„Keine Zeit mehr für bla bla“

Von: Hanna von Prittwitz

Proteste blieben beim UN-Klimagipfel COP27 nicht aus. Ein Teilnehmer trägt ein Plakat, auf dem es der Erde richtig schlecht geht. Auch die Wissenschaft ist enttäuscht. © Christophe Gateau

Wissenschaftler sind enttäuscht von den Ergebnissen der Klimakonferenz in Ägypten. Auch der Klimaforscher Prof. Martin Dameris aus Seefeld äußert sich sehr deutlich.

Seefeld – „Kein bla bla mehr“, so lautete der Protestruf der Klimaschützer in Scharm El-Scheich, Ägypten, während der Klimakonferenz im November 2022. Höchst frustriert äußert sich auch Professor Martin Dameris, Atmosphären- und Klimaforscher beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Oberpfaffenhofen (DLR), zu den Ergebnissen. Gegenüber dem Starnberger Merkur erklärt er, warum ihn die Geschehnisse geradezu empören.

Wie beurteilen Sie als Klimaforscher die Ergebnisse der Klimakonferenz in Scharm El-Scheich?

Die Ergebnisse der Konferenz blieben leider, wie so oft in den letzten Jahren, weit hinter den Erwartungen zurück. Über die Umsetzung der Klimaschutzziele wurde wie auf einem Basar gefeilscht, jeder versuchte, das Beste für sich herauszuschlagen, insbesondere die Industriestaaten und einige Schwellenländer.

Was kritisieren Sie im Detail?

Auch diese Klimakonferenz endete mit wenig konkreten Vereinbarungen, ohne einen für alle bindenden Zeitplan hinsichtlich des Ausstiegs aus der fossilen Energienutzung mit Kohle, Gas und Öl, trotz einer Verlängerung der Konferenz um zwei Tage. Man konnte sich auf die notwendigen Rahmenbedingungen und deren nachprüfbare Umsetzung auch diesmal nicht verständigen. Absichtserklärungen gab es viele, wie immer bei allen Konferenzen vorher, was aber nicht reicht.

Was wäre erforderlich?

Es müsste sofort weltweit und sehr energisch agiert werden, um das „1,5-Grad-Limit“ nicht zu überschreiten. Es ist keine Zeit mehr für bla bla. Bei der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 wurde von der Versammlung ein Klimaabkommen beschlossen, dass die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius, möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit festsetzt. Um dieses gesteckte 1,5-Grad-Ziel erreichen zu können, müssen die Treibhausgasemissionen weltweit bis etwa 2050 auf Null zurückgefahren werden. Dies ist eine extreme Herausforderung, der sich die Weltstaatengemeinschaft stellen muss. Die derzeitigen Anstrengungen und Pläne weltweit reichen bei weitem nicht aus, auch nicht die von Deutschland, um den Eintrag von Treibhausgasen in den kommenden 25 Jahren gegen Null zu bringen.

Warum agiert die Menschheit so unentschlossen?

Es gibt immer wieder gute Gründe dafür, die Klimaschutzziele aufzuweichen beziehungsweise nach hinten zu schieben, derzeit beispielsweise die Energiekrise, verursacht durch den brutalen Putin-Krieg gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Aber wir haben nur noch sehr wenig Zeit, den Klimawandel auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Die Zeiten des Redens und der Absichtserklärungen sind zu Ende. Es muss dringend im Sinne des Erdklimas gehandelt werden.

Wie nehmen Sie persönlich die Situation als Klimaforscher wahr?

Mein Frust als Klimaforscher ist heute sehr groß. Seit über 30 Jahren liegen die wissenschaftlichen Befunde über den Einfluss des Menschen auf das Klimasystem auf dem Tisch. Alle Berichte des Weltklimarats IPCC seit den 1990er Jahren belegen dies in großer Deutlichkeit. Die große Politik ist seit Jahren gefordert – sie handelt aber leider nicht entsprechend. Der Gehalt an Treibhausgasen in der Erdatmosphäre steigt heute nach wie vor sehr stark an.

Es gab aber doch vielversprechende Ansätze, beispielsweise bei der Konferenz in Heiligendamm.

Ja, im Sommer 2007 war ich auch noch zuversichtlich und optimistisch. In Heiligendamm trafen sich die führenden Industrienationen, damals noch die G8. Unter Führung der sogenannten Klimakanzlerin Merkel, die damals große und richtige Ziele hatte, strebten die G8 an, die globalen CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens die Hälfte zu reduzieren. Die Staats- und Regierungschefs haben in Heiligendamm vereinbart, dieses Ziel gemeinsam in einem UN-Prozess umzusetzen. Dabei sollten auch die großen Schwellenländer eingebunden werden. Merkel sagte damals: „Dies ist die wichtigste Entscheidung für die nächsten zwei Jahre.“ Die Einigung darüber, dass verpflichtende Reduktionsziele nötig sind, sei „ein wichtiges Signal“, so Angela Merkel.

Was ging schief?

Obwohl Kanzlerin Merkel damals den international sehr anerkannten Klimaforscher Professor Hans Joachim Schellnhuber, den Direktor Emeritus des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, in ihr Team berufen hat, konnten in den Folgejahren keine international bindenden und nachprüfbaren Verabredungen getroffen werden. Auch national ging es in den folgenden Jahren eher schleppend voran.

Wie ist es aktuell um unseren Planeten bestellt?

Professor Schellnhuber macht heute keinen Hehl daraus, dass er sich sehr große Sorgen um die Zukunft unseres Planeten macht. In Anbetracht der Sachlage und mit Bezug auf die vorliegenden wissenschaftlichen Befunde kann ich dem nur zustimmen – wir sollten uns alle große Sorgen machen, denn wir alle können in den letzten Jahren vermehrt die Auswirkungen des bereits rasch voranschreitenden Klimawandels erkennen, auch in Deutschland. Die letzten drei Jahrzehnte waren bei uns die wärmsten in den letzten 150 Jahren, mit stark steigender Tendenz. Das letzte Jahrzehnt, 2011 bis 2020, war im Mittel um etwa 2 Grad wärmer als zu Beginn des 20. Jahrhunderts um 1900; die Anzahl von Hitzetagen mit deutlich mehr Stress für Mensch und Natur ist angestiegen, Wald- und Flächenbrände treten heute häufiger auf, Extremwetterereignisse nehmen zu, vor allem Stark-regen und Dürren, pflanzenschädigende Pilze, Viren und Insekten breiten sich durch mildere Winter stärker aus, die Bodenqualität verschlechtert sich nachweislich, beispielsweise durch Wasserknappheit, eine Verringerung der biologischen Vielfalt ist zu beobachten.

Was können wir selber vor Ort tun, um den Klimawandel zu begrenzen?

Weiter Druck auf die Politik auszuüben, um den Rahmen zum Schutz des Klimas zu schaffen, ist sicherlich eine Möglichkeit, aber wir sollten selber das Heft des Handelns in die Hand nehmen.

Wie meinen Sie das?

Sofortiges Handeln im Sinne des Klima- und Umweltschutzes sollte für uns alle das Stichwort sein. Nur auf die große Politik schimpfen und auf Befehl von oben warten, ist nicht zielführend. Jeder kann und sollte sein Handeln anpassen beziehungsweise umstellen. Dazu sollte jeder von uns in sich gehen: Wo sind denn die größten Energieverbräuche bei mir? Derzeit verursacht jeder Bundesbürger etwa 10 bis 11 Tonnen CO2 pro Jahr. Jeder einzelne von uns sollte sich bewusst machen, wozu und wie viel Energie er im täglichen Leben braucht. Für Licht, Heizen, Kühlen, Kochen, Waschen, im Bad, für das Auto, für Reisen, Computer, Internetnutzung, Handy, Freizeit und so weiter. Sparsames Umgehen mit Strom und Wärme schützt das Klima und schont auch den Geldbeutel.

Viele Menschen fragen sich, wie Sie den Alltag in diesen Zeiten überhaupt bewältigen sollen. Alles wird teurer. Auch Klimaschutz kostet viel Geld.

Trotz aller Krisen weltweit und den damit verbundenen Schwierigkeiten dürfen wir den Klimaschutz nicht vernachlässigen. Die weltweite Situation ist sehr schwierig, gleichzeitig bietet sie uns die Chance, unser Leben und Handeln zu überdenken. Was ist uns wichtig? Brauchen wir wirklich alles, was wir haben? Wie wichtig ist uns der Erhalt unserer Umwelt, in der wir leben? Ein qualitativ höherwertiges Leben könnte vielleicht besser aussehen als gedacht. Wenn jeder von uns in diesem Sinne erste oder weitere Schritte macht, kommen wir schneller voran. Es geht um nichts weniger als um unsere Umwelt. Wir sollten den nächsten Generationen eine gesunde und lebenswerte Natur und ein gutes Klima hinterlassen. Aber dazu müssen wir uns sehr anstrengen, und zwar jetzt, sofort! Kein bla bla mehr.

Das Gespräch führte Hanna von Prittwitz