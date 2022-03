Nachpflanzungen ja, Pflegekonzept nein

Von: Hanna von Prittwitz

Vier Bäume, darunter auch zwei Altbäume, mussten kürzlich entlang der Lindenallee gefällt werden. © hvp

Wie geht es weiter mit der Pflege der Lindenallee an der Bahnhofstraße in Hechendorf? Mit dieser Frage beschäftigte sich in dieser Woche Seefelds Umweltausschuss.

Hechendorf - Auslöser für die Debatte waren mehrere Fällungen und Pflegemaßnahmen. Die Untere Naturschutzbehörde (UNB) hat zudem empfohlen, ein Pflegekonzept erstellen zu lassen. Dies lehnte der Ausschuss jedoch ab.

Die Lindenallee verbindet Seefeld und Hechendorf über den Bahnübergang hinweg. Sie führt ein eher unscheinbares Dasein, im Gegensatz zur prächtigen Eichenallee zwischen Seefeld und Weßling, die wenige Meter weiter beginnt. Über das Alter der Lindenallee ist entsprechend wenig bekannt. Laut Cynthia Nalic vom Seefelder Bauamt wurden die Alleebäume in den 1970er-, 1980er-Jahren gepflanzt, knapp hundert haben also ein höheres Alter und sind größer, dazu kommen mehrere Jungbäume. Die Firma Sanktjohanser aus Seefeld pflegt die Allee im Auftrag der Gemeinde. Zuletzt mussten aus Gründen der Verkehrssicherheit und in Absprache mit der UNB zwei Alt- und zwei Jungbäume gefällt werden. Bei drei weiteren Linden nahmen Baumkletterer Kürzungen im Kronenbereich vor. Die Arbeiten und Fällungen wurden Ende Januar durchgeführt.

Die UNB hat einen Bescheid über die Nachpflanzung von vier Winterlinden mit einem Stammumfang von jeweils 20 bis 25 Zentimetern erlassen. Je Baum belaufen sich die Kosten auf 1285 Euro, gepflanzt wird durch den Bauhof. Die UNB würde auch gerne sehen, dass die Gemeinde ein Pflegekonzept erstellen lässt, so wie es die Landschaftsarchitektin Almuth Boedecker 2007 für die Eichenallee erarbeitet hat. In dem Konzept wäre jeder Baum samt Alter, Zustand und Pflegeempfehlung erfasst. Einmalige Kosten: etwa 3410 Euro.

Der Mehrheit im Umweltausschuss schien das übertrieben für die rund einen Kilometer lange Allee. „Ich finde das nicht sinnvoll, das bringt uns nichts“, sagte Christian Wagner (BVS). „Wir wollen doch alle, dass die Bäume schön wachsen und alt werden, dafür brauchen wir kein Monster-Gutachten“, stimmte ihm Ulrich Pirzer (FWG) zu. Für das Geld könne man fünf Jahre lang hochwertigen Dünger finanzieren. „Wir arbeiten jetzt nur reaktiv, ein Konzept könnte uns auf lange Sicht Kosten sparen“, konterte Ortwin Gentz (Grüne/BI). Experten sähen auch die Art und Weise, wie die Lindenallee derzeit behandelt werde, kritisch. „Die Schnittmaßnahmen sind nicht optimal und die Bäume in einem schlechten Zustand.“ Nikolas Rathert (Grüne/BI) ging es um den Ensembleschutz. „Wenn wir das mit dem Konzept machen, ist das auch ein Hinweis darauf, dass uns das wichtig ist.“

Mit 5:3 Stimmen lehnte die Mehrheit es schließlich ab, dem Gemeinderat die Erstellung eines Pflegekonzepts zu empfehlen. Die Nachpflanzungen bewilligten die Räte gegen die Stimme von Pirzer. „Ich bin nicht gegen die Nachpflanzung, die müssen wir vornehmen“, hatte dieser zuvor erklärt. „Aber mit 20 bis 25 Zentimeter Stammumfang tun sich die neuen Bäume viel schwerer als kleinere Bäume, die viel schneller wurzeln.“ Laut Cynthia Nalic handelt es sich um eine Vorgabe der UNB, an die sich die Gemeinde zu halten habe. Die Nachpflanzungen sollen noch dieses Jahr erfolgen.