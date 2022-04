Hechendorfer Halle steht für Notfall bereit

Von: Peter Schiebel

Alles in allem 80 ehrenamtliche Helfer von Feuerwehren, BRK und THW, mehr als beim Fototermin dabei waren, haben am Wochenende die Turnhalle in Hechendorf so hergerichtet, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine dort eine Unterkunft bekommen können. © Andrea Jaksch

Rund 80 ehrenamtliche Helfer haben am Wochenende zusammengearbeitet, um die Turnhalle in Hechendorf zu einer Unterkunft für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu machen. Sofort bezogen werde die Halle aber noch nicht, erklärte Landrat Stefan Frey.

Hechendorf – Dem Landkreis Starnberg steht seit dem Wochenende eine zweite Turnhalle zur Verfügung, um dort Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterbringen zu können. In Hechendorf packten rund 80 ehrenamtliche Helfer der Feuerwehren Hechendorf, Oberalting-Seefeld, Buch, Krailling und Machtlfing, der BRK-Bereitschaften Gilching, Seefeld, Starnberg und Herrsching sowie des Technischen Hilfswerks (THW) Starnberg gemeinsam an, bauten Trennwände und Feldbetten auf und richteten die dortige Halle so her, dass in ihr bis zu 200 Menschen Platz finden.

Analog zur Rathausturnhalle in Gilching sollen auch in Hechendorf Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine eine erste Unterkunft im Landkreis erhalten, ehe sie auf andere Häuser und Wohnungen verteilt werden. „Ankunft, Verpflegung, ärztliche Versorgung und Organisation der Eingangsuntersuchungen, Corona-Plätze, Puffer, Drehscheibe, falls aus privaten Unterkünften wieder weiter vermittelt werden muss“, zählte Landrat Stefan Frey gegenüber dem Starnberger Merkur in Stichworten die Aufgaben auf, die in Hechendorf erledigt werden sollen.

Turnhalle in Hechendorf für Ukraine-Flüchtlinge umgebaut

Anders als in Gilching erwartet Frey zumindest in dieser Woche aber noch keine Geflüchteten in der Hechendorfer Halle. Er sprach von „einer Art Notfallplanung“. Wie berichtet, gibt es die Ankündigung aus München, jede Woche hundert Personen aus der Ukraine in den Landkreis Starnberg zu bringen. Diese müssen untergebracht werden und sollen nach der Erstaufnahme so schnell wie möglich auf andere Unterkünfte verteilt werden.

Stand Samstag waren im Landkreis 1390 Flüchtlinge registriert – Tendenz steigend. 1120 von ihnen waren privat untergebracht, 270 in Unterkünften, die das Landratsamt angemietet hat. Dazu zählen unter anderem die Jugendherberge in Possenhofen (die jedoch nach den Osterferien nicht mehr zur Verfügung steht), der BRK-Mehrgenerationencampus in Gauting, das Tabaluga-Haus in Jägersbrunn, ein Gebäude auf dem Gelände der Beamtenfachhochschule in Herrsching, das Beringerheim in Tutzing, Plätze im Haus der Bayerischen Landwirtschaft in Herrsching sowie mehrere Häuser und Wohnungen über den Landkreis verteilt – alles in allem Platz für 304 Menschen. „In Anmietung durch das Landratsamt“ seien weitere 366 Plätze, erklärte Frey.

1390 Kriegsflüchtlinge im Landkreis Starnberg registriert

Die Hechendorfer Halle sei auch als „Puffer und Vorsorge“ zu verstehen: falls der Flüchtlingsstrom anhält, für den Fall eines größeren Infektionsgeschehens, aber auch dann, wenn das private Engagement in einigen Wochen nachlassen sollte. Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel unterstützt den Landrat bei seinen Überlegungen – und dankte den Verantwortlichen des TSV Hechendorf für deren Verständnis. Leicht sei ihm die Entscheidung aber nicht gefallen, gab auch Stefan Frey zu. Neben den Hallen in Gilching und Hechendorf will der Landrat vorerst keine weitere Turnhalle als Unterkunft bereitstellen. „Ich glaube, das reicht uns derzeit“, sagte er.

Um die Halle herrichten zu können, waren rund 100 000 Euro nötig. Da die Bestände des Katastrophenschutzlagers bereits in Gilching benötigt wurden, musste der Kreis unter anderem hundert Doppelstockbetten und Matratzen kaufen. Hinzu kamen Ausgaben für Bettwäsche, einen Fußboden als Schutz für den empfindlichen Hallenboden, Verlegearbeiten, Elektrikerarbeiten, WLAN und weiteres Material. Abgerechnet werde das Ganze mit dem Freistaat, erklärte Frey.