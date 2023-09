Neueröffnung und ein Jubiläum

Von: Hanna von Prittwitz

Die Chefs von Medsport Hechendorf, die nun in Seefeld eine Zweigstelle mit großem Wellnessbereich anbieten (v.l.): Ingo Seibert, Oliver Felsen und Astrid Schneider-Felsen, die sich um die Innenausstattung kümmerte. © andrea jaksch

Das Fitnessstudio „medSPORT“ in Hechendorf wächst: Am kommenden Sonntag, 3. September, laden die Inhaber in die zukünftige Zweigstelle in Seefelds Hauptstraße ein. Im Dezember gibt es zudem das 25. Jubiläum von Medsport zu feiern.

Seefeld – Die beiden oberen Etagen in dem Gebäude an Seefelds Hauptstraße sind nicht wiederzuerkennen. Im Erdgeschoss befindet sich der erweiterte Edeka, oben drüber laden die Inhaber Oliver Felsen und Ingo Seibert am kommenden Sonntag, 3. September, in die zukünftige Zweigstelle ihres Fitnessstudios „medSPORT“ Hechendorf. Ab Mittwoch, 6. September, können die Mitglieder dann nicht nur in der Bahnhofstraße 8 in Hechendorf trainieren, sondern auch in Seefeld in der Hauptstraße 40. Insgesamt stehen ihnen dann rund 2000 Quadratmeter Fläche für Sport zur Verfügung. Dass diese Erweiterung in das 25. Jahr des Bestehens ihre Fitnessstudios ist, toppt die Erfolgsgeschichte.

Oliver Felsen (53) und Ingo Seibert (51) kennen sich seit ihrem Sportstudium in München. Sie schlugen erfolgreiche Karrieren als Trainer ein, machten beispielsweise die Münchner Löwen flott. Seibert war zwischendrin Profi-Footballer und trainierte später die Skifahrerin Vicki Rebensburg. Beim Weltcup 1994 holten Seibert und Felsen in deutschen Viererbobs Silber und Bronze. Zwei Profis also, die sich dann entschlossen, ein Fitnessstudio zu eröffnen. Das war vor 25 Jahren.

Medsport gab es erst in Herrsching, von 2005 bis 2014 in dem jetzigen Gebäude in Seefeld und seitdem in Hechendorf. Als Felsen und Seibert hörten, dass die Räume über dem Supermarkt in Seefeld wieder zu mieten waren, setzten sie sich hin, überlegten und entschieden. Ehefrau Astrid Schneider-Felsen hat als Immobilienmaklerin ein Gespür für Innenarchitektur, zum größten Teil ist es wohl ihr zu verdanken, dass die Räume heute so schön sind. Lichtdurchflutet, offen, in warmen Farben eingerichtet, mit zurückhaltender Deko. Ein Wohlfühlklima erwartet die Sportlerinnen und Sportler in der neuen Zweigstelle. Rund 700 Quadratmeter umfassen einen Raum mit Geräten, einen lichten Gymnastikraum und einen großzügigen Wellnessbereich mit zwei Saunen und Kaltbecken. Auf zahlreichen Liegen können sich die Saunabesucher erholen, es gibt einen Raum für Frischluft.

Dabei liegen auch hinter Medsport schwere Zeiten. Corona sei schlimm gewesen, gibt Seibert offen zu. „Aber wir sind mit den Mitgliedern in der Kommunikation geblieben, haben Trainingspläne für daheim angeboten, Videos gemacht.“ Die Mitglieder würden grundsätzlich sehr persönlich betreut, das unterscheide Medsport von einigen anderen Anbietern, „und darüber baut sich eine Bindung auf“. Letztlich schaffte es Medsport durch die Krise, obwohl einige Mitglieder zwischenzeitlich auch kündigten. „Sie kamen dann aber zum größten Teil wieder. Wir sind wieder gesund und schauen nach vorn.“

Im Dezember 2022 startete Medsport in das Abenteuer Umbau in Seefeld. Seibert kümmerte sich um das Studio in Hechendorf, Oliver Felsen und Astrid Schneider-Felsen regelten den Umbau. Mit dem Ergebnis sind nun alle glücklich. Für die Zweigstelle investierten die Inhaber auch in neue Geräte der Firma Schnell. „Die sind zwar teurer, gehen aber nicht kaputt“, sagt Felsen. Seit den Anfängen von Medsport setzen die Inhaber auf diesen Hersteller.

Ab Mittwoch, 6. September, ist die Zweigstelle in Seefeld geöffnet. Vorher, am Sonntag, können sich alle Mitglieder und Neugierigen die neuen Räume von 10 bis 16 Uhr anschauen. Es gibt natürlich auch ein Eröffnungsangebot. Der Beitrag für Azubis, Studenten und Schüler beträgt 57 Euro. In der Zweigstelle trainieren können die Sportlerinnen und Sportler dann ab 6. September wochentags von 9 bis 21 Uhr, am Wochenende von 10 bis 17 Uhr. Das Team umfasst 28 Trainer und Mitarbeiter. Gesucht werden noch Fachleute in den Bereichen Training, Massage und Kosmetik. Die Inhaber Oliver Felsen und Ingo Seibert sind stolz auf ihr Angebot. „Bei uns findet jeder etwas, vom jungen Fußballer bis zum Senior mit 95.“