Keine Einigung mit Eigentümern

Sie ist möglicherweise die einzige Alternative: die Fläche an der Lindenallee in Hechendorf.

Klinik: Gespräche mit Herrschinger Bürgern beendet – Internetseiten und Bürgerinfo in Seefeld

von Hanna von Prittwitz schließen

Aus, vorbei, das war’s: Wie Landrat Stefan Frey am Freitag bestätigte, sind die Verhandlungen mit den Eigentümern der Fläche an der Seefelder Straße in Herrsching, die für einen Klinikneubau zur Diskussion stand, beendet. In der mittlerweile dritten Verhandlungsrunde habe man sich nicht einigen können, sagte Frey dem Starnberger Merkur.

Seefeld/Herrsching In den ersten beiden Runden habe der Landkreis seine Vorstellungen genannt, so der Landrat weiter. „In der dritten Runde sollten die Eigentümer ein Angebot unterbreiten.“ Die Absage sei ohne Nennung von Summen und schriftlich erfolgt. „Wir loten dennoch weiter alles aus, was möglich ist“, sagte Frey, „auch den Standort der Schindlbeck-Klinik selbst“. Die Fakten dazu lägen beim Gesundheitsministerium zur Bewertung. „Wir wollen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, dass wir nicht alles versucht hätten.“

Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel war wenig überrascht. „Das hat sich abgezeichnet“, sagte er. Derweil hat die Gemeinde Seefeld eine Internetseite freigeschaltet, auf der sie umfassend über den möglichen Bau einer Klinik an der Lindenallee (Bahnhofstraße) in Hechendorf informiert. Dargestellt werden sowohl der Hergang bei der Suche einer Fläche als auch die Wege zu dem Bescheid der Staatsregierung für den Bau einer 190-Betten-Klinik in Seefeld oder Herrsching. Dazu werden allgemeine Fragen beantwortet wie: „Warum muss der Standort zwingend in Seefeld oder Herrsching sein?“ Oder „Warum kann die bestehende Klinik am Standort an der Hauptstraße in Seefeld nicht erweitert werden?“ Erklärt wird auch, was unter „planungsrechtlichen Voraussetzungen“ zu verstehen ist oder was mit dem alten Standort geschehen soll. Dazu gibt es Links zu den Seiten der Befürworter und Kritiker.

Bekanntlich unterstützen die Gemeinderatsfraktionen von CSU, BVS, FWG, SPD und FDP das Vorhaben. Mehr dazu auf www.krankenhaus-seefeld.de. Grüne und BI setzen sich dagegen für den Schutz der Fläche ein, die sich im Landschaftsschutz und regionalen Grünzug befindet. Mehr dazu auf www.gruene-seefeld.de und www.initiative.eichenallee.de.

Am Dienstag, 8. Juni, führt die Gemeinde in der Hechendorfer Turnhalle (Schluchtweg 3) eine Informationsveranstaltung zum Thema durch. Beginn ist um 19 Uhr, die Teilnehmerzahl auf 70 begrenzt. Wer persönlich teilnehmen möchte, kann sich bei der E-Mail-Adresse buergerversammlung@seefeld.de mit Namen und Telefonnummer aller teilnehmenden Personen anmelden. Besucher benötigen einen negativen Schnelltest. Doch die Bürger können auch vom Sofa aus dabei sein: Die Veranstaltung wird auf der Internetseite der Gemeinde live übertragen.

Auch am kommenden Donnerstag, 27. Mai, geht es um den möglichen Klinikneubau, allerdings handelt es sich dabei auch ein bisschen um eine Wahlkampfveranstaltung mit Blick auf die Bundestagswahl im September. Für 19 Uhr lädt der CSU-Ortsverband Seefeld zu einem Online-Bürgerdialog ein mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Kießling, Landrat Stefan Frey, Bürgermeister Klaus Kögel und Dr. Bernhard Junge-Hülsing, Vorsitzender des Gesundheits- und Pflegepolitischen CSU-Arbeitskreises. Zugangsdaten: https://tinyurl.com/Abfrage2705.