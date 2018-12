„Froschbanden“-Prozess: Verteidiger für begrenzte Haftstrafen

Drei Jahre nach dem Raubmord in Meiling läuft der Prozess gegen die Täter. Diese haben ein Ehepaar zu Hause überfallen und schwer verletzt. Der Mann starb an seinen Verletzungen. Die Verteidiger fordern begrenzte Haftstrafen.

Update, 10. Dezember: Verteidiger fordern begrenzte Haftstrafen

Im Münchner Prozess gegen die „Froschbande“ haben alle Verteidiger der acht Angeklagten am Montag zeitlich begrenzte Haftstrafen gefordert. Laut Anklage hatten die aus Rumänien stammenden und teils miteinander verwandten Männer im September 2015 einRentnerehepaar in seinem Haus in Seefeld (Landkreis Starnberg) überfallen und ausgeraubt. Dabei sollen sie das Paar schwer verletzt und in eine Besenkammer gesperrt haben. Der Mann starb, die Frau wurde nach Tagen gerettet.

Die Verteidiger der mutmaßlichen Haupttäter plädierten auf schweren Raub mit Todesfolge, einer davon zusätzlich auf Tötung durch Unterlassen. „Er war zu feige, den Rettungswagen zu rufen“, so der Anwalt. Die Verteidiger der beiden Fahrer forderten wiederum eine Verurteilung wegen Beihilfe zum schweren Raub. „Mein Mandant hat den Tod des Opfers nicht gewollt“, so einer der Verteidiger der beiden Fahrer. Die Staatsanwältin hatte dagegen für alle acht Angeklagten - also auch für die beiden Fahrer - eine Verurteilung wegen Mordes und die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Das Urteil soll am kommenden Montag gesprochen werden (17. Dezember).

Die Angeklagten sollen Serientäter sein. Wegen ihrer nächtlichen Überfälle und ihrer Körperhaltung wurde die Gruppe als „Froschbande“ bekannt.

Update, 26. November:

Im Prozess um den Raubmord von Meiling (Kreis Starnberg) hat Staatsanwältin Karin Jung am Montag für alle acht Angeklagte der Froschbande auf Mord plädiert. Sie forderte lebenslange Freiheitsstrafen und bat das Landgericht München II um die Anerkennung der besonderen Schwere der Schuld. „Jeder hat einen Mord verwirklicht“, fand Jung klare Worte für das Geschehen im September 2015.

Mit unglaublicher Brutalität hatten acht Rumänen nachts ein älteres Ehepaar in ihrem Haus überfallen. Den Mann (72) schlugen sie tot, seine Frau (70) überlebt schwerst verletzt. Der Staatsanwältin gelang aufgrund zahlreicher DNA- und Blutspuren eine genaue Zuordnung der Tatbeteiligung. Dass zwei Männer nur als Fahrer agiert haben wollten, war angesichts der Absicht der Bande, dem Gewinnstreben um jeden Preis, ziemlich unwichtig. „Der Tod eines Tatopfers wurde billigend in Kauf genommen“, erklärte die Staatsanwältin.

Zuvor hatte sie den Überfall noch einmal rekonstruiert und mit Details der Gutachten angereichert. Demnach waren vier Angeklagte aus der Dunkelheit auf den 72-jährigen Hausherrn losgestürmt. Sie schlugen mit Fäusten, Holz- und Eisenstangen auf ihn ein. Sie zertrümmerten Schlüsselbein und Ellbogen und traten ihm eine Gesichtshälfte ein. Anschließend verfrachteten sie ihn in eine 0,82 Quadratmeter kleine Besenkammer. Auch seine Frau wurde nach schwersten Misshandlungen dort eingesperrt. Die Rechtsmediziner zählten später an ihrem Körper „47 voneinander abgrenzbare Gewalteinwirkungen“. Doch damit war das Martyrium noch lange nicht beendet. 51 Stunden war die 70-Jährige in dem Kammerl gefangen, bis sie von einem Zeitungsausträger gefunden wurde. „Sie hat auf der Leiche ihres Mannes ausgeharrt“, sagte Jung und fügte hinzu, dass man sich das kaum vorstellen könne, dass man es aber müsse.

Welches Leid über die gesamte Familie hereingebrochen war, umschrieb ein Sohn des Ehepaars mit folgendermaßen: „Die Welt kam zum Stillstand.“ Man suche nach Antworten, werde aber nie eine finden. Ein psychiatrischer Gutachter hatte zuvor den Männern volle Schuldfähigkeit attestiert. Dagegen sprach auch nicht die absolute Empathielosigkeit, mit der die Rumänen auf Raubzug gegangen waren und hinterher gefeiert hatten. Völlig emotionslos ließen sie auch den Prozess über sich ergehen. „Ich weiß es nicht, ob sie realisiert haben, dass sie jemanden umgebracht haben, es ist ihnen nicht anzumerken“, sagte die Staatsanwältin.

Sie hatte zudem wenige Aspekte gefunden, die zu Gunsten der Angeklagten sprachen. Es gebe Teilgeständnisse, aber wirklich geständig sei keiner, sagte sie. Der Prozess wird am 10. Dezember mit den Verteidiger-Plädoyers fortgesetzt. Das Urteil soll eine Woche später fallen.

Von Angela Walser

Update, 26. Oktober, 18 Uhr

München - Brutale Schläge und Tritte: Die Überlebende des Raubmordes von Meiling (Kreis Starnberg) hat am Freitag in einer Videovernehmung vor dem Landgericht München II ihr Martyrium geschildert. Die 70-Jährige war mit ihrem Mann Markus (72) im September 2015 in ihrem Haus von der sogenannten Froschbande überfallen und in eine Kammer gesperrt worden. Ihr Mann starb neben ihr; sie wurde schwer verletzt nach 57 Stunden befreit.

Irmgard K. war am Einschlafen, als sie ein erster Faustschlag an der Backe traf. Danach ging alles blitzschnell. Sie wurde geschlagen und getreten, musste die Räuber zu ihrem Haushaltsgeld führen, dann wurde sie in eine Kammer geschubst. Als sie sich halbwegs gefangen hatte, sah sie ihren blutüberströmten Mann auf dem Boden liegen. Er erzählte ihr mit letzter Kraft, dass vier Männer mit Prügeln auf ihn losgegangen seien. Er war gerade auf der Terrasse gewesen, vermutlich, um eine Zigarette zu rauchen.

Irmard K. versorgte ihren Mann notdürftig mit Plastern und gab ihm destilliertes Wasser. Doch er blutete „weiter vor sich hin“, erinnerte sich Witwe Irmgard K. „Dann hat er die Augen aufgerissen und mich intensiv angeschaut.“ Danach bewegte er sich nicht mehr. Dass ihr Mann in den Morgenstunden des Samstags starb, ließ sie nicht an sich heran. Erst am Montagmorgen entdeckte ein Zeitungsbote die schwer verletzte Frau.

Ihre Peiniger, acht Männer aus Rumänien im Alter von 24 bis 55 Jahren, sind wegen Mordes und schweren Raubes angeklagt. Der Prozess dauert an.

A. Walser





Update, 16. Oktober, 17 Uhr

Seefeld - Für Andreas und Markus K., die beiden erwachsenen Söhne der überlebenden Irmgard K. (70), war es sicher ein schwieriger Moment. Im großen Sitzungssaal des Strafjustizzentrums in München, dort, wo fünf Jahre der NSU-Prozess verhandelt wurde, mussten sie am Dienstag direkt hinter zwei der insgesamt acht Angeklagten Platz nehmen, die ihren Eltern so unglaubliches Leid angetan hatten. Doch der Platzmangel angesichts der acht Rumänen, zahlreicher Verteidiger und einer noch größeren Anzahl von Polizeibeamten ließ keine andere Sitzmöglichkeit zu.

Überhaupt kam das Verfahren nur stockend in Gang. Es sollten 70 Minuten vergehen, bis Staatsanwältin Karin Jung endlich die Anklage verlesen konnte. In der Nacht auf den 5. September 2015 hatten es die acht Männer, die später als Froschbande identifiziert wurde, auf das etwas abgelegene Haus des Ehepaares K. in Meiling (Kreis Starnberg) abgesehen. Um Mitternacht lauerten sie Mesner Markus K. auf. Der hatte rauchend auf der Terrasse gestanden, nachdem Labrador-Hündin Lissy in der Nacht mehrmals angeschlagen hatte.

Der Überfall ging blitzschnell. Mit Holzprügeln und einer Eisenstange schlugen die Männer auf den 72-Jährigen ein. Sie zertrümmerten seinen Schädel und das rechte Schlüsselbein, brachen ihm mehrere Rippen und beide Ellenknochen. Der rechte Lungenflügel fiel zusammen, Markus K. erlitt einen erheblichen Blutverlust. Anschließend gingen die Täter auf die schlafende Irmgard K. los und brachen ihr mehrere Rippen. Ihre Schmerzen in Verbindung mit einem Schock müssen immens gewesen sein.

Die Angeklagten, alle von auffallend kleiner Statur, verfolgten regungslos die Verlesung der Anklage, die ihnen Mord und versuchten Mord vorwirft. Gekleidet waren sie in Jogginghosen - als wären sie auf dem Bolzplatz. Später, bei der Vernehmung des Schwurgerichts München II, gaben sie sich als liebevolle Ehemänner und Familienväter aus. Und der grauenvolle Mord? Keiner wollte da so richtig mitgemischt haben.

Zwar sagten mehrere Angeklagte, dass ihnen das Geschehene leid tue. Doch die meisten von ihnen machten vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Andere Aussagen waren wenig erhellend. „Es war eine Dummheit“, sagte Sever D. (51), der mit zwei Brüdern (55 und 49 Jahre) auf der Anklagebank hockt. Er rühmte seine große Familie: „Gott hat mir elf Kinder geschenkt, die ich sehr liebe“, und beklagte seine Gesundheitsprobleme: Depressionen, Herzinfarkt, Diabetes und Asthma.

Sein älterer Bruder (55), der aus Sicht der Anklage als Haupttäter gilt, beschrieb seinen Tatbeitrag als eine Art Zufallsprodukt. „Ich bin mit den Jungs gefahren und sitze jetzt hier“, behauptete er. Alin-Mihai M. behauptete etwa, nicht einmal „jemanden angefasst zu haben“. Zuletzt ergriff Georgi I. das Wort. Er sei nicht im Haus gewesen, musste dies aber später auf Nachfrage doch einräumen.

Kurz nach dem Überfall waren die Männer in einem Wiener Lokal festgenommen worden. Sie waren in Österreich wegen ähnlich schrecklicher Überfälle schon länger gesucht worden. Im Juli 2016 wurden sie zu hohen Haftstrafen zwischen acht und 19 Jahren verurteilt. Die DNA-Spuren überführten sie als mutmaßliche Mörder von Meiling. Eine Dame zeigte sich „entsetzt“ vom Auftreten der Täter und von den brutalen Details.

Irmgard K. und ihr geliebter Ehemann Markus hatten in der kleinen, nur zwei Quadratmeter messenden Abstellkammer, ein fürchterliches Martyrium durchleben müssen. Bis vier Uhr in der Früh lebte der Mesner noch, um sieben Uhr sei der 72-Jährige ungewöhnlich kalt gewesen, erinnerte sich seine schwer verletzte Frau später. Sie musste noch zwei Tage neben dem Leichnam ihres Mannes zubringen, bis Merkur-Zeitungsausträger Jörg Altmann sie rettete. Er hatte aufgezogene Schubladen und offene Schranktüren gesehen. Da klopfte er an die Scheibe und rief laut nach den Eheleuten. Statt einer Antwort vernahm er das Bellen eines Hundes, leises Wimmern und die Schläge eines Stocks. Per Handy alarmierte er die Polizei, lief anschließend zum Feuerwehrhaus, um möglicherweise beim Öffnen der Haustür helfen zu können. Doch das war nicht nötig. Die Terrassentür stand vom Einbruch noch immer offen. Der Prozess dauert an.

Angela Walser, till

Update von 14.00 Uhr: Prozessbeginn gestaltet sich schleppend

Der Beginn des Prozesses zum Raubmord in Meiling gestaltet sich schleppend. Da die Angeklagten aus Rumänien kommen, muss alles übersetzt werden. Deshalb dauerten bereits die ersten Befragungen zu den Biografien der acht Männer mehrere Stunden.

Bei Prozessbeginn zeichnete sich ab, dass die Gruppe der Angeklagten aus Tagelöhnern und Wiederholungstätern besteht.

Für den Prozess wurden die Männer, drei von ihnen Brüder, aus Österreich überstellt. Dort hatten sie sich wegen ähnlicher Vergehen verantworten müssen. Der Prozess ist auf 16 Verhandlungstage angesetzt; ein Urteil könnte am 17. Dezember fallen.

Nach drei Jahren: Prozess zum Raubmord in Meiling beginnt

München/Meiling - Drei Jahre nach dem Raubmord in Meiling im Landkreis Starnberg beginnt nun der Prozess gegen die Täter. Der Prozess wird vor dem Landgericht München II geführt.

Die Täter sollen im September 2015 eine 72-jährigen Mann und seine damals 68 Jahre alte Frau in deren Haus überfallen und schwer verletzt in eine Besenkammer gesperrt haben. Der Mann starb an seinen Verletzungen, die Frau wurde nach Tagen von einem Zeitungsboten gefunden. Noch drei Jahre nach der Tat sitzt der Schock in der Gemeinde Meilingen bei den Bewohnern tief.

Der Prozess beginnt am Dienstag, 16. Oktober 9.30 Uhr. Angeklagt sind insgesamt acht Männer - sie müssen sich wegen Mordes und schweren Raubs verantworten. Die Kriminellen wurden wegen ihrer Körperstatur und weil sie schnell sind und meist nach Einbruch der Dunkelheit zuschlagen, als „Froschbande“ bekannt.

sch/dpa/lby