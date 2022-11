„Jahrhundertchance“ für Seefelds Mitte

Größer als gedacht: die Baustelle am Klinikum in Seefeld für ein Notstromaggregat.

Bürgerversammlung Seefeld

Von Hanna von Prittwitz

Bei der Bürgerversammlung der Gemeinde Seefeld erstattete Bürgermeister Klaus Kögel am Dienstag Bericht über das vergangene Jahr und laufende Projekte. Knapp 50 Zuschauer interessierte das vor Ort in der Hechendorfer Turnhalle, etwa 70 Personen verfolgten zuhause die Liveübertragung.

Hechendorf – Barrierefreier Umbau des Bahnhofs und Wohnungsbau an der Spitzstraße in Hechendorf, das BRK-Projekt und die Klinik in Seefeld: Mehr als 50 Menschen verfolgten am Dienstagabend die Bürgerversammlung der Gemeinde Seefeld in Hechendorfs Turnhalle, unter ihnen auch Landrat Stefan Frey. Weitere 70 saßen daheim am Bildschirm, die Veranstaltung wurde live übertragen. Dass die große Bürgerversammlung der Gemeinde in Hechendorf stattfindet, stieß auch auf Kritik, gegen die sich Kögel verwahrte. „Das hat nichts damit zu tun, dass ich Hechendorfer bin. Sondern organisatorisch hat sich die Nutzung der Turnhalle bewährt“, sagte er mit Blick auf Technik und Raumangebot.

Mit guten Nachrichten startete Kögel in den Abend. Wie berichtet eröffnet an diesem Donnerstag der Edeka in Seefeld, die Kanalarbeiten an der Ulrich-Haid- und Hedwigstraße sind endlich abgeschlossen, und die Finanzen haben sich besser entwickelt als erwartet. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen mit 2,2 Millionen Euro über Plan. „Dennoch ist nach wie vor eine restriktive Haushaltsführung nötig“, warnte Kögel.

Aktuelle Bauprojekte

Dann ging es im Galopp durch die vielen Baustellen und Bauprojekte. Bei der Chirurgischen Klinik wird gerade Platz geschaffen für ein Notstromaggregat. Die Größe der Baustelle hatte auch die Gemeinde überrascht, „sie ist aber vorübergehend“. Die Klinik werde noch einige Jahre in Betrieb sein. Die geplante Zusammenführung am Ortseingang von Herrsching mit der Schindlbeck-Klinik biete eine „Jahrhundertchance“ für Seefeld, den Ortskern endlich so zu entwickeln, wie das derzeit nicht möglich sei.

Fertig ist mittlerweile das Generationen-Wohnprojekt der Wohngenossenschaft Maro an der Hedwigstraße. „Mit der Farbe hadere ich“, sagte Kögel. Das Rosa steht auch im Ort in der Kritik, „aber das ist Geschmackssache“. An der Stampfgasse hingegen geschieht erst mal nichts. „Das Baufeld ist frei, das städtebauliche Konzept werden wir mit Behörden und Anwohnern diskutieren.“ Wie berichtet, soll auch dort bezahlbarer Wohnraum bestehen. Dafür sind wenige Meter weiter an der Uneringer Straße und Stampfgasse Wohnungen und Gewerbe geplant – von privater Hand.

Nicht weit entfernt vom Maro-Projekt, oberhalb des Wertstoffhofs an der Ulrich-Haid-Straße, will das BRK bekanntlich einen Stützpunkt errichten, dazu zeigte Kögel erste Bilder. Das Kommunalunternehmen AWISTA könne in Zuge dessen auch seine Infrastruktur beim Wertstoffhof verbessern, außerdem steht zur Diskussion, der Regierung von Oberbayern eine Fläche zwischen BRK und Martin-Luther-Haus für Geflüchtete anzubieten – in dem Bereich befindet sich bereits eine Container-Wohnanlage, diese könnte abgerückt werden von der Wohnbebauung.

Neues zum Bahnhof

Neues gab es zum barrierefreien Ausbau des S-Bahnhofs in Hechendorf. Das Projekt wurde vom Ausbau der Stammstrecke abgekoppelt. „Das war mir wichtig“, sagte Kögel. Die Vorplanung soll bis Sommer 2023 abgeschlossen sein, ein Baubeginn sei dann 2025 möglich. Der Gemeinderat hatte 2020 bereits beschlossen, dass die Gemeinde sich mit maximal zwei Millionen Euro beteiligt. „Das hat uns unter die Top 3 der Bahnhöfe katapultiert, die umgebaut werden“, erklärte der Bürgermeister. Zum Thema Schallschutz kündigte er für das Frühjahr eine Infoveranstaltung an.

Im Frühjahr soll es auch in Drößling losgehen mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt. „Die Fachgutachten der Behörden liegen endlich vor, wir können im Winterhalbjahr mit der Ausschreibung starten“, sagte Kögel.

Die Fragen

Die Zuhörerfragen drehten sich vor allem um den geplanten Wohnblock an der Spitzstraße in Hechendorf. Kögel sicherte Gespräche mit den Anwohnern zu. Dann schuf er noch ein Gerücht aus der Welt, das Andreas Hainzl vom TSV Hechendorf beunruhigte. Danach sei ein Ausbau des Kindergartens geplant – auf dem daneben liegenden Fußballplatz des TSV Hechendorf. „Darüber denken wir erst in dem Moment nach, in dem wir konkrete Planungen für ein neues Sportgelände haben“, stellte Kögel fest. Bei der Anschaffung von einer LED-Sportplatzbeleuchtung soll aber schon darauf geachtet werden, „dass man damit umziehen kann“. Welche Fläche die Gemeinde für ein neues Sportgelände vorsieht, dazu sagte er nichts.

Am Mittwochabend fand im Pfarrheim in Oberalting eine weitere Informationsveranstaltung statt, weitere folgen am 22. November in Meiling und am 23. November in Unering. Beginn ist jeweils um 19 Uhr in den Feuerwehrhäusern. Der Stream zur Bürgerversammlung ist auf der gemeindlichen Internetseite zu finden.