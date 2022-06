Hechendorfs erster Bücherschrank

Von: Hanna von Prittwitz

Freuen sich, dass er endlich steht, der Bücherschrank (v.l.): Anna Kuttin, Dr. Volker Behrendt, Agnes Kronschnabl, Hans Kronschnabl und Marlies Behrendt. © Dagmar Rutt

In Hechendorf gibt es einen ersten Bücherschrank. Initiiert hat ihn die Initiative Hechendorf. Nun steht das gute Stück – ein ehemaliger Kühlschrank – am S-Bahnhof. Die Organisation aber hatte es in sich.

Hechendorf -„Wir sprechen schon lange von einem Bücherschrank“, sagte Marlies Behrendt bei der offiziellen Einweihung. Dabei war es dank der Firma Fristo das geringste Problem, einen Schrank zu finden. Eine entsprechende Anfrage wurde prompt beantwortet. „Wir haben ja auch Interesse daran, dass ausgediente Kühlschränke nachhaltig genutzt werden“, sagte Anna Kuttin vom Projektmanagement der Fristo-Getränkemarkt Gmbh, deren geschäftsführender Gesellschafter Andreas Brügel in Hechendorf lebt. Daher steht bei der Familie Behrendt im Carport sogar noch ein weiterer Kühlschrank für seinen Einsatz bereit.

Viel schwieriger allerdings war es, einen guten Platz für den Schrank zu finden. Am liebsten wäre der Initiative ein Plätzchen beim Supermarkt im Ort an der Günteringer Straße gewesen. Doch man wurde sich nicht einig. Die Besitzer des Bahnhofs in Hechendorf, Dr. Isabel und Caroline Mühlfenzl, hatten indessen kein Problem und gaben sofort ihr Okay. Das galt auch für Ines und Georg Czaya vom Restaurant „Eatery“ im Bahnhof.

Albert Augustin, ebenfalls ein Hechendorfer, bemalte die Schränke, von denen nun einer an der südlichen Seitenwand des Bahnhofs steht. Nun hoffen alle, dass der Schrank pfleglich behandelt wird. Marlies Behrendt, Agnes Kronschnabl und Elisa Bachschmid wollen sich um den Inhalt und die Bestückung kümmern. Wer will, kann sich nun Bücher ausleihen oder auch selbst gut erhaltene und lesenswerte Schätze in den Schrank hineinstellen.

Wohin nun der zweite Schrank kommt, das ist noch offen. Denkbar wäre auch ein Plätzchen beim Strandbad am Pilsensee. „Aber soweit sind wir noch nicht“, sagte Dr. Volker Behrendt. Es ist die zweite größere Aktion der Initiative Hechendorf. Im November 2020 hatten sich Behrendt und seine Mitstreiter für Tempo 30 am Oberfeld in Hechendorf eingesetzt (wir berichteten). Dass dies nach wie vor nicht umgesetzt wurde, obwohl die Verkehrsinseln längst fertig sind, das stimmt ihn schon etwas verdrossen, sagte er am Rande der Bücherschrank-Einweihung.