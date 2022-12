Neues Ensemble für die Hechendorfer Dorfmitte

Von: Peter Schiebel

Um dieses Gebiet geht es: Es liegt zwischen Leitenhöhe (unten), Günteringer Straße (links) und Hochleite (rechts) und grenzt im Nordosten an die bestehende Bebauung an. Stadtplaner Prof. Florian Burgstaller kann sich um einen gemeinsamen Grünbereich Wohnhäuser unterschiedlicher Länge und Höhe vorstellen. Bislang handelt es sich um ein Konzept, das in Details noch nicht besprochen ist und sich noch ändern kann, zum Beispiel was die Länge des mittleren Gebäudes und die Bebauung der beiden nordwestlichen Grundstücke anbelangt. © Florian Burgstaller

Wie soll eine etwa einen Hektar große Wiese im Herzen von Hechendorf einmal bebaut werden? Nicht zuletzt durch Anregungen und Hinweise aus der Bürgerschaft lag Seefelds Gemeinderäten am Dienstagabend ein überarbeitetes Konzept vor. Das stieß in der Sitzung auf breites Wohlwollen.

Hechendorf – Die Aufregung war groß. Nicht weniger als eine Bausünde befürchteten Anwohner aus Hechendorf, nachdem im Frühjahr ein erstes Konzept für die Bebauung einer etwa einen Hektar großen Wiese zwischen Günteringer Straße und Hochleiten die Runde machte. Die Fläche zu dicht bebaut, die vier bis sechs Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 35 Wohnungen zu hoch, die Gestaltung zu wenig dem dörflichen Charakter der Umgebung entsprechend – in einem von 75 Bürgern unterzeichneten Schreiben ließen die Anwohner an der Planung kein gutes Haar. Seitdem ist viel passiert, sodass die Verwaltung den Gemeinderäten am Donnerstagabend ein neues Bebauungskonzept vorlegte.

„Das erste Konzept hatte uns nicht gefallen“, gab Bürgermeister Klaus Kögel rundweg zu. Und ganz offenbar kam auch eine Mehrheit des Gemeinderats zu dem Ergebnis. Jedenfalls wurde, wie es in der Sitzungsvorlage hieß, „auf Grundlage diverser Beratungen im Gemeinderat, insbesondere auf der Klausurtagung am 8. Juli, der eingegangenen Anregungen und Hinweise aus der Bürgerschaft sowie mehrerer Gespräche mit den Grundstückseigentümern“ der Architekt und Stadtplaner Prof. Florian Burgstaller mit einem neuen Bebauungskonzept beauftragt.

Auch er fand den bisherigen Entwurf „nicht ganz so glücklich“. Die angedachte klassische Siedlungsform sei „ein bisschen fremdartig für den Ort“, sagte Burgstaller – und schlug stattdessen eine Mischung aus längeren und kürzeren Baukörpern sowie zwei- und dreigeschossigen Gebäuden vor. „Eine Mischung ist sicher gut“, sagte er und sprach von einer „gewissen Kleinteiligkeit und Vielfalt“.

Planer will dem Gebiet „eine gewisse Ordnung“ geben

Burgstaller bewertete den gesamten Bereich als Ensemble, weswegen es gut sei, dem Gebiet „eine gewisse Ordnung“ zu geben. Die streng parallele Anordnung der Häuser des ersten Entwurfs verwarf er aber und favorisierte stattdessen Giebelseiten zu den umlaufenden Straßen hin. Die Gebäude gruppierte der Planer zudem um einen aufgelockerten Gemeinschaftsbereich – „ohne Privatgärten, dafür vielleicht mit einem Spielhaus“ für Kinder. Am nordöstlichen Ende dieses Bereichs schwebte ihm ein lang gezogenes Gebäude mit rund 50 Metern vor, was aber problemlos auch durchbrochen werden könne, wie er auf eine Anmerkung von Claudia Winter (CSU) sagte.

Als Dachform bevorzugte Burgstaller flach geneigte Satteldächer. Diese würden zwar zu höheren Hauswänden führen, auf der anderen Seite aber Dachgauben überflüssig und das Anbringen von Fotovoltaikanlagen einfacher machen. Sein Konzept würde aber auch mit steiler geneigten Satteldächern funktionieren, sagte er.

Von den Gemeinderäten gab es in der anschließenden Diskussion vor allem eins: Lob. Von einer „grundsätzlich sehr guten Planung“, sprach Ortwin Gentz (Grüne/BI). „Kompliment“, sagte er, bat aber darum, sich über das Baurecht im nördlichen Bereich Gedanken zu machen. Johanna Senft (BVS) fand das Konzept „um Meilen besser im Vergleich zu dem, was wir vorher hatten“, und hob vor allem den Grünbereich zwischen den Häusern hervor. Josef Wastian (FWG) merkte an, den Höhenunterschied zu beachten – nicht dass einige Gebäude letzten Endes zu hoch erscheinen.

So weit ist es bislang noch gar nicht. Das Gelände sei noch nicht vermessen, sagte Klaus Kögel. „Wir tasten uns langsam voran“, ergänzte der stellvertretende Bauamtsleiter, Stefan Futterknecht. Das ist auch der Grund, weswegen es noch keine Angaben über Wandhöhen, Grundflächen, Anzahl der Wohnungen und dergleichen gibt. Grundsätzlich soll es aber beim Grad der Verdichtung bleiben, sagte Kögel im Anschluss dem Starnberger Merkur. Dieser orientiere sich an der Umgebung. „Ziel ist es auch aufgrund der Gleichbehandlung, die Festsetzungen möglichst analog der Nachbargebiete zu treffen“, erklärte er.

Letzten Endes billigte der Gemeinderat einstimmig das Bebauungskonzept und beauftragte die Verwaltung, auf dessen Grundlage den Entwurf für den Bebauungsplan „Güntering“ auszuarbeiten.