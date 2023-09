Leben ohne Bulldog für Sammler sinnlos

Heuernte anno 1950: Die Bulldog-Freunde zeigten die Ernte mit originalen Geräten. © Andrea Jaksch

Zweites Treffen in Hechendorf fand mit rund 150 Maschinen und Vorführungen statt.

Hechendorf – Ein Traktor kommt selten allein: Am Sonntag trafen sich Besitzer von rund 150 Bulldog-Oldtimern jedweder Couleur am Oberfeld in Hechendorf und ließen bei sommerlichen Temperaturen Motoren-Tradition hochleben. Das Bulldog-Treffen fand zum zweiten Mal statt, nachdem es im vorigen September zu einem Überraschungserfolg für ein breites Publikum geworden war. Federführend wurde das Fest vom erst Anfang des Jahres gegründeten Verein „Bulldog-Freunde Hechendorf“ organisiert.

Die rund 25 Bulldog-Freunde konnten sich am Sonntag auf die tatkräftige Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Hechendorf sowie des Pilsenseer Maibaum- und Burschenvereins verlassen. Auch das Essen hätten die Vereine organisiert, erklärte Stephie Geisler, zweite Vorsitzende der Pilsenseer. Matthias Hohenwarter, Chefkoch aus der Münchner Allianz Arena bereite das Wammerl zu und stehe am Rationalofen, sagte Geisler.

Während D’Aubachtaler mit Blasmusik für Stimmung auf der Festwiese sorgten, lohnte sich der Gang durch die Reihen der Bulldogs. Selbst das weniger motorenbegeisterte Publikum geriet ins Staunen, wenn Josef Pröbstl seinen Sendling Verdampfermotor anno 1928 präsentierte. Gerade mal acht PS hatte der älteste Bulldog auf der Festwiese, ein ebenso kleiner wie zäher Diesel mit Wasserkühlung. „Man schmeißt ihn mit Handkurbel und Zündpapier an. Er ist unverwüstlich und springt eigentlich immer an“, sagte Pröbstl und blickte sein Schätzchen fast zärtlich an. Einst fungierte der kleine Bulldog als fahrbare Kreissäge. „Er ist von Haus zu Haus gefahren und hat für die Leute Brennholz geschnitten“, erklärte der Landwirt und Landmaschinentechniker aus Polling, den an seinem Hobby vor allem die alte Technik reizt.

Auch Martin Scheidel, Heilpraktiker aus Dießen, hat einen Narren an alten Gefährten gefressen: „Die allerersten Maschinen haben ja damals Hungersnöte reduziert. Da ist diese Tendenz zurück zu alten Werten, zu analoger Technik – eine andere Welt. Einfach einsteigen und Gas geben. Die neuen Bulldogs sind dagegen ja wie Cockpits.“ Scheidel, der 2016 zunächst alle seine Bulldogs verkaufte, wurde voriges Jahr rückfällig: „Das Leben ohne Bulldog ist möglich, aber eigentlich sinnlos“, sagte der 58-Jährige und lachte.

In Formation: Bulldogs aus alter Zeit zeigten in Hechendorf, dass sie auch heute noch einsatzbereit sind. © Photographer: Andrea Jaksch

Alois Laforge rückte am Sonntag gleich mit sieben Bulldogs aus den Baujahren 1957 bis 1972 an. Seinen Hanomag R55 hat der Erdbauer in monatelanger Arbeit selbst in Schuss gebracht und taubenblau lackiert. Mit vier Zylindern und 55 Pferdestärken habe er schon einiges auf dem Kasten und komme zu Hause in Andechs hier und da zum Einsatz, sagte Laforge. Fest steht für den Sammler aus Leidenschaft, der daheim 28 Bulldogs stehen hat: „Die Alten haben so was Bestimmtes. Den Klang musst du halt hören. Wenn ich die laufen lasse, da brummt es.“

Ludwig Dosch senior, Vorstand der Bulldog-Freunde, freute sich über den Anklang des Festes: „Es ist ein Spaß für die Leute, alle haben das gleiche Ziel – Geselligkeit und Freude an den alten Maschinen.“ Gemeinsam mit seinem Sohn Ludwig Dosch junior war er mit mehreren Bulldogs dabei. Den ältesten, einen Eicher ED 16, fährt die Familie nur noch aus Spaß und zu Festlichkeiten aus. Immerhin ist er 72 Jahre alt.

Während die Jüngsten auf der Hüpfburg ihren Spaß hatten, lockte der Nachmittag zu einer ganz besonders nostalgischen Vorführung. Präsentiert wurde die Heuernte aus dem Jahre 1950. „Mit Maschinen, die 1950 im Einsatz waren. Wir zeigen das Heuwenden, das Heupressen, das Zusammenschlagen und das Einführen, Verladen und Einfahren“, erklärte Dosch.