Nächtliche Randale am S-Bahnhof in Hechendorf

Unbekannte Rowdys demolieren derzeit am Hechendorfer S-Bahnhof abgestellte Fahrräder. Die Gemeinde Seefeld hat die Unruhestifter bisher nicht ausfindig machen können.

Hechendorf – Unbekannte treiben derzeit am S-Bahnhof in Hechendorf ihr Unwesen. Wie die Gemeinde mitteilte, liegen Beschwerden über beschädigte Räder vor.

„Wir können nur Vermutungen anstellen. Aber offensichtlich reisen mit der letzten S-Bahn Jugendliche an, die sich dann aus Langeweile an den Rädern zu schaffen machen“, berichtet Geschäftsstellenleiter Fritz Cording. Mehrmals schon hätten die Unbekannten Räder aus den Ständern gerissen oder rausgedrückt. Auf Fotos, die ein Zeuge der Gemeinde geschickt hat, sind weggedrückte Räder und ein achtlos an den Rand geworfener Drahtesel zu erkennen.

Laut Polizei Herrsching wurde bisher noch nicht Anzeige erstattet. „Uns liegen keine Mitteilungen vor“, sagte ein Beamter gestern. „Schäden an der Abstellanlage werden wir nicht dulden“, kündigt indessen Cording an. Bisher hätten die Radständer nicht gelitten. Sollte dies geschen, werde die Gemeinde umgehend Anzeige erstatten. „Ich wundere mich, dass das bisher keiner der Radlbesitzer getan hat“, so Cording.