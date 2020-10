Mann findet Waffe beim Aufräumen - und handelt dann genau richtig

Damit hatte er wohl nicht gerechnet: Ein Germeringer räumte am Montag in der Wohnung seines kürzlich verstorbenen Vaters auf. Dabei machte er eine schreckliche Entdeckung.

Seefeld - Beim Aufräumen hatte er plötzlich eine Waffe vor sich: Am Montag verständigte ein 50-jähriger Mann aus Germering die Polizei in Herrsching, nachdem er in der Wohnung seines kürzlich verstorbenen Vaters in Seefeld eine Waffe sowie Munition entdeckte.

Bei genauerer Betrachtung stellte die Polizei jedoch fest, dass es sich bei dem Fund um eine erlaubnisfreie Waffe handelt. Erlaubnisfreie Waffen sind Waffen, für deren Mitführen in der Öffentlichkeit man den sogenannten kleinen Waffenschein benötigt, also Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen.

„Da jedoch auch von diesen Waffen eine nicht unerhebliche Gefahr ausgeht und in der Regel erst bei einer fachkundigen Betrachtung feststellbar ist, ob es sich tatsächlich um eine erlaubnisfreie Waffe handelt, agierte der Mann aus Germering genau richtig und verständigte die Polizei“, heißt es seitens der Herrschinger Polizei. Denn bereits ein unbedachtes Verbringen solcher Waffen und Munition zur nächstgelegenen Polizeidienststelle könne auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein, wenn der Umgang hiermit doch erlaubnispflichtig ist.