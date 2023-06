Ludwig Gansneder bleibt Kreishandwerksmeister

Von: Tobias Gmach

Eine Ehrenurkunde der Handwerkskammer überreichte der neue und alte Kreishandwerksmeister Ludwig Gansneder Stefan Fersch. Darüber freute sich auch Dieter Vierlbeck, Geschäftsführer beim Bayerischen Handwerkstag. Außerdem auf dem Bild die Vorstandsmitglieder der Kreishandwerkerschaft

Ludwig Gansneder bleibt weitere fünf Jahre Kreishandwerksmeister im Landkreis Starnberg. Sein bisheriger Stellvertreter wurde verabschiedet.

Oberalting/Landkreis – Etwas spärlich vertreten war die Kreishandwerkerschaft bei ihrer Versammlung im Gasthaus Ruf in Oberalting. Nur 14 Teilnehmer fanden sich Anfang der Woche ein, davon zwei eingeladene Versicherungsvertreter, die für eine betriebliche Krankenversicherung warben. Die Hauptsache: Die Versammlung war beschlussfähig und konnte einen neuen Vorstand wählen. Die Hauptnachricht: Ludwig Gansneder Zimmerermeister aus Pöcking, der 2018 erstmals zum Kreishandwerksmeister gewählt wurde, bleibt fünf weitere Jahre im Amt.

Ludwig Gansneders Vize Stefan Fersch aus Percha zog sich nach 26 Jahren bei der Zimmerer-Innung und 15 Jahren als stellvertretender Kreishandwerksmeister zurück. Für seine Verdienste erhielt er die Ehrenurkunde der Handwerkskammer für München und Oberbayern. Als Ferschs Nachfolger wurde in Abwesenheit Wilhelm Boneberger, Obermeister der Bäcker-Innung aus Gilching, gewählt. Als Beisitzer fungieren Metzger-Obermeister Oliver Lutz, Zimmerer-Obermeister Leopold Göring, Schreiner-Obermeister Rupert Pfisterer, Volker Fiedler, Martin Arlt, Thomas Will und weiterhin auch der geehrte Stefan Fersch. Thomas Fersch und Robert Scholler wurden als Rechnungsprüfer für die nächsten fünf Jahre bestimmt.

Als Wahlleiter war Dieter Vierlbeck, einer der Geschäftsführer des Bayerischen Handwerkstags, angereist. Im Hinblick auf die mancherorts schwierige Personalsituation merkte er an, man dürfe nicht nur vom Fachkräftemangel sprechen – sondern allgemeiner vom Arbeitskräftemangel. Dann ging Vierlbeck auf ein Problem im Handwerk ein, das auch auf die Region Fünfseenland zutreffe. Bei den Auszubildenden steige die Zahl der Gymnasiasten, die der Realschüler sei stabil. „Aber wir verlieren die Mittelschüler.“ Letztere würden immer öfter in „Übergangssysteme“ gehen – eine Anspielung auf den M-Zug, Klassen für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (JoA) oder Schüler, die sich für die Fachoberschule entscheiden. Es gelte, gerade in der Mittelschüler stärker für die duale Berufsausbildung zu werben. Vierlbeck plädierte für „viel mehr Aufklärungsarbeit“, bei Schülern, Eltern und gerade auch Lehrkräften.

Lob vom Bayerischen Handwerkstag

Der Geschäftsführer des Spitzenverbands lobte die Starnberger Kreishandwerkerschaft für „eine der schönsten Freisprechungsfeiern Bayerns“. Sie findet wieder im Andechser Klostergasthof statt – am Mittwoch, 2. August, ab 18 Uhr. Gansneder ist überzeugt davon, „dass es wieder ein schönes Fest wird“. Auch wenn die Kreishandwerkerschaft heuer ein etwas kleineres Budget ansetzen müsse. Zwei Getränke sind frei, und die Nachspeise fällt weg.