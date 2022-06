Immer mehr Füchse im Dorf

In Unering kein unbedingt seltenes Bild: Ein Fuchs sucht in einem Komposthaufen nach Fressbarem. Jagdaufseher Klaus Peters appelliert an die Einwohner. © Privat

In Unering kommen immer mehr Füchse in die besiedelten Gebiete. Jagdaufseher Klaus Peters ruft die Einwohner auf, Haustiere nicht im Freien zu füttern – denn das lockt die Meister Reineke an.

Unering – „Es kommt selten vor, dass ich als Jäger von Dorfbewohnern um Hilfe gebeten werde. In den vergangenen drei Wochen riefen mich gleich zwei an.“ Jagdaufseher Klaus Peters sagt das, und der Grund sind Füchse in bewohnten Gebieten im Bereich Unering. Ein Fuchs im Garten kann folgenreich sein, weswegen Peters die Bevölkerung aufruft, Vorsorge zu treffen.

Am helllichten Tag werden zunehmend Füchse in Gärten und Straßen gesichtet. „Einen Fuchs auf der Terrasse beobachten zu können, ist für manchen ein schönes Erlebnis, weil diese in der Regel Scheu und dadurch eher selten zu sehen sind. Da sie überwiegend nachtaktiv und im Wald oder auf den Feldern nach ihrer Hauptnahrung den Mäusen jagen, bekommt man sie höchstens auf frisch gemähten Wiesen zu Gesicht.“ Jedoch: Wenn der Fuchs Gönner findet, die beispielsweise mit Katzenfutter auf der Terrasse eigentlich den Katzen etwas Gutes tun wollen, verliert er seine Scheu und kommt ins Dorf. „Das führt zu den verschiedensten Problemen“, betont Peters. „Zum einen versuchen sie, Haustiere wie Hasen oder Geflügel zu fangen, um damit ihre Jungen groß zuziehen. Nach Angaben von Betroffenen trauen sich Kinder nicht mehr raus, wenn sie einen Fuchs sehen.“

Das andere Problem sieht Peters in der Verbreitung von Krankheiten, die auch für Menschen gefährlich werden können. Da Füchse Allesfresser sind und damit auch Fallobst fressen und in Komposthaufen stöbern, bestehe die Gefahr, dass sich Menschen mit dem Kleinen Fuchsbandwurm anstecken – nicht erkannt, kann dieser für Menschen tödlich sein. Vor vielen Jahren war der Fuchsbandwurm im Landkreis ein großes Thema, weil er bei Untersuchungen in sehr vielen Füchsen gefunden worden war. In Seefeld, erinnert sich Peters, seien es beinahe 100 Prozent gewesen. Durch Impfungen mit Ködern bis 2014 sei die Ausbreitung um 95 Prozent gesenkt worden. Acht Jahre später sei eine stärkere Ausbreitung nicht ausgeschlossen, findet Peters. Genau weiß das niemand, auch das Landratsamt nicht, wie eine Nachfrage dort ergab. Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL, lgl.bayern.de) geht davon aus, dass jeder dritte bis vierte Fuchs den Bandwurm hat. Handlungshinweise finden sich auf der Internetseite des LGL – unter anderem soll man alles Obst und Pilze gründlich waschen, da bisher nicht genau geklärt ist, wie die Eier des Bandwurms vom Fuchs in den Menschen gelangen. Auch Haustiere, die zeitweise im Freien sind, solle man regelmäßig untersuchen lassen.

Es geht aber auch um eine Tierseuche: „Auch die Räude, welche seit circa 15 Jahren massiv aufgetreten ist, ist hoch ansteckend für unsere Hunde und Katzen. Diese können zwar medikamentös behandelt werden, der Fuchs geht allerdings jämmerlich daran zugrunde. Je dichter die Fuchspopulation ist, desto schneller geht die Ansteckung voran. Zum Schluss bleibt nur noch das Erlegen der Tiere übrig, um sie von den Qualen zu erlösen“, erklärt Peters. Daher: „Aus diesem Grund appelliere ich an die Vernunft und den Verstand solcher Gönner, ihre Haustiere im Haus zu füttern bzw. übrig gebliebenes Futter nicht draußen stehen zu lassen und Füchse so nicht an das Dorfleben zu gewöhnen. Der Fuchs ist ein Wildtier und gehört nicht in die Ortschaften.“