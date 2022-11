Vom Büro an den Schneidertisch: Modedesignerin aus Hechendorf

Von: Hanna von Prittwitz

In ihrem neuen Paradies in der Alten Fabrik in Hechendorf: die Modedesignerin Karin Karl mit einigen ihrer Stoffe. Im Vordergrund ist ein Rock zu sehen, links eine Tasche, beides aus Wollwalk. © Andrea Jaksch

Karin Karl aus Hechendorf hat einen alten Lebenstraum in die Realität umgesetzt. Dafür mietete sie Räume in der Alten Fabrik beim Bahnhof in Hechendorf. Dort gibt es von Dezember an „Fashion by Karin Karl“.

Hechendorf – Hohe Decken und schwer behängte Kleiderstangen, mitten drin ein großer Tisch voll bunter Stoffe und eine Nähmaschine: Wer eine Schwäche für Mode hat, ist bei Karin Karl (57) in der Alten Fabrik gegenüber vom Bahnhof in Hechendorf an der richtigen Stelle. Gerade bereitet sie noch alles für eine private Modenschau vor und für die Eröffnung, zu der sie für Samstag, 3. Dezember, einlädt. Ihre Mode ist nachhaltig, zeitlos, ohne Schnickschnack, selbst entworfen und selbst genäht.

„Ich bin sehr groß und nähe seit meinem zwölften Lebensjahr für mich“, erklärt Karin Karl. „Ich habe das von meiner Oma gelernt, mir Kleider und Mäntel genäht.“ Manchmal habe sie nachts eine Idee gehabt und gleich umgesetzt. „Ich habe erst aufgehört, wenn ich fertig war.“ Keine Frage, auch beim Besuch der Reporterin in der Fabrik trägt Karin Karl ein selbst entworfenes Cape und einen langen Rock, alles Handarbeit.

Pasingerin studierte an der Deutschen Meisterschule für Mode München drei Jahre Grafik und Modedesign

Eine Leidenschaft also, der auch die Ausbildung gewidmet war. Die Pasingerin studierte an der Deutschen Meisterschule für Mode München drei Jahre Grafik und Modedesign. „Damals, 1989, gab es mehr als 600 Bewerber für das Studium“, erinnert sie sich. Die Aufnahmeprüfung habe drei Tage gedauert, nur 30 Bewerber seien genommen worden. Dennoch landete Karin Karl erst mal ganz woanders. Denn nach dem dreijährigen Studium gab es in München kaum Jobs für Modedesignerinnen. Und so rutschte Karl „in die Grafikecke“ und war 20 Jahre lang im Marketing bei BMW tätig. „Das war ein Traumjob“, erzählt sie. Aber in dem Beruf alt werden, das konnte sie sich dann doch nicht vorstellen.

2010 zog sie mit Mann und Sohn nach Hechendorf und pendelte nach München. Irgendwie habe es sich dann gefügt. „Ich habe den Hausmeister der Alten Fabrik gefragt, ob es freie Räume gibt.“ Sie schrieb an den Besitzer, Frank Meyer-Brühl, einen Brief. „Und er hat mich gleich angerufen.“

Nun hat sie eine Menge Platz für ihre Leidenschaft. Die Kollektion besteht fast ausschließlich aus Naturmaterialien. Karl entwirft Röcke, Ponchos und auch Taschen. „Die Kollektion ist für die Frau, die hier lebt“, erklärt die 57-Jährige. „Die Klamotten müssen gut aussehen, aber auch funktionieren: im Homeoffice, beim Spaziergang mit dem Hund und beim Einkauf.“

Karin Karl arbeitet zumeist mit Wollwalk und Tuchloden aus Italien, Österreich und Deutschland

Karin Karl arbeitet zumeist mit Wollwalk und Tuchloden aus Italien, Österreich und Deutschland. „Alle Webereien produzieren nachhaltig – bei mir gibt es keine Chinaware, das ist mir wichtig.“ Rock oder Poncho kosten, abhängig von der Machart, zwischen 129 und 150 Euro, es gibt passende Taschen, Gürtel, Capes und Schals und sogar Laptop-Taschen. Alle Kollektionen sollen aufeinander aufbauen, und natürlich hat Karl auch schon Frühling und Sommer 2023 im Kopf.

Sie fragt sich, ob das nun der günstige Zeitpunkt für die Eröffnung eines Modegeschäfts ist. „Meine Kundinnen sind Frauen, die Selbstgemachtes und Nachhaltiges schätzen, keine H&M-Kunden“, sagt sie – und hofft, damit den richtigen Moment erwischt zu haben, denn schließlich reden gerade alle über Nachhaltigkeit und beklagen die Wegwerfmentalität. „Ich sehe Krise auch als Chance.“ Und sie hat einen guten Blick dafür, was Frauen steht. „Ich glaube, ich kann ihnen den für sie perfekten Rock verkaufen.“

Für Samstag, 3. Dezember, lädt Karin Karl von 15 bis 20 Uhr zur Eröffnung ein. Gemeinsam mit Petra Schwienbacher, die in den Räumen nebenan mit ihrem Start-up-Unternehmen „PlanetPaket“ vertreten ist, richtet sie einen kleinen Adventsmarkt aus. In Zukunft ist „Fashion by Karin Karl“ in der Alten Fabrik dienstags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 19 Uhr geöffnet, mittwochs von 15 bis 18 Uhr, freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 15 bis 17 Uhr. Unter 01 76 / 83 08 80 53 können privat Termine vereinbar werden. Außerdem soll es bis zur Eröffnung eine Webseite geben. Die Auffahrt zur Alten Fabrik befindet sich gegenüber dem Fitnessstudio im Geschäftshaus am Hechendorfer Bahnhof.