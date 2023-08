Hechendorfer Bahnhof steht zum Verkauf

Von: Hanna von Prittwitz

Aufwendig saniert und renoviert: Der Bahnhof in Hechendorf steht zum Verkauf. © Photographer: Andrea Jaksch

Der Bahnhof in Hechendorf steht zum Verkauf. Die Gemeinde hat Vorkaufsrecht, im September soll der Gemeinderat sich mit der Option befassen. Eigentümerin ist Caroline Mühlfenzl, die den Bahnhof 2015 gemeinsam mit ihrer Mutter Dr. Isabel Mühlfenzl von der Gemeinde gekauft hatte.

Hechendorf – Von einer Ära lässt sich wohl noch nicht sprechen, dennoch endet beim Blick auf das alte Bahnhofsgebäude in Hechendorf eine acht Jahre währende und ganz besondere Episode. Das Gebäude mit Restaurant, Wohnungen und Büroräumen steht nun zum Verkauf. „Wir haben uns in unserer Familie lange überlegt, was wir machen“, berichtet Caroline Mühlfenzl im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. 2015 hatte sie das Gebäude gemeinsam mit ihrer Mutter Dr. Isabel Mühlfenzl gekauft. Die Wirtschaftsjournalistin war am 25. Juli 2022 im Alter von 94 Jahren verstorben (wir berichteten).

Das Abenteuer Bahnhof

Für die Familie Mühlfenzl begann nach dem Kauf das große und vor allem kostspielige Abenteuer Bahnhof. Isabel Mühlfenzl wohnte in ihrem Haus direkt gegenüber. Mit viel Schwung stürzte sie sich in das Projekt und fand sich sozusagen als Bauleiterin wieder. „Ich hätte nie gedacht, dass das so eine Herausforderung werden würde“, bemerkte sie damals, erwies sich jedoch als zähe Bahnhofsbesitzerin mit eisernem Willen. In ihrem Wohnzimmer stapelten sich die Pläne, Ansichten und Skizzen, Tochter Caroline war beruflich in Luxemburg stärker eingespannt, als gedacht, erlitt zwischenzeitlich auch einen schweren Unfall und fiel aus, und so kämpfte Isabel Mühlfenzl im stolzen Alter von damals 89 Jahren um „ihr kulinarisches Mekka“.

Ewig lang stritt sie allein mit der Bahn um zwei kleine Räume für Technik, dann fehlte es an der Stromversorgung für das Gebäude. Das ganze Projekt stand auf der Kippe, neue Leitungen mussten gelegt werden, der damalige Bürgermeister Wolfram Gum half mit einer Hauruck-Aktion aus. Mit dem Gastronomen, mit dem Isabel und Caroline Mühlfenzl schon lange in Verhandlung standen, waren sich Mutter und Tochter relativ einig, Stühle und Tische aus dessen damaligen Restaurant im Dießener Bahnhof stehen bis heute im Gastraum. Die für August 2016 geplante Eröffnung eines Restaurants samt Bücherei inklusive Ticketverkauf jedoch verschob sich. Indessen stiegen die Kosten für die Renovierung des aus dem Jahr 1904 stammenden Gebäudes und waren längst bei 1,5 Millionen Euro angelangt, am Ende waren es wohl mindestens 1,6 Millionen Euro. „In Summe gab es jeden Tag eine Überraschung“, sagte Isabel Mühlfenzl etwas atemlos zwischendrin. Erforderliche Trocknungsarbeiten sorgten schließlich dafür, dass auch aus einer Eröffnung im Herbst 2016 nichts wurde – und auch 2017 nicht.

Für ihr Engagement und ihre Beharrlichkeit hatte sich Isabel Mühlfenzl einiges anhören müssen. „Zu aufwändig, zu schön, zu liebevoll“, sagten Fachleute über den Bahnhof, als er dann schließlich endlich fertig war und auch ein speziell angefertigtes Fresco von Gianfranco Di Mauro an der Wand im herrlich renovierten Gastraum hing.

Der gewünschte Gastronom allerdings war bis dahin längst abgesprungen und die Mühlfenzls mussten sich nun auch in dieser Hinsicht wieder auf den Markt begeben. Letztlich fanden erste Veranstaltungen im Bahnhof 2018 statt, und erst im Januar 2019 übernahmen Ines und Georg Czaya mit ihrem Restaurant „Feinkochwerk-Eatery“ die Gastronomie. Und bewirten ihre Gäste dort bis heute mit moderner, regionaler Küche. Gegenüber dem Starnberger Merkur hatte Isabel Mühlfenzl damals zurückblickend gesagt: „Ich bin in einen Haifischteich gefallen. Es ist ein Wunder, wenn man da heil rauskommt.“ Letztlich verdankte die Gemeinde ihr ein Kleinod.

Gemeinderat berät im September

Dass die Familie das Gebäude nun verkaufen möchte, darüber hat Caroline Mühlfenzl auch bereits die Gemeinde in Kenntnis gesetzt. Bürgermeister Klaus Kögel hält die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Gemeinde angesichts der finanziellen Lage ernsthaft mit dem Kauf des Projekts befasst, für sehr gering. „Aber letztlich muss darüber der Gemeinderat befinden“, sagte er. In der Septembersitzung solle das Thema angesprochen werden. Das Haus der Familie gegenüber möchte Caroline Mühlfenzl indessen halten und renovieren. „An dem Haus hängen unserer Herzen stärker als am Bahnhof.“ Offizielle Auskünfte über den Preis gibt es nicht. Für das Liebhaber-Objekt hat die Familie einen Makler engagiert. Neben dem Restaurant befinden sich in dem Bahnhofsgebäude drei renovierte und vermietete Wohnungen und auch Büroräume.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht einfach gemacht“, sagt Caroline Mühlfenzl. Überlegt werde auch, was mit dem Fresco von Gianfranco Di Mauro geschehen solle, das ihrer Mutter viel bedeutet habe. Die Auftragsarbeit zeigt in leuchtenden Farben das Wappen von Seefeld, den Pilsensee, die Natur, den Bahnhof und im Hintergrund die Alpen.