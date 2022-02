Parken an Pilsensee und Wörthsee kostet künftig

Von: Hanna von Prittwitz

Parkscheinautomaten dürften bald an Pilsensee und Wörthsee auf Seefelder Gemeindegebiet stehen. © dpa

In Seefeld diskutiert der Gemeinderat am Dienstag über die Einführung von Gebühren für Parkplätze an Wörth- und Pilsensee. Bürgermeister Klaus Kögel befürwortet die Überlegungen.

Seefeld – Wer im Sommer sein Auto am Pilsensee oder am Wörthsee abstellen will, muss zumindest auf Seefelder Gemeindegebiet dafür bislang nichts zahlen. Diese Zeiten dürften bald aber vorbei sein. In ihrer Sitzung am morgigen Dienstag beratschlagen die Gemeinderäte über die Einführung von Parkgebühren.

Bürgermeister Klaus Kögel nimmt kein Blatt vor den Mund. „Sämtliche Gemeinden um uns herum berechnen bereits Gebühren“, sagt er auf Anfrage des Starnberger Merkur. „Das erhöht den Druck auf unsere Flächen, und das ist nicht einzusehen.“ Also hat die Verwaltung recherchiert. Zur Diskussion stehen am Dienstag mehrere Anbieter für Parkautomaten, an denen die Autofahrer mit Karte, Bargeld oder auch Mobiltelefon in Zukunft für das Parken ihres Fahrzeugs zahlen.

Betroffen sind die Flächen an der Wörthseestraße, beim Campingplatz Dosch und beim Strandbad an der Seestraße in Hechendorf. In Summe geht es um rund 180 Parkplätze. Von 9 bis 19 Uhr oder bis 20 Uhr soll das Parken in den genannten Bereichen dann etwas kosten. Die erste halbe Stunde ist möglicherweise kostenfrei, für einen ganzen Tag sollen bis zu acht Euro zu berappen sein.

„Wir orientieren uns da an den Nachbargemeinden. Es macht wenig Sinn, günstiger zu sein“, findet Kögel. Es sei an der Zeit, Parkgebühren zu erheben, der Druck steige jährlich, sagt der Bürgermeister. Der Pächter des Campingplatzes am Wörthsee habe bereits die oftmals dreisten Angewohnheiten von Seebesuchern beklagt, die ihre Wohnmobile über mehrere Parkplätze quer stellten und dann den ganzen Tag auf dem Campingplatz am See verbrächten. „Dazu kommen Münchner Vereine, die zwar Parkmöglichkeiten auf ihrem Gelände haben, diese aber aus Bequemlichkeit nicht nutzen“, sagt Kögel und wünscht sich mehr Disziplin.

Diskutiert haben die Gemeinderatsfraktionen laut Kögel über das Thema schon länger. „Es besteht Einigkeit darüber, dass wir das machen.“ Die Frage sei allerdings, wie man in dieser Sache mit den Gemeindebürgern umgehe. „Die Familie aus Unering, die den Sommer am See verbringt und täglich kommt, für die sind acht Euro schon eine sehr stolze Summe“, findet Kögel. Auf der anderen Seite hätte die Gemeinde sofort Ärger am Hals, wenn sie Seebesucher ungleich behandele. „Das wird gleich eingeklagt“, sagt Kögel. Klar sei auch: Es muss eine intensivere Parküberwachung geben. „Die Seestraße müssen wir im Bereich des Strandbads dann gut schützen.“

An Investitionen sind rund 50 000 Euro veranschlagt für die Automaten und deren Aufbau, dazu kommen jährlich etwa 6500 Euro Wartungskosten. Die Gemeinde muss darüber hinaus einen guten Handy-Empfang gewährleisten, damit die Automaten auch via Mobiltelefon bedient werden können. An Einnahmen ließen sich voraussichtlich rund 35 000 Euro im Jahr generieren. „Auf die Dauer lohnt sich das für uns“, sagt Kögel.

Die Sitzung des Gemeinderats am Dienstag ist öffentlich. Sie beginnt um 19 Uhr im Haus Peter und Paul in Oberalting. Es gilt die 3G-plus-Regelung.