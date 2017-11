Hecke übersteht geforderten Rückschnitt nicht

Eine große Thujenhecke in Seefeld hat den geforderten Rückschnitt nicht überstanden. Die Besitzer sind sauer.

Oberalting – Claudia und Ottmar Prockl sind stinksauer. Die beiden wohnen seit 16 Jahren an der Roseggerstraße in Oberalting-Seefeld in einer Doppelhaushälfte. Bis vor kurzem war diese von einer prächtigen und hohen Thujenhecke umgeben. Von dieser ist heute nur wenig übrig. Weil sich die Prockls an eine Vorgabe der Gemeinde Seefeld gehalten und ihre Hecke brav zurückgeschnitten haben. In der Bürgerversammlung am Dienstagabend konnten das Paar nur mühsam an sich halten: „Hier bei uns gibt es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft“, schimpften sie.

„Ich bin wirklich total verärgert“, sagt Claudi Prockl. Wenn sie gewusst hätte, wie die Hecke endet, hätte sie sich der Aufforderung widersetzt. Abgesehen davon, dass diese im Juni ins Haus geflattert sei – einer Zeit, in der die Vögel noch brüten. Auch die Thujenhecke der Prockls war voller Nester – deren Reste sind nun gut zu sehen, denn die Hecke ist braun und struppig. Den Schaden beziffert Claudia Prockl auf tausende Euro. „Wir würden bestimmt 80 neue Thujen brauchen“, sagt sie.

Am meisten ärgert sie sich darüber, dass sie der Aufforderung so strikt und pflichtbewusst nachgekommen ist. „Wir haben die Gemeinde darauf hingewiesen, dass im Juni gar nicht geschnitten werden darf. Im September aber haben wir das dann machen lassen.“ Den Kahlschlag hat die Hecke nicht überstanden. Thujen sind dafür bekannt, dass sie zu starke Rückschnitte übel nehmen. Dass sie sich erholt, ist laut Experten eher unwahrscheinlich. Die Prockls hatten die Hecke bisher zweimal jährlich so zurückgeschnitten, „dass Fußgänger auf dem Gehweg gut vorbeigekommen sind“, sagt Claudia Prockl. Davon abgesehen stünden überall im Ort dicke Hecken, die viel weiter auf die Gehwege wuchern würden, was aber offenbar niemanden interessiere. „Da wird mit zweierlei Maß gemessen“, sagt sie.

Wöchentlich bis zu 15 Aufforderungen an Grundstücksbesitzer

Bürgermeister Wolfram Gum konnte die Prockls, die noch andere verärgerte Nachbarn bei sich hatten, nicht beruhigen. „Wir sind schon hinterher und haben alle angeschrieben“, sagte er. Aber die Gemeinde könne sich nicht um jeden Einzelnen kümmern. „Notfalls machen wir das mit dem Schnitt selber, aber dann müssen wir hinterher das Geld eintreiben und den Klageweg beschreiten.“

„Gemeldet werden uns zu hohe Hecken sehr oft von Mitarbeitern des Bauhofs, aufmerksamen Bürgern, aber auch den Mitarbeitern der Müllabfuhr“, erklärte Seefelds Bauamtschefin Imke Friedrich gestern das Prozedere. Pro Woche unterschreibe sie bestimmt bis zu 15 Aufforderungen, die dann an die Grundstücksbesitzer geschickt würden. „In den meisten Fällen wird, wenn oft auch unwillig, die Hecke geschnitten.“ Dabei sei die von der Behörde gesetzte Frist von zwei Wochen verhandelbar: „Wenn jemand gerade keinen Gärtner zur Hand hat, aber willig ist, lassen wir mit uns reden“, sagt Friedrich. Mahnungen seien nur in Einzelfällen nötig.

Friedrich erinnert sich an einen Fall im vergangenen Jahr in Hechendorf. Dort habe eine Thujenhecke den Gehweg überwuchert. Die Besitzer hätten ewig nicht auf Aufforderung und Mahnungen reagiert, sodass die Gemeinde schließlich fast selbst die Heckenschere angelegt hätte. „In letzter Sekunde haben das dann doch die Besitzer gemacht.“ Dass die Gemeinde tätig werden und die Kosten von den Grundbesitzern im Anschluss eintreiben musste, ist bisher nur einmal vorgekommen – der Fall liegt aber schon viele Jahre zurück. Fakt aber sei: „Jeder Grundstücksbesitzer, dessen Hecke zu stark wuchert, erhält von uns die Aufforderung, zurückzuschneiden. Vorausgesetzt, wir wissen davon.“ Es gebe aber jede Menge Bürger, die sehr aufmerksam durch ihren Ort laufen würden. Sie betont: „Für alle gilt das gleiche.“

Gemeinde beruft sich auf Vorschriften

Auch auf der Internetseite der Gemeinde sind sehr akkurate Anweisungen zum Thema nachzulesen: Hecke, Büsche, Äste und Zweige dürften nicht in das sogenannte Lichtprofil der Straße oder des Gehweges hineinragen, der regelmäßige Rückschnitt sei Pflicht, heißt es da. Und: „Über dem Gehweg muss ein Freiraum von 2,50 Metern und über der Fahrbahn ein Freiraum von 4,50 Metern vorhanden sein.“ Eine Hecke dürfe maximal zehn Zentimeter in den Gehweg beziehungsweise Straßenbereich hineinwachsen und sie darf kein Verkehrszeichen verdecken. Die Gemeinde beruft sich dabei auf Paragrafen des Bürgerlichen Gesetzbuches und auch des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes.

Dass die Hecke der Prockls den Rückschnitt nicht überlebt hat, bedauert auch Bauamtschefin Friedrich. „Ich verstehe den Ärger. Trotzdem trägt jeder selbst die Verantwortung.“ Den Prockls hilft das alles nichts. Sie sitzen nun vor braunem Gestrüpp. An einer Ecke haben Nachbarn eine Gedenk-Ecke mit Kreuz und Kerze eingerichtet. Und auf einem in der Hecke steckenden Schild steht: „Unser Dorf wird schöner.“