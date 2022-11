Neue Wohnungen an der Spitzstraße

Von: Hanna von Prittwitz

An der Spitzstraße in Hechendorf soll es im nächsten Jahr mit dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern losgehen. © Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Längst ist das Einheimischenmodell „Am Höhenrücken“ in Hechendorf bewohnt. Nun sollen zwei weitere Mehrfamilienhäuser hinzukommen. Heute Abend findet dazu eine Informationsveranstaltung statt.

Hechendorf – Es ist seit Jahren so geplant: Auf einem rund 3000 Quadratmeter großen Grundstück neben dem Einheimischenmodell „Am Höhenrücken“ in Hechendorf sollen noch weitere Mehrfamilienhäuser entstehen. Das Einheimischenmodell ist längst fertig und seit 2019 bewohnt. Nun wird auch die Planung für die beiden Gebäude im Süden an der Spitzstraße konkreter. Heute Abend stellen die Architekten das Projekt bei einer Informationsveranstaltung im Bürgerstadel (Schlagenhofener Weg 56a) vor.

Richtig viel will Seefelds Bürgermeister Klaus Kögel vor der Veranstaltung noch nicht verraten. „Das übernehmen an dem Abend die Architekten“, kündigt er an. Insgesamt sollen in den zwei Gebäuden bis zu 25 Wohnungen entstehen – vornehmlich für Seefelder und auch bezahlbar, weil gefördert. Ein Baukörper ist größer und dreigeschossig, der andere niedriger vorgesehen. Die Architekten hätten bei der Planung und Anordnung die Hinterlieger berücksichtigt, so Kögel. Diese hatten nun lange einen schönen Blick über das freie Feld. Im Rahmen des Mehrfamilienprojekts sollen auf jeden Fall auch Gemeinschaftsflächen entstehen, die von den Bewohnern des Einheimischenmodells genutzt werden können. „Die Architekten haben sich sehr viele Gedanken gemacht“, sagt Kögel. Der Entwurf sei im Rahmen eines Auswahlverfahrens von einer Jury ausgesucht worden, der unter anderem Starnbergs Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel und ein Mitglied der Regierung von Oberbayern angehört hätten.

Gebaut wird das Projekt im Auftrag der Gemeinde von dem Seefelder Kommunalunternehmen SeeKu, dessen neuer Vorstand der Bauunternehmer Thomas Rogorsch ist. Es ist sein erstes Projekt, nachdem er erst heuer die Vorstände Matthias Riederer und Dr. Gerd Schnitzler abgelöst hatte (wir berichteten). Das SeeKu baut und übernimmt dann auch den Vertrieb der Wohnungen.

Die Überlegung, nach dem genossenschaftlichen Prinzip Wohnungsbau an der Spitzstraße zu etablieren und mit einer Wohngenossenschaft zusammenzuarbeiten, hatte im Gemeinderat nach längerer Debatte keine Mehrheit gefunden (wir berichteten). Rogorsch erinnert daran, dass einst sogar drei Mehrfamiliengebäude auf dem Areal geplant gewesen seien. „Der Entwurf ist wirklich gut und passt sich besser ein“, sagte er. Wenn alles glatt läuft, könnte für das Projekt an der Spitzstraße im Herbst 2023 der Spatenstich erfolgen. Zuvor muss die Gemeinde jedoch noch den Bebauungsplan anpassen, der noch die drei Gebäude vorsieht. „Nach ersten Einschätzungen jedoch kann dies in einem einfachen Verfahren geschehen“, sagte Kögel.

Die Informationsveranstaltung im Hechendorfer Bürgerstadel beginnt um 19 Uhr.