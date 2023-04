Jugendfeuerwehr Seefeld renoviert Rückzugsort und wünscht sich mehr Mädchen

Von: Tobias Gmach

Neuer Anstrich und Beleuchtung im Feuerwehr-Design: Die Mitglieder der Nachwuchsgruppe Oberalting-Seefeld in ihrem Aufenthaltsraum mit Billard-Tisch, Kicker, Dartscheibe, Couch und Fernseher. © Feuerwehr

Die Jugendfeuerwehr Oberalting-Seefeld hat ihren Raum für Übungen und Beisammensein in mehrtägiger Arbeit selbst renoviert. Eine gute Basis für eine ohnehin gut funktionierende Truppe, in der aber die Mädchen fehlen.

Oberalting – „Wir sind sehr stolz auf unsere Jugendlichen. Sie leisten unglaublich viel, sie sind sogar besser als so mancher Erwachsener.“ So spricht Max Sonner über die Jugendfeuerwehr Oberalting-Seefeld. Der 30-Jährige, stellvertretender Jugendwart im Verein, will seine Aussage ganz allgemein verstanden wissen. Einen Anlass dafür gibt es trotzdem: Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr haben ihren Aufenthaltsraum im Keller des Gerätehauses in mehrtägiger Arbeit renoviert.

Das große Zimmer mit Couch, Fernseher, Dartscheibe, Billard- und Kickertisch glänzt nun wieder richtig. Rote Streifen an den Wänden und rund um den Türrahmen passen zur Feuerwehr, genau wie das Blaulicht: eine LED-Leiste als Deckenverzierung. „Wir haben gestrichen, den Boden grundgereinigt, Löcher überspachtelt, Silikonfugen erneuert und eine neue Lichtanlage installiert“, berichtet Sonner.

Jeden ersten und letzten Freitag im Monat, immer ab 18 Uhr, trifft sich der Feuerwehrnachwuchs – zu praktischen Übungen, aber auch mal zu Theoriestunden im Aufenthaltsraum. „Oft sind alle 14 bei den Übungen dabei“, sagt Jugendwart Sonner. So viele Mitglieder hat die Gruppe derzeit, es dürften mehr sein – vor allem mehr Mädchen. Denn die Jugendfeuerwehrlerinnen wurden zuletzt 18 und verabschiedeten sich zu den erwachsenen Aktiven.

Jugendfeuerwehr: 24-Stunden-Übung im Sommer

Der Raum werde sehr gut angenommen, sagt Sonner. Nun, mit Jugendfeuerwehr-Schriftzug gestaltet, wohl noch besser. „Manche machen dort sogar ihre Hausaufgaben.“ Am Nachmittag kommen die Jugendlichen aber vor allem zusammen, um Billard oder Dart zu spielen oder gemeinsam die Pizza von der Gaststätte nebenan zu essen.

Dankbar ist der Feuerwehrverein einem aktiven Mitglied und damit dessen ortsansässigen Betrieb – der Malerei Haberkorn, die die Ausrüstung für den neuen Anstrich zur Verfügung stellte. Dass sie sich dort unten im Keller wieder so richtig wohl fühlen, dafür haben die Jugendlichen aber selbst gesorgt. Der Jugendvorstand hatte das Thema proaktiv angestoßen. Jugendwart Sonner betont: „Ein Rückzugsort, den die Jugendlichen so nutzen können, wie sie das möchten, ist wichtig.“ Nur zu einem Partyraum solle der Raum nicht verkommen. Aber das ist, wenn man Sonner so zuhört, nicht zu befürchten.

Für die Jugendfeuerwehr steht im Sommer unter anderem wieder eine 24-Stunden-Übung an. Dabei simuliert sie den Alltag einer Berufsfeuerwehr. Einen wichtigen Teil der Grundausbildung meisterten elf junge Seefelder bereits im Januar: Sie legten die aus fünf Einzel- und fünf Truppenübungen bestehende Jugendleistungsprüfung erfolgreich ab.