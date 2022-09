Jazz, Kabarett und eine Weltreise

Der Vorstand von „Kultur Schloss Seefeld“ bietet heuer noch einiges: Dr. Harald Müller, Maja Grundei, Dr. Brigitte Altenberger, Verena Nicolay, Brigitte Heigenhuber und Eveline Kuthe (v.l.). © JULIANA DAUM

Zwölf Veranstaltungen hat der Verein „Kultur Schloss Seefeld“ im Herbst im Programm, darunter einige besondere Konzerte.

Seefeld – Der Vorstand des Vereins „Kultur Schloss Seefeld“ hat das Herbst-Winter Programm vorgestellt, das von Jazz über Klassik, Kabarett und „Et cetera“ seinen Bogen bis zum Kinderprogramm spannt. „Es ist vollbracht“: Der Vorstand konnte zudem mit der guten Nachricht aufwarten, dass die Besucher in Zukunft in der Genuss einer außergewöhnlichen Akustik kommen werden, da zahlreiche Maßnahmen hierzu im Sudhaus, dem Konzertsaal, getroffen worden seien. Zwölf Konzerte im Zeitraum vom 19. September bis 10. Dezember wird es geben – auf höchstem Niveau und so abwechslungsreich, dass der Herbst in Seefeld ruhig kommen darf.

Das erste Konzert aus der Abteilung Klassik mit dem „Amelie Scheffels Quartett“ ist schon fast ausverkauft. Mit „ihrer ungewöhnlich warmen Stimme und einer tollen Band“, so Brigitte Heigenhuber, die im Verein für neue Jazzgruppen zuständig ist, trage Amelie Scheffels Eigenkompositionen und Arrangements einiger der schönsten Jazzstandards des vergangenen Jahrhunderts vor.

In der Abteilung Jazz geht es am 9. Oktober weiter mit dem „Joel Frahm Trio“. Saxofonist Joel Frahm, eine etablierte Jazzgröße in New York, macht auf seiner Europatournee Station auf Schloss Seefeld. Dr. Harald Müller, Vorsitzender des Vereins und Leiter des Jazzressorts, verspricht, dass „der Abend New Yorker Jazzatmospähre ins Schloss Seefeld holt“. Den Abschluss der Jazzreihe macht am 10. Dezember das „Bernd Lhotzky Trio“ und Peter Veit; Lhotzky gilt als der weltweit führende Interpret des Harlem-Stride-Pianos. Er tritt im Zusammenspiel mit dem bekannten Schauspieler Peter Veit auf, der aus der alten Jazzgeschichte referiert.

Die Klassik startet am 22. Oktober mit dem Quartett und Quintett mit Solisten aus dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. „Es hat sich eingebürgert, dass sie ihre Generalproben hier abhalten,“ verrät Dr. Brigitte Altenberger, stellvertretende Vorsitzende und für die Abteilung Klassik zuständig. Ganz begeistert ist sie von den „Spirit of Musicke“. Das sind vier Musikerinnen, die nur Komponistinnen spielen und mit ihrer neuen CD „Woman 4B aroque III“ für den International Classic Music Awards nominiert wurden.

Als „Et cetera“ tritt am 30. Oktober das „Quinteto del Arco Nuevo“ auf dessen Musiker eine spezielle Bogentechnik einsetzen, die nur im Tango gespielt wird. Am 5. November gastieren der Schauspieler Stefan Wilkening und das Gitarrenduo „Gruber @ Makler“ mit „Die Geschichte der Welt in 9 Gitarren“. „Eine fantastische Zeitreise vom frühen Ägypten bis zu Jimi Hendrix“, versprechen die Veranstalter, die es als „unser aufwendigstes Projekt“ erleben.

Das Kabarett zeigt am 4. Dezember „Die Letzten ihrer Art“ von Gankino Circus – „die Rückkehr der Rampensäue“, wie Vorstandsmitglied Maja Grundei diese große Portion provinziellen Wahnsinns mit den vier virtuosen Musikern und kauzigen Charakterköpfen treffend nennt. Die Kinder kommen auch nicht zu kurz mit „Der Glitzerfisch“ am 21. Oktober und „Frau Holle“ am 2. Dezember. Diese Veranstaltungen und weitere stehen auf www.kultur-schloss-seefeld.de.

Juliana Daum