Leere Turnhalle: Konferenz geplant

Von: Hanna von Prittwitz

Seit März für den Sportbetrieb gesperrt: die Turnhalle in Hechendorf. © Photographer: Andrea Jaksch

Seit Ende März ist die Turnhalle in Hechendorf für den Sportbetrieb gesperrt. Sie sollte Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine als Unterkunft dienen. Seither steht die Halle jedoch leer. Der Unmut darüber wächst. Nun ist eine Telefonkonferenz mit Landrat Frey zum Thema geplant.

Hechendorf – Mit großem Aufwand richteten rund 80 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von BRK und THW Anfang April die Hechendorfer Turnhalle am Schluchtweg her. Sie sollte, ebenso wie schon die Gilchinger Turnhalle, der Erstaufnahme von Flüchtlingen dienen. Die Helfer installierten Trennwände und Feldbetten für etwa 200 Menschen. Der TSV Hechendorf teilte seinen Mitgliedern mit, dass die Halle bis auf Weiteres gesperrt sei. Zahlreiche Angebote finden seither in Turnhallen ringsum statt. Eingezogen ist in die Halle jedoch niemand.

„Ja, wir haben zunehmend Beschwerden zum Thema Turnhalle“, sagte Bürgermeister Klaus Kögel gestern auf Anfrage. Einige kämen aus dem rechten Bereich. Diese seien zu ignorieren. „Aber es gibt natürlich auch begründete Argumente, warum man die Halle baldmöglichst wieder öffnen sollte.“ Ein Beispiel seien Angebote im Kinderbereich. „Dort haben die Ehrenamtlichen natürlich auch viel Zeit und Trainingsaufwand investiert.“ Schon unter der Pandemie hätten dieser Bereich und gerade die Kinder besonders gelitten. „Es besteht die Sorge, dass bei den Kindern die Motivation abbricht“, sagte Kögel. Es sei wichtig, Kindern und Trainern eine Perspektive zu geben. „Ich würde wirklich gerne die Botschaft senden, dass die Situation absehbar ist.“ Aus diesem Grund mache auch der Landrat den TSV-Mitgliedern ein Gesprächsangebot. Geplant ist eine Video-Konferenz, die nach den Pfingstferien stattfinden soll.

Thomas Rogorsch, Vorstand des TSV Hechendorf, hat sich mit der entsprechenden Bitte nun an die Mitglieder gewandt. „Landrat Stefan Frey und Bürgermeister Klaus Kögel bieten uns zu dieser Situation eine Info-Veranstaltung in Form einer Videokonferenz an. Wir sollten auf jeden Fall das Angebot annehmen, auch um auf diesem Weg die Auswirkungen der Hallensperrung den Entscheidungsträgern schildern zu können“, schreibt Thomas Rogorsch.

Wie berichtet, wurde die Hechendorfer Halle seitens des Landratsamts „als Puffer und Vorsorge“ gesehen, falls der Flüchtlingsstrom anhalten sollte, für den Fall eines größeren Infektionsgeschehens oder auch dann, wenn das private Engagement nachlassen sollte. Die Herrichtung der Halle hat rund 100 000 Euro gekostet. Da die Bestände des Katastrophenschutzelagers bereits ausgeschöpft waren, hatte der Landkreis 100 Doppelstockbetten und Matratzen kaufen müssen. Dazu kamen weitere Ausgaben für Bettwäsche, einen Fußboden als Schutz, Elektrikerarbeiten. Wie Frey damals erklärte, werde der Aufwand mit dem Freistaat abgerechnet.

Nach Auskunft des Landratsamts leben im Landkreis aktuell 2041 Menschen aus der Ukraine. Wie Sprecherin Barbara Beck gestern berichtete, ist auch die Gilchinger Turnhalle im Moment leer. „Beide Turnhallen werden jedoch derzeit noch vorgehalten“, sagte sie. Denn 1600 Menschen aus der Ukraine seien privat untergebracht. Wenn es Probleme gebe, wolle man vorbereitet sein. Eine Entscheidung über die mögliche Freigabe der Hallen werde allerdings erst nach den Pfingstferien getroffen, also in zwei Wochen.