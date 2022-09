Leidenschaft und Liebhaberei

Teilen

Ein Original von 1939: Manfred Sontheim mit seiner ebenfalls bulldogbegeisterten Tochter Magdalena und Ludwig Dosch von den Bulldogfreunde (v.l.). © Andrea Jaksch

Rund 180 historische Traktoren waren am Sonntag in Hechendorf die Attraktion schlechthin – und unüberhörbar. Nach dem ersten Treffen steht für die Schlepperfreunde Hechendorf fest: Nächstes Jahr gibt es wieder ein Treffen.

Hechendorf – Rund 180 historische Traktoren ließen das Herz von Oldtimerliebhabern am Sonntag höherschlagen. Für Hechendorf eine echte Premiere – möglich gemacht durch die Schlepperfreunde Hechendorf, die sich erst heuer zusammenschlossen und das Sommerfest am Schlagenhofener Weg auf die Beine stellten. Ludwig Dosch, Gründungsmitglied der Bulldogfreunde, ist selber stolzer Besitzer von 14 Oldtimer-Bulldogs und wartete auf der Festwiese mit seinem feuerroten und neu hergerichteten Ferguson auf.

„Eine Leidenschaft, ein Hobby. Man schraubt dran rum – eine Feierabendbeschäftigung. Man mag so was nicht verschrotten, man richtet es her“, sagt der Landwirt, der auch den Campingplatz am Wörthsee betreibt. Zum professionellen Einsatz kommen Doschs 14 Oldtimer mittlerweile aber kaum noch: „Für die Arbeit sind sie viel zu klein, nur für kleinere Arbeiten nimmt man die noch her.“

Mit seiner Leidenschaft steht Dosch nicht alleine. Die Anmeldungen für das erste Hechendorfer Bulldogtreffen kamen bis aus Weilheim, Machtlfing oder Fürstenfeldbruck. Als ältester Schlepper wurde Manfred Sontheims Oldtimerbulldog der Marke Lanz ausgezeichnet. Ein wahres Schauspiel war es, wie Sontheim seinen Traktor, Baujahr 1939, zum Laufen brachte. Zweifelsohne eine echte Geduldsprobe, das Vorglühen und wiederholte Kurbeln – bis sich das Anlassen schließlich durch behäbiges Puffen und Knattern ankündigt. Läuft der Lanz erst einmal, schnauft er regelmäßig durch den Schlot und kann immerhin 20 Stundenkilometer hinlegen. Mit dem Modell Lanz verbindet der Machtlfinger Familienvater Kindheitserinnerungen: „Unser Hof war Milchsammelstelle, schon vor dem Krieg, und die Milchkannen wurden per Anhänger vom Bulldog zum Bahnhof gezogen und gingen nach München. Man hat damals angefangen, Milch für die Stadtbevölkerung zu vermarkten.“

Mehrere Generationen begeistern sich für Bulldogs

Die Familie Sontheim nennt aktuell vier dieser alten Fahrzeuge ihr Eigentum, und Tochter Magdalena begleitete ihren Vater am Sonntag mit ihrem ganz persönlichen Bulldog, Baujahr 1956. „Ich habe die Leidenschaft in die Wiege gelegt bekommen. Damit bin ich fleißig unterwegs. Abends kleinere Biergartenrunden, da schauen die Leute“, sagt die 21-Jährige und lacht.

Eine Familiensache ist die Liebe zum Bulldog auch für Erwin Slutchak. Der Fuhrunternehmer machte seinen Ursus, der 25 Jahre in der Halle stand, eigens für das Bulldogtreffen wieder flott. „Ein Reifen war platt und die Zündung musste getauscht werden. Sonst ist er einwandfrei“, freut sich der 66-jährige Hochstadter, der auch Schwiegersohn Thomas Hammerl (40) sowie die Enkelsöhne Pauli (9), Luis (7) und Leopold (2) für seine Leidenschaft zu begeistern weiß: „Das ist Liebhaberei, aber auch Pflege des Kulturgutes.“ Zu Hause in der Halle steht in Slutchaks Oldtimer-Fuhrpark ein weiterer Methusalem. „Der ist Baujahr 1921, geht nur sechs bis acht Stundenkilometer, aber der ist zu schade zum Fahren.“ Mit seinen „jüngeren“ Bulldogs macht Slutchak dagegen schon mal Ausflüge bis Verona, Wien oder den Gardasee.

Bei strahlendem Sommerwetter sorgte die Blaskapelle D’Aubachtaler für die musikalische Untermalung des gut besuchten Oldtimertreffs, während das kulinarische Wohl bestens durch den Pilsenseer Maibaum- und Burschenverein sowie die Schlepperfreunde Hechendorf sichergestellt wurde. Dosch schätzte am Sonntag Besucherzahlen von gut 400 und will nächstes Jahr das Bulldogtreffen mit einer Heuerntevorführung „original wie in den 1950er-Jahren“ wiederholen.

VON NILDA FRANGOS