Klaus Augenthaler in Seefeld: „Er hat zu mir immer Gurkenthaler gesagt“

Ein Fußball-Weltmeister als launig erzählender Mitbürger: Der Verein Räsonanz hatte zum Gespräch mit Klaus Augenthaler, dem langjährigen Kapitän des FC Bayern und wichtigem Teil der Weltmeister-Elf von 1990, geladen.

Seefeld–Rund 100 Gäste im Haus Peter und Paul in Seefeld bekamen einen Gast präsentiert, der sich volksnah und offen präsentierte.

Die rund zwei Stunden vergingen wie im Flug. Der erste Vorsitzende von Räsonanz, Dr. Josef Hofmann, entlockte seinem Gegenüber viele interessante Geschichten vor allem rund um den Fußball. „Schwabing wäre mir beinahe zum Verhängnis geworden“, erzählte Augenthaler in Bezug auf seine ersten Anfangsjahre als Profi beim FCB. Der aus Vilshofen stammende Niederbayer hatte in jungen Jahre oft ausgiebig im Nobelstadtteil gefeiert. Seine Zeit als Stammspieler begann unter dem ungarischen Trainer Gyula Lorant, obwohl dieser viele Jahre seinen Namen nicht kannte. „Er hat zu mir immer Gurkenthaler gesagt“, erinnert sich der heute 62-Jährige, der gerade von Drößling nach Inning gezogen ist. Beim FCB wurde Augenthaler schnell zum wichtigen Leistungsträger, die Karriere in der Nationalmannschaft benötigte etwas Anlauf. „Ich habe mich dort nie richtig wohlgefühlt“, berichtete der frühere Abwehrspieler, der bei den Bayern eigentlich zum Nachfolger von Sturmlegende Gerd Müller aufgebaut werden sollte.

Augenthalers schlechte Erinnerungen an die Sportschule Malente

Besonders schlechte Erinnerungen hat Augenthaler an die Sportschule Malente („Dagegen ist Drößling eine Weltstadt“) und an die Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko. „Ich wollte nur noch heim. Mir wäre lieber gewesen, wir wären damals früher ausgeschieden und nicht bis ins Finale gekommen“, sagte er. Folgerichtig trat Augenthaler danach zurück, doch Teamchef Franz Beckenbauer überredete ihn vier Jahre später mit nach Italien zu kommen. „Ich war angeschlagen, wollte mich eigentlich zu Hause erholen“, erzählte Augenthaler. Das Ende der Geschichte ist bekannt: Als Libero führte der Bayern-Profi, der nie aus München weg wollte, das Team zum Titel. „Die Stimmung war einfach deutlich besser als in Mexiko, auch weil Franz viel dazu gelernt hatte und viel lockerer war“, so Augenthaler, der nach mehreren Trainerstationen inzwischen als Markenbotschafter des FCB in der Welt unterwegs ist. „Es macht Riesenspaß, ich bin aber auch sehr froh, wenn ich wieder zu Hause bin.“

Seine Botschaft ans Publikum, das selbst viele Fragen stellen durfte, war unmissverständlich: „Wir können sehr froh sein, dass es uns in Deutschland so gut geht“, sagte Augenthaler.

