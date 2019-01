Nach der Schließung der Postfiliale in Seefeld freut sich Lukas Ginder über eine Menge Betrieb in Hechendorf.

Hechendorf – Im Postgebäude an der Seefelder Hauptstraße herrscht gähnende Leere, Postkunden werden seit Ende des Jahres dort nicht mehr bedient (wir berichteten). An einer Lösung arbeite die Post mit Hochdruck, wie die Verantwortlichen sagen. Sie gehen von einer Lösung noch im Frühjahr aus. Der lachende Dritte ist derweil Lukas Ginder vom Lebensmittelgeschäft Ginder in Hechendorf.

„Es kommen schon mehr Leute“, sagt der 26-Jährige und freut sich. Die Poststelle in dem familienbetriebenen Lebensmittelgeschäft an der Günteringer Straße gibt es seit Mai 2018. Zuvor war sie lange im Alten Rathaus untergebracht. Von Anfang an sei es gut gelaufen, sagt der Junior-Chef. Aber die Schließung der Post in Seefeld, die hat er dann doch auch gemerkt. „Die Zahlen kann ich aber schwer einschätzen“, fügt er gleich hinzu. Die Kunden kämen rund um die Uhr, und er würde eigentlich nur Positives von ihnen hören. „Der überwiegende Teil findet es besser so“, sagt Ginder. Der Grund: die Öffnungszeiten.

Die Post in Seefeld war mittags geschlossen, morgens später geöffnet und abends früher zu. In Hechendorf können die Kunden wochentags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 7 bis 13 ihre Briefmarken kaufen und Pakete abgeben. Nur Postbankgeschäfte, Postidentverfahren und Expresspaketaufgaben ins Ausland lassen sich dort nicht erledigen. Tatsächlich steht an diesem Mittag auch eine Kundin aus Seefeld am Schalter. „Ich habe jetzt schnell noch was aus dem Laden mitgenommen“, sagt die junge Frau, die in Seefeld wohnt und es eilig hat. Vorher sei sie wegen der Öffnungszeiten oft sogar nach Herrsching gefahren. „Das spare ich mir jetzt und fahre schnell hier rüber.“

Die Deutsche Post AG ist indessen im Ortsteil Seefeld weiter auf Lösungssuche. „Wir sind in sehr vielversprechenden Verhandlungen mit einem Geschäftsbetreiber“, sagt Sprecher Klaus-Dieter Nawrath. Es sei allerdings noch nichts unterschrieben – „daher kann ich noch nichts Genaues sagen und auch keine Namen nennen“. Es schaue aber gut aus. „Wenn alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, können wir in Seefeld Anfang April eine Filiale eröffnen“, sagt Nawrath. Wie berichtet, hatte die Post in Seefeld Ende Dezember geschlossen. Seit 1960 war sie in einem Gebäude mit mehreren Wohnungen Mieterin des Erdgeschosses gewesen.