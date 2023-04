Neue Geschäftsleitung und eine Rückkehr

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Neue Gesichter in Seefelds Verwaltung: Für den bisherigen Geschäftsstellenleiter Fritz Cording (l.) kommt Tobias Baumann (Mitte). Katharina Weyer (2.v.l.) ist wieder für Integration, Asyl und das Jugendhaus verantwortlich, Jennifer van Amsterdam ist stellvertretende Kämmerin (2.v.r.). Bürgermeister Klaus Kögel freut sich über die neue Besetzung. © ms

Nach elf Jahren in der Gemeinde Seefeld geht Fritz Cording in Rente. Sein Nachfolger ist Tobias Baumann aus Gilching. Und Katharina Weyer ist wieder da

Seefeld – Auch Gemeindeverwaltungen kämpfen mit Personalmangel – und rangeln fast schon miteinander in der Konkurrenz um gute Leute. Umso zufriedener konnte Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel nun gleich mehrere neue Mitarbeiter vorstellen. Darunter ist ein neuer Geschäftsführer, Tobias Baumann, und eine neue ehemalige Mitarbeiterin: Katharina Weyer, zuständig für Integration, Asyl und das Jugendhaus, kehrte nach einem kurzen Gastspiel in der Gemeinde Gilching wieder zurück. Jennifer van Amsterdam ist neue Kassenleiterin und stellvertretende Kämmerin. Geschäftsstellenleiter Fritz Cording hingegen verlässt die Gemeinde, der zweite Bürgermeister von Emmering geht nach elf Jahren in der Gemeinde Seefeld in Rente.

Als Fritz Cording am 1. Februar 2012 sein Amt in Seefeld antrat, war Wolfram Gum schon seit 23 Jahren Bürgermeister. „Ich muss noch 13 Jahre arbeiten, ich will noch mal gefordert werden“, hatte Cording damals dem Starnberger Merkur erklärt, bis dahin hatte er in der Verwaltung der Stadt Fürstenfeldbruck gearbeitet. Die Seefelder samt Bürgermeister wuchsen ihm ans Herz. „Ich bin immer gerne gekommen“, sagt Cording, der 2020 zum Vizebürgermeister seines Heimatorts Emmering gewählt wurde. Auch mit dem neuen Bürgermeister Kögel habe er sich gut zusammengerauft, dessen Einführung in die Regeln der Verwaltung habe ihm große Freude bereitet, „er war ein guter Schüler“.

Rund 600 Sitzungen liegen hinter Cording, drei Bürgerentscheide und zwei Ratsbegehren, und auch eine große Enttäuschung. „Bei der Planung des neuen Rathauses war ich von Anfang an dabei, das war auch ein Grund, nach Seefeld zu kommen“, erinnert er sich. Dann jedoch sei das Bürgerbegehren gekommen. „Ich habe das nicht verstanden. Mit Plattitüden und massiver Information hat man es geschafft, die Bevölkerung dagegen aufzubringen.“ Stattdessen habe die Gemeinde den Technologiepark gemietet, der zu groß und außerhalb des Ortskerns sei. Bei einer anderen Sache hingegen habe er schnell ein Einsehen gehabt: „Ich hatte gedacht, die Ortsteile Oberalting und Hechendorf würden sich zusammenbringen lassen.“ Doch organisatorisch sei das ein zu großer Kraftakt, die Ortsteile seien jeder für sich sehr eigenständig. „Das ist wegen der vielen möglichen Synergien schade.“

Cordings Nachfolger ist der 31-jährige Tobias Baumann. Er war im Bürgerservice der Gemeinde Gilching tätig. Auch dort wurde der Geschäftsstellenposten neu vergeben. „Ich wurde aber nicht genommen“, gibt Baumann offen zu. Heute ist er froh drum, „denn es hat hier gleich alles gepasst“. Und er wohnt um die Ecke, in Steinebach. Sein Job beginnt am 2. Mai.

Für Katharina Weyer (57) habe er „einen kleinen roten Teppich ausgelegt“, sagt Bürgermeister Kögel. Im Juli 2019 kam sie zur Gemeinde Seefeld und brachte dort unter anderem Schwung ins Jugendhaus. Im Januar 2023 wechselte sie nach Gilching und übernahm die Leitung des Jugendtreffs (wir berichteten). „Aber ich habe nicht ins Team gepasst“, sagt sie. Jennifer van Amsterdam hat zum 1. April in der Gemeinde begonnen, zuvor war die 27-Jährige Kassenleiterin in Maisach.

Ich bin überglücklich, dass wir das hinbekommen haben“, strahlt Kögel. Derzeit arbeiten 23 Angestellte bei der Gemeinde. Alle entscheidenden Posten sind besetzt. „Und wenn’s brennt, bin ich auch erreichbar“, verspricht Cording seinem jungen Nachfolger.