklegen und somit auch Seuchen verschleppen. Der graubraune Nager liebt unhygienische, unaufgeräumte Plätze, Gerümpel und auch Gartenteiche und ist etwas schwerer als die Hausratte, die mit ihrem dunkelbraunen Fell und dem weißen Bauch fast schon niedlich ist. Die Jungen beider Arten sind schon nach zehn bis zwölf Wochen geschlechtsreif. Allein bei der Wanderratte gehen Experten davon aus, dass ein Paar pro Jahr bis zu 1000 Nachkommen haben kann.

Der Einsatz des Kammerjägers, der mit für Haustiere ungefährlichen Ködern arbeitet, trägt laut Friedrich schon Früchte. „Wir bekommen nicht mehr so viele Anrufe.“

