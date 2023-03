Spitzstraße-Pläne in Hechendorf polarisieren weiterhin: Infoabend der Gemeinde

Von: Laura Forster

Mehr Zuhörer als bei der Bürgerversammlung waren laut Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel (r.) am Mittwochabend zur Infoveranstaltung Spitzstraße in den Bürgerstadl nach Hechendorf gekommen. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die zwei geplanten Mehrfamilienhäuser an der Spitzstraße in Hechendorf sind weiterhin ein emotionales Thema. Dort soll bezahlbarer Wohnraum für Personen entstehen, die im Bereich der sozialen Infrastruktur arbeiten. Zu einer Infoveranstaltung kamen über 100 Bürger – vielen sehen das Projekt kritisch.

Hechendorf – Beim Bauprojekt an der Spitzstraße in Hechendorf scheiden sich die Geister, das wurde am Mittwoch bei einer Infoveranstaltung im Bürgerstadl, zu der die Gemeinde geladen hatte, deutlich. Während die einen die zwei geplanten Mehrfamilienhäuser – ursprünglich waren es drei – mit insgesamt 23 Wohnungen und 1718 Quadratmetern Wohnfläche als „monströsen Kastenbau“ bezeichneten und von einer Zerstörung des idyllischen Ortsbildes sprachen, lobten andere den vorgestellten Entwurf von „H2R Architekten und Stadtplaner mit Pollok und Gonzalo Architekten“.

Zu Beginn des Abends erläuterte Bürgermeister Klaus Kögel noch einmal die Hintergründe des Projekts, das vom Seefelder Kommunalunternehmen Seeku gebaut werden soll. Bereits 2017 war der entsprechende Bebauungsplan für das Gebiet verabschiedet worden. „Schon damals war klar, dass dort bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll.“ Denn Wohnungen für Personen, die in Bereichen der sozialen Infrastruktur tätig sind wie etwa Bauhofmitarbeiter, Krankenschwestern oder Erzieher, fehlen in Seefeld. „Wir brauchen insgesamt rund 100 Stück.“ Auch an der Stampfgasse in Oberalting will der Bürgermeister rund 25 bezahlbare Wohnungen schaffen.

Einige Einheimische wünschen sich Phantomgerüst auf dem Grundstück

Als die Gemeinde aber die Pläne für das rund 3000 Quadratmeter große Grundstück Ende vergangenen Jahres vorstellte, bildete sich schnell Widerstand in Form einer Bürgerinitiative. Sie kritisiert unter anderem die Länge des Baukörpers, die Dreigeschossigkeit, die wenigen Stellplätze sowie die verkehrliche Situation. Die Gemeinde hat darauf reagiert, Kögel stellte die Verbesserungen vor. Zum Beispiel wurden die Abstandsflächen zu den Nachbargebäuden im Einheimischenmodell vergrößert, die Firsthöhe von elf Meter auf zehn Meter gesenkt und sieben zusätzliche oberirdische Parkplätze geschaffen. Zufrieden stellte das den Großteil der Besucher jedoch nicht, denn im Nachgang an Kögels Ausführungen sprudelte es erneut vor kritischen Wortmeldungen.

Ein großes Thema war das Phantomgerüst, das sich einige Bürger wünschen. „Da sieht man mal, wie wuchtig der Bau sein sollte“, sagte eine Zuhörerin. Kögel antwortete, dass er den Punkt noch mal im Gemeinderat aufgreifen wolle, sich davon jedoch keine neuen Erkenntnisse erhoffe. Ludwig Dosch kritisierte in einem emotionalen Beitrag die Visualisierung. „Da wirken die hinteren Häuser viel höher als sie sind.“ Außerdem würden die Hechendorfer mit dem Projekt „ihr Gesicht verlieren“. „Drei nette Doppelhaushälften würden viel besser ins Bild passen“, sagte er.

Auf die Frage, ob dem Gemeinderat auch andere Vorschläge zur Bebauung des Grundstücks vorgelegt worden seien, sagte Kögel, dass das Seeku, dessen Verwaltungsrat einige Ratsmitglieder angehören, verschiedene Entwürfe vorgestellt bekommen habe. Eine Bürgerin störte sich an den Laubengängen. „Dort wird es laut sein, und ständig wird das Licht an- und ausgehen.“ Ein Treppenhaus sei ihrer Meinung nach sinnvoller. Auf die Befürchtung, dass nach der Errichtung der Mehrfamilienwohnungen auch die umliegenden Grundstücke zugebaut werden, antwortete der Bürgermeister: „Das haben wir in den kommenden Jahren nicht vor, irgendwann ist es auch mal gut.“

Appell an Seefelder Gemeinderat Interessen der Bürger zu vertreten

Neben der vielen Kritik gab es auch Lob für den Entwurf sowie für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. „Das sind Wohnungen für Leute, die unglaublich wichtig für den Ort sind, aber sich kein Einfamilienhaus leisten können, wie die meisten hier“, sagte etwa eine Bürgerin.

Derzeit wird der Bebauungsplan überarbeitet und ein neuer Entwurf erstellt, der im April in den Gemeinderat soll, so Bauamtsleiter Stefan Futterknecht. Alexander von Dehn appellierte an die anwesenden Ratsmitglieder: „Wir haben euch gewählt, um unsere Interessen zu vertreten. Bitte macht das auch und denkt nicht parteipolitisch. Wir wollen alle nicht, dass das hier so endet wie beim Seefelder Rathaus.“ Er und viele andere Anwesende wünschten sich, dass Alternativen – sowohl Standort als auch Bauweise – geprüft und vorgestellt werden. „Es soll eine Gesamtlösung für alle Beteiligten gefunden werden“, so von Dehn. Bürgermeister Kögel versprach, dass er den Abend Revue passieren lasse.