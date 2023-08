Mit dem Rad nach Portugal: So geht’s

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Abenteuerlustig und gut in Form: Lily Mohr und Quirin Taubert kurz vor ihrem Aufbruch. Sie wollen mit dem Rad über die Schweiz, Frankreich und Spanien bis nach Portugal. © Andrea Jaksch

Ein bisschen radverrückt sind sie schon, Lily Mohr und Quirin Taubert aus Hechendorf. Am Montagmorgen starteten sie in Richtung Portugal – mit dem Fahrrad. Vor ihnen liegen rund 4000 Kilometer und rund 60 000 Höhenmeter.

Hechendorf – Das muss man mögen: Jeden Tag im Fahrradsattel, übernachten auf der Isomatte, zur Verpflegung Baguette mit Käse, auch mal Tapas. „Und viel Kaffee“ sagt Quirin Taubert (29) kurz vor dem Start in den Urlaub. Bei ihm und seiner Lebensgefährtin Lily Mohr (29) schaut dieser heuer so aus: Das Reiseziel ist Portugal, und dahin geht’s aus eigener Kraft auf dem Rad. Die Radroute ist im Groben festgelegt. Hauptsache, einfach losfahren.

Die Ausrüstung

So ganz ohne Plan geht es dann doch nicht, auch wenn die beiden wenige Tage vor dem Start einen höchst entspannten Eindruck machen. Für die Tour haben sie sich Gravelbikes zugelegt, das sind geländegängige Fahrräder, auch Querfeldeinräder genannt. Die Reifen sind etwas dicker als beim Rennrad und schmaler als beim Mountainbike. Lilys Rad ist aus Stahl, Quirin hat sich für Carbon entschieden, „damit ich überhaupt hinterherkomme“. Denn Lily Mohr (29) absolvierte erst vor Kurzem sehr erfolgreich den Wörthsee-Triathlon, die Schreinerin fährt täglich mit dem Rad in die Arbeit. Steuerberater Quirin Taubert hingegen hat die vergangenen Monate für die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer gepaukt, „da ist der Sport ein bisschen auf der Strecke geblieben“.



Auf die Federgabeln ihrer Räder haben sich die beiden Isomatten und Schlafsäcke geschnallt. Gaskocher und Kochgeschirr, von Taubert großzügig als „die Küche“ bezeichnet, klemmt sich Lily an den Rahmen, er nimmt das Zelt nach hinten, der „Kleiderschrank“ wandert ebenfalls in die Rahmentasche. Eine Woche vorher fand eine längere Proberunde mit den neuen Rädern statt. „Hat alles gut geklappt“, stellte Taubert fest. An jedem Rad sind gut sechs Kilogramm Gepäck befestigt. „Ein Ausgehgewand ist nicht dabei.“ Man muss schließlich Prioritäten setzen. Das heißt, neben den Radschuhen gehen nur noch Flipflops mit, Regenjacke und eine Garnitur zum Wechseln. Die Radelhose wird abends gewaschen.



Die Strecke

Die Route haben die beiden Radler mithilfe der Navigations-App Komoot ausgearbeitet. Mit dem Deutschlandticket ging es am Montag von Hechendorf aus per S-Bahn und Zug nach Lindau und von dort mit dem Rad durch die Schweiz. 500 Kilometer und 13 000 Höhenmeter wollen die beiden in diesen ersten Tagen schaffen. „Man muss Höhenmeter mögen“, sagt Taubert mit einem breiten Lächeln. In der Schweiz führt die Route über die Grosse Scheidegg nach Frankreich am Montblanc vorbei. Auf seiner Pass-Liste hat Quirin Taubert den Mont Ventoux zum Beispiel, den Col du Galibier und den Col de la Madeleine, alles sagenumwobene Pässe für Radler. Ob das mit Gepäck auch so viel Freude macht? „Das sehen wir dann“, grinst Taubert. Auch ein paar Gravelpässe mit Schotterstraßen wollen sie erklimmen, „da muss man ohnehin auch mal schieben“.



Über den Mont Ventoux führt die Strecke durch die Provence nach Girona in Spanien und von dort durch die Pyrenäen nach St. Sebastian am Golf von Biskaya. Rund 400 Kilometer westlich befindet sich der „Nationalparc Picos des Europa“, ein weiteres Reiseziel der Hechendorfer. Noch nicht entschieden haben sie, ob sie dann mit dem Zug bis nach Malaga fahren und von dort aus die Sierra Nevada erklimmen. Der dortige Pico de Veleta ist mit 3397 Meter der höchste anfahrbare Punkt Europas. Klar, dass die beiden dort hinauf wollen. Im Anschluss stehen noch der Cabo de São Vicente bei Sagres in Portugal auf ihrer Liste und die herrliche Küstenstraße hoch nach Lissabon. Weil sie nicht fliegen wollen, geht es von dort aus vermutlich mit dem Flixbus zurück nach Hause.



Tipps und Budget

Sechs Wochen haben sich die beiden von ihren Jobs freigenommen. Natürlich muss die Grundkondition für so eine lange Strecke stimmen, sonst ist der Schmerz größer als der Spaß. Als Taubert die Gesamtkilometer und Höhenmeter ausrechnet, 4000 und fast 60 000, kommt ihm das dann auch schon viel vor und er prüft nach. Aber doch, stimmt. Beim Budget gehen sie von 20 bis 30 Euro aus am Tag. Wenn es irgendwo besonders schön ist, legen sie auch mal eine Pause ein oder gönnen sich eine Nacht in einem Airbnb. Ein bisschen Erfahrung bringen die beiden Radler schon mit: Sie durchquerten England und radelten auch schon nach Nizza, an den Gardasee sowieso. Taubert sagt: „Wir freuen uns. Immer draußen sein, sich bewegen und um nichts kümmern zu müssen, das macht den Kopf frei.“



In England haben sie das Gastfreundschaftsnetzwerk „Warm Showers“ genutzt für Menschen, die Fahrradtouren unternehmen. „Das hat prima geklappt, ich weiß aber nicht, wie das in Frankreich und Spanien aussieht“, überlegt Taubert. Und dass Baguettes mit Käse nicht reichen, um bei Kräften zu bleiben während dieser Mammut-Tour, ist natürlich auch klar: „Bei dem Pensum werden wir eine Menge zu Essen brauchen. Ich freue mich schon auf die Tapas.“



Das Wichtigste, sein Tipp, sind gute Qualität beim Rad und der Ausrüstung, angefangen bei der Isomatte über Kochgeschirr bis hin zur Daunenjacke. Dann kann das Abenteuer beginnen. „Wer nicht so weit fahren will: Es lohnt sich schon, einfach hier mal zu starten und zu schauen, wie weit man kommt.“