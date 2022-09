Heizung für Schützenheim gesucht

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Mit Restholz aus dem Wald werden Hackschnitzelheizungen befüllt. © Kathrin Zeilmann

Das mit einer Ölheizung ausgestattete Schützenheim in Drößling zukunftsfähig machen – darüber debattierten diese Woche Seefelds Gemeinderäte. In der Nähe unterhält Gemeinderat Christian Wagner seit 2006 eine Hackschnitzelheizung.

Drößling – Was tun mit der alten Ölheizung im Drößlinger Schützenheim? Diese Frage beschäftigte diese Woche Seefelds Gemeinderäte. Dass sie in öffentlicher Sitzung darüber sprachen, war einem Antrag von Dr. Oswald Gasser (FDP) zu verdanken. Denn lieber hätten Seefelds Räte hinter verschlossenen Türen beraten, weil sie das Projekt vermutlich ausschreiben müssen. Daher blieben die geschätzten Kosten für die unterschiedlichen Möglichkeiten unter Verschluss.

Zur Diskussion stehen eine Gasheizung, eine Pelletheizung und Nahwärme. Der Drößlinger BVS-Gemeinderat Christian Wagner unterhält in rund 300 Meter Entfernung seit 2006 eine Hackschnitzelheizung, die bisher mehrere Wohnhäuser und landwirtschaftliche Gebäude versorgt. Sowohl die zukünftigen Anlieger im geplanten Neubaugebiet, die Gärtnerei Pirzer als eben auch das Schützenhaus kämen nun als zukünftige Abnehmer in Betracht. „Daher entstand die Idee, zu vergrößern“, erklärte Wagner.

Bisher befeuerte er seine Anlage mit Restholz aus den umliegenden Wäldern, „ich habe nie etwas zugekauft“. Für den Notfall gibt es einen Ölkessel. „Das ist das Einfachste – wir haben keinen Gasanschluss.“ Die Betriebskosten seien relativ hoch und summierten sich aus den Anschlusskosten, jährlichen Grundgebühren und der Abnahmesumme. Wagner sagte aber auch offen: „Das Schützenheim ist relativ uninteressant für mich, denn ich müsste rund 300 Meter Leitung verlegen und das ist sehr teuer.“ Von den Wärmeverlusten ganz abgesehen. Insgesamt seien die Preise an einen Index gekoppelt, der die aktuellen Hackschnitzel-Preise und Lohnkosten berücksichtige.

Aus all diesen Gründen wäre der Anschluss an das Nahwärmenetz für die Gemeinde insgesamt am teuersten, auch wenn das wie auch Pelletheizungen gefördert würden. Mit Pelletheizungen jedoch konnten sich die Räte nicht anfreunden: „Die gehen preislich gerade durch die Decke und wir wissen nicht, wo das Holz für die Pellets herkommt – möglicherweise aus dem Regenwald“, gab Prof. Martin Dameris (SPD) zu bedenken.

Derzeit tragen die Pächter der Pizzeria La Fattoria im Schützenheim ihre Heizkosten selbst. Petra Gum (FWG) mahnte, dass die Kosten erschwinglich bleiben müssten, „sie müssen das zahlen können“. Nahwärme komme aufgrund der Struktur des Gebäudes nicht in Frage, so ihre Schätzung. Gasser schlug vor, direkt vor Ort eine Hackschnitzelheizung zu bauen – auch wenn dafür ein Lager erforderlich sei. Das konnte sich auch Thomas Zimmermann (Grüne/BI) vorstellen. „Wir sollten über Hackschnitzel direkt versus Nahwärme nachdenken.“ Dies soll nun geprüft werden. Eine Rückmeldung wurde Wagner in der Oktobersitzung versprochen – er braucht Planungssicherheit für sein Projekt.

Die Gemeinde hatte das Schützenheim, einst zum großen Teil in Eigenarbeit von Bürgern errichtet, von 2009 bis 2011 von Grund auf saniert. Die Kosten eskalierten damals, aus Schätzungen von rund 700 000 Euro wurden am Ende 2,2 Millionen Euro. Das Erdgeschoss nutzen nach wie vor die Schützen, zudem gibt es eine Kegelbahn. Im ersten Stock befindet sich seit vielen Jahren die Pizzeria La Fattoria von Luigi und Maurizio Salsano.