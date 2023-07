Klimawandel: „Es geht alles zu langsam“

Von: Hanna von Prittwitz

Seit drei Jahren beim Fünf-Seen-Filmfestival dabei: Anne und Dr. Alexander Eichberger aus Hechendorf. © privat

Zum dritten Mal in Folge gibt es beim Fünf-Seen-Filmfestival die Reihe „Kino und Klima“ von Dr. Alexander und Anne Eichberger aus Hechendorf. Der neue Spot dazu ist heute Abend erstmals beim Open-Air-Kino in Starnberg zu sehen.

Hechendorf – Das dritte Jahr in Folge sind Dr. Alexander und Anne Eichberger aus Hechendorf fester Bestandteil des Fünf-Seen-Filmfestivals im Landkreis Starnberg, das heuer vom 22. bis 30. August stattfindet. Erneut wird vor jedem Festival-Film ein kurzer Spot gezeigt, der über starke Bilder und einen kurzen Text auf den Klimawandel und die Verantwortung jedes Einzelnen hinweist. Außerdem gibt es am 26. August eine Podiumsdiskussion, die sich mit der Frage beschäftigt: „Haben wir für den Klimawandel die richtige Politik?“ Und es werden fünf Dokumentarfilme zum Thema gezeigt.

Seit drei Jahren engagieren sich die Eichberges mit Kräften dafür, über die Überhitzung des Planeten aufzuklären. Alexander Eichberger ist mittlerweile in Schulen und Volkshochschulen als Referent gefragt. Gerade erst hat er im Otto-von Taube-Gymnasium in Gauting im Rahmen des Mobilitätstags über die Antriebs- und Verkehrswende gesprochen, in München zur Energiewende. Und das Kultusministerium in Hessen hat im Zuge der Lehrerausbildung angefragt. „Das generiert natürlich viele Klicks auf unsere Seite ,unserklima.jetzt.de‘, das sehe ich“, sagt Eichberger. Aber er sagt auch: „Es ist ein langsames Geschäft.“ Die Änderungsbereitschaft bei den Menschen sei gering. Dabei müsse die Änderung aus der Gesellschaft kommen. „Wenn wir auf die Politik und die Wirtschaft warten, warten wir zu lange.“

Vor drei Jahren waren die Eichbergers mit dem Gedanken losgezogen, die Menschen auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. „Wir dachten, wenn die Menschen Bescheid wüssten, tritt eine Änderung ein“, sagt Anne Eichberger. „Aber wir spüren keine Verhaltensänderung.“ Gelinde gesagt sei es zum Verzweifeln. „Vergangenes Jahr hat mich das auch wirklich deprimiert“, räumt Anne Eichberger ein. „Heute habe ich mich damit arrangiert.“ Trotzdem würden beide stets daran arbeiten, den eigenen CO2-Ausstoß so gering wie möglich zu halten – und irgendwie ein gutes Beispiel und Gesprächspartner zu sein. Das einst große E-Auto ist verkauft, jetzt gibt es nur noch ein kleines. „Auch wir lernen. Wir haben gesehen, dass große E-Autos keine Lösung sind“, sagt Anne Eichberger. Sie höre oft das Argument, dass E-Autos oder auch Wärmepumpen beispielsweise zu teuer seien. „Ja, viele können sich das nicht leisten. Aber die, die es können, sollten es tun.“

Alexander Eichberger ist froh über die Möglichkeit, in Schulen sprechen zu können. „Das Interesse bei den jungen Menschen und auch jungen Lehrern ist sehr groß.“ Die Kinder nähmen das Thema mit in ihre Familien, „das ist ein besserer Weg“. Auf der anderen Seite findet es Alexander Eichberger aber auch dramatisch, dass die Verantwortung damit auf die nachfolgende Generation übertragen wird, die einst die Folgen wird ausbaden müssen.

Die Hoffnung bleibe jedoch, dass das Wissen über den Klimawandel so bald wie möglich 20 Prozent der Gesellschaft erreiche. „Dann ist ein Wandel möglich“, sagt er.

Für das Filmfestival haben die Eichbergers gemeinsam mit Festivalleiter Matthias Helwig fünf Dokumentarfilme ausgesucht, die sich mit dem Thema Klimawandel und den verschiedenen Facetten beteiligen. Dabei geht es um Lösungsansätze für die Krise in der Landwirtschaft, den menschlichen Müll überall auf der Welt, die Nanopartikel im Grundwasser und auch den Umgang mit Protest, die Frage nach Freiheitsberaubung durch Nötigung gegenüber der Zerstörung unserer Lebensgrundlagen durch eine fossile Lebensweise. Eichbergers haben Verständnis für die Wut der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“. „Wir sehen doch: Es geht alles zu langsam“, sagt Anne Eichberger. „Aber der Klimawandel geht schnell.“

Das Kino-Open-Air im Starnberger Seebad beginnt am heutigen Freitag, 28. Juli, mit dem Film „Roter Himmel“. Einlass ist ab 20.15 Uhr, Beginn nach Einbruch der Dunkelheit um 21.30 Uhr.