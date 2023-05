Nach drei Jahren: Erste Pulli wieder flügge

Von: Hanna von Prittwitz

Freude über Nachwuchs: ein Kiebitz-Pulli aus dem Aubachtal. © Hubert Schaller

Gute Nachrichten gibt es aus dem aubachtal in Seefeld: Erstmals wieder sind dort kleine Pulli, also Kiebitz-Küken, flügge geworden. Der Bund Naturschutz vermeldet zudem mehr als 32 000 Unterschriften für seine Kiebitz-Petition.

Hechendorf – Bei der Bund-Naturschutzgruppe (BN) Seefeld ist die Freude groß: Es sieht so aus, als hätten es heuer, nach drei Jahren, erstmals wieder kleine Kiebitze geschafft. Die sogenannten Pulli hätten „dem Regen und der Kälte getrotzt“, schreibt Constanze Gentz in einer Pressemitteilung. Die Ältesten hätten bereits ins adulte Gefieder gemausert „und ihren ersten Flug über das Brutareal unternommen“. Acht Altvögel würden das mit einem Elektrozaun abgesicherte Areal im Aubachtal Tag und Nacht verteidigen. Die Freude beim BN sei riesig. Insgesamt sind laut Gentz aus fünf Gelegen 20 Jungvögel geschlüpft. Die Mortalitätsrate sei in den ersten zwei Wochen sehr groß. Ein durchschnittlicher Bruterfolg von 0,8 flüggen Jungvögeln pro Gelege sei vonnöten, um den Bestand im Aubachtal zu sichern. „In Seefeld könnte er dieses Jahr weit darüber liegen.“

Nach wie vor warte der BN auf eine Antwort der Staatsregierung für einen Übergabetermin für die Petition, die mittlerweile mehr als 32 000 Unterschriften vorweise, so Gentz. Die Wiesenbrüterkartierung 2021 untermauere die Beobachtungen: „Gerade die Agrarvogelarten gehen nach wie vor ungebremst zurück.“ Trotzdem lehne die Regierung weiterhin verbindlichen Artenschutz ab. „Es wird endlich Zeit, dass die Landwirtschaft für Artenschutz gerecht entlohnt wird. Die momentanen Förderungen sind einfach nicht ausreichend“, mahnt Gentz.