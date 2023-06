Kreischorsingen im Hechendorfer Bürgerstadl

Von: Hanna von Prittwitz

Der Männerchor Seefeld, hier bei einem Konzert im November 2022, richtet das Kreischorsingen aus. © liederkranz

Die Vorfreude ist groß: Der Männerchor Seefeld, Liederkranz Eintrachtshausen richtet am kommenden Sonntag, 2. Juni, das traditionelle Kreischorsingen aus.

Hechendorf - Von 2020 bis 2022 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Umso glücklicher sind Teilnehmer und Veranstalter, dass nun endlich wieder miteinander gesungen werden kann. Die Veranstaltung findet im Bürgerstadl in Hechendorf (Schlagenhofener Weg) statt.

Veranstalter ist der Kreisverband des Bayerischen Sängerbundes, Ausrichter der Männerchor Seefeld, der seit Anfang dieses Jahres mit den Sängern von Steinebach und Hechendorf eine Chorgemeinschaft bildet. Wie Pressesprecher Rainer Hange berichtet, nehmen am Kreischorsingen insgesamt fünf Vereine mit sechs Chören teil. „Nach der Gebietsreform wurden die Gebiete der Sängerkreise den Landkreisen zugeordnet und 1990 der Sängerkreis Starnberg gegründet“, erklärt Hange. „Der in diesem Jahr leider verstorbene Helmuth Stockinger hat den Beginn des Sängerkreises als Vorsitzender maßgeblich geleitet.“ Seit 1991 gibt es das jährliche Kreischorsingen, es wurde in wechselnder Form immer von den Vereinen durchgeführt.

Die Veranstaltung beginnt am Sonntag um 16.30 Uhr im Bürgerstadl. Der gastgebende Chor wird als letzter unter der Leitung von Johanna Dömel auftreten. „Gemeinsam singen wir dann mit allen Sängern auch den Sängerspruch des Sängerkreises Starnberg“, berichtet Hange. Landrat Stefan Frey und Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel hätten für ein Grußwort zugesagt. Die Begrüßung übernimmt der Vorsitzende Roland Werb. Der Eintritt ist frei.