In Hechendorf sind die Bulldogs los

Von: Laura Forster

Teilen

Ein besonders schöner Bulldog: Ludwig Dosch sen. auf seinem Ferguson, Baujahr 1958, der schon zig Jahre in seinem Besitz ist und neu hergerichtet wurde. Es macht unglaublich viel Spaß und hat etwas Beruhigendes. Martin Vermathen über die Spritztouren mit seinem Oldtimer-Bulldog © andrea jaksch

Mit bis zu 300 Oldtimer-Bulldogs rechnen die Schlepperfreunde Hechendorf am kommenden Sonntag beim ersten „Treffen oider Bulldogs Hechendorf“ auf der Wiese vor dem Bürgerstadl. Zuschauer und Teilnehmer werden ab 10 Uhr mit Weißwürsten, Gegrilltem und Kuchen versorgt.

Hechendorf – Vor vier Jahren hat sich Martin Vermathen aus Hechendorf einen Traum erfüllt und einen Oldtimer-Bulldog gekauft. Seitdem steht der grüne Traktor der Marke Kramer, Baujahr 1952 bei ihm in der Garage und wird für besondere Anlässe oder auch mal für eine Spritztour durchs Dorf angeschmissen. „Das ist ein Hobby wie für andere das Motorradfahren“, sagt Vermathen, der beim Sonderflughafen in Oberpfaffenhofen arbeitet. „Es macht unglaublich viel Spaß und hat etwas Beruhigendes.“

Als er zusammen mit den Schlepperfreunden Hechendorf am Vatertag Ende Mai an einem Oldtimer-Bulldog-Treffen in Wielenbach (Kreis Weilheim) teilnahm, reifte die Idee, auch im Landkreis Starnberg ein solches Ereignis zu organisieren. „Das war einfach eine super Sache und eine richtige Gaudi. Insgesamt sechs Bulldogs aus Hechendorf waren dabei“, sagt Vermathen.

Das Vorhaben, ein solches Treffen zu veranstalten, stand zwar schon länger im Raum, doch erst in den vergangenen Wochen nahm die Idee konkret Gestalt an. Zusammen mit Ludwig Dosch sen. und Josef Lorenz klärte Vermathen alle offenen Fragen und entwarf einen Flyer mit allen wichtigen Informationen. Am kommenden Sonntag, 4. September, startet nun um 10 Uhr das „Treffen oider Bulldogs Hechendorf“ auf der Wiese gegenüber dem Bürgerstadl am Schlagenhofener Weg.

„Teilnehmen kann jeder, der einen Bulldog hat, der 30 Jahre oder älter ist. Auch Zuschauer sind willkommen“, betont Vermathen. Er selbst rechnet mit rund 200 bis 300 Liebhabern alter Traktoren, die mit ihren Lanz, Ferguson, Deutz, Hanomag, Porsche oder anderen Fabrikaten nach Hechendorf fahren. „Die meisten werden aus dem Landkreis Starnberg oder der Region kommen. Von weiter weg, denke ich eher nicht“, sagt er. Das hat natürlich mit der Anreise zu tun: „Mit dem Bulldog kann man ja nicht schneller als 20 bis 30 km/h fahren, da braucht die Anreise schon ihre Zeit. Nach Wielenbach, was rund 30 Kilometer entfernt ist, waren wir pro Strecke eineinhalb Stunden unterwegs“, erzählt Vermathen.

Landwirt Ludwig Dosch sen. hat selbst fünf Oldtimer-Traktoren. „Nur weil ein Schlepper ein bisschen älter ist, muss man ihn nicht gleich zum Schrottplatz bringen“, findet er. „Mir gefällt es, die alten Bulldogs zu pflegen und wieder herzurichten – auch wenn das natürlich sehr zeitintensiv ist. Das ist schon eine Art Hobby.“ Besonders freut sich Dosch am Sonntag auf den Austausch mit den anderen Traktoren-Fans. „Es ist einfach schön, sich zu treffen, die eigenen Bulldogs zu präsentieren und die anderen zu bestaunen.“

Für musikalische Stimmung sorgt die Blasmusik der Aubachtaler aus Hechendorf. Das Treffen beginnt mit einem Frühschoppen mit Weißwurst und Weißbier, danach gibt es Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen. Bei schlechtem Wetter fällt die Veranstaltung aus. Seit ihrer letzten Versammlung am Dienstagabend sind die Organisatoren aber zuversichtlich, dass das Treffen stattfinden kann.