Johanna Senft übernimmt Vorsitz

Von: Hanna von Prittwitz

Der neue Vorstand der NBH Seefeld (v.l.): Schriftführerin Bettina Köster, zweite Vorsitzende Dr. Brigitte Altenberger, erste Vorsitzende Johanna Senft, dritter Vorsitzender Walter Pohl und Kassier Sylvia Fischer. © andrea jaksch

Vorstandswechsel bei der NBH Seefeld: Mit Johanna Senft, Dr. Brigitte Altenberger und Walter Pohl wählten die Mitglieder bei der Jahresversammlung eine Dreierspitze.

Seefeld – Überraschung bei der Nachbarschaftshilfe Seefeld: BVS-Gemeinderätin Johanna Senft hat Elmar Striegl als Vorstandsvorsitzende abgelöst. Ihr zur Seite stehen als zweite Vorsitzende Dr. Brigitte Altenberger, SPD-Gemeinderätin, und Walter Pohl, Klimaschutzberater.

Von Beginn an, im Mai 2019, hatte Striegl betont, das Amt des Vorsitzenden nur für eine begrenzte Zeit ausüben zu wollen. Daraus sind nun locker drei Jahre geworden. Weil sich jedoch keine Nachfolger abzeichneten, suchte die NBH vor ihrer Jahreshauptversammlung im Dezember Rat bei der Gemeinde. „Der Wunsch war, dass jemand aus dem Kreis des Gemeinderats diese Aufgabe übernimmt“, berichtete Johanna Senft auf Rückfrage des Starnberger Merkur. Die Wahl sei dann auf sie und Brigitte Altenberger gefallen, „Wir waren überrascht und sind in uns gegangen“, sagte Senft. Übereinstimmend seien sie der Meinung gewesen, diese Aufgabe nur als Team bewältigen zu können. Den dritten im Bunde, Walter Pohl, kennt Senft schon aus vielen Jahren beim Bürgerverein. Es sei undenkbar, die NBH im Regen stehen zu lassen. Die NBH Seefeld und Hechendorf seien wichtige gesellschaftliche Säulen. Angesichts der finanziellen Lage der NBH sei auch die Nähe zum Gemeinderat wichtig. Vorerst würden sie das Amt für zwei Jahre ausüben. „Dann überlassen wir die Aufgabe gerne auch wieder anderen.“ Im Amt bestätigt wurden bei der Jahresversammlung am vergangenen Freitag Schriftführerin Bettina Köster und Kassier Sylvia Fischer.

Zum letzten Mal zog Patrizia Kalchschmidt als langjährige zweite Vorsitzende bei der Jahresversammlung Bilanz. Sie bleibt Geschäftsführerin. Corona habe die Arbeit erneut geprägt, „vieles musste beachtet werden und leider auch ausfallen“. Mit rund 45 Mitarbeitenden sowie zahlreichen Ehrenamtlichen sei die NBH „kein kleiner Arbeitgeber im sozialen Bereich“. Nach wie vor ist die Einrichtung als einzige im Landkreis als Mehrgenerationenhaus anerkannt. „Peer Review“, ein Verfahren zur Qualitätssicherung durch unabhängige Gutachter, sei 2021 ein Motto gewesen. Zum einen hätten NBH-Mitarbeiter andere Einrichtungen besucht, zum anderen seien sie auch begutachtet worden. „Es war ein informativer Austausch, der unsere Stärken, aber auch unsere Schwächen aufgezeichnet hat. Daran gilt es zu arbeiten.“

Etabliert hat sich der „2te-Hand-Laden“ im alten Seefelder Rathaus. Ehrenamtliche schufen zudem viele Möglichkeiten der Begegnung, wie im Übergangstreff, mit dem die Zeit bis zur Wiedereröffnung des Cafés „Offener Treff“ überbrückt wurde – zusätzlich zu vielen Angeboten, die von der NBH allen Generationen gemacht werden.

Liebe Worte fand Kalchschmidt schließlich noch für Elmar Striegl. Seine Vorstandsjahre seien coronabedingt „die schwersten drei Jahre gewesen, seit ich dabei bin, also seit 1999“. Striegl habe sich jedoch nicht beirren lassen, „fast schon mit Starrsinn hast Du einiges durchgezogen“. Nicht zuletzt einen sehr erfolgreichen Benefizabend. Immer habe Striegl ein offenes Ohr gehabt und motivierend eingewirkt. „Lieber Elmar, wir wünschen Dir vor allem Gesundheit und sagen von Herzen Danke.“