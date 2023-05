Neues Feldkreuz an seinem Platz

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Freuen sich über das neue Feldkreuz, das seit Freitag an seinem Platz ist in Hechendorf (v.l.): Peter Rehm, Zacharias Dosch und Pfarrer Roland Böckler. © Dagmar Rutt

Der Diebstahl war ein Schock: Unbekannte entwendeten im März ein altes Feldkreuz in Hechendorf. Seit Freitag ist ein neues Kreuz am Platz.

Hechendorf – Die Enttäuschung war groß: Im März stahlen Unbekannte in Hechendorf ein Holzkreuz samt Jesusfigur (wir berichteten). Es war an einem Feldweg angebracht. Seit Freitag ist die Idylle wieder hergestellt: Zimmerermeister Zacharias Dosch befestigte in Beisein von Peter Rehm und Pfarrer Roland Böckler ein neues Kleinod, diesmal aus dem Fundus des Steinmetzes Thomas Hölzl aus Oberalting.

„Er hatte von dem Diebstahl gelesen und mich angerufen, dass er noch ein altes Holzkreuz hat“, berichtete Rehm am Freitag. Sein Schwiegersohn Zacharias Dosch, der gerade seinen Meister als Zimmerer und Holzbautechniker gemacht hat, brachte das Kreuz auf Vordermann und befestigte es. „Es passt sehr gut dorthin“, freut sich Rehm.

Das gestohlene Kreuz samt Jesusfigur hatte Rehm vor 18 Jahren beim Ausmisten der Tenne auf dem Hof seines Vaters gefunden. Die Familie spendete das Kreuz der katholischen Kirchengemeinde und stellte es an dem Acker auf, der damals noch zum Grundstück der Familie gehörte. Unbekannte verwüsteten das Grundstück, vermutlich verbrannten sie das Kreuz. Die Rehms waren fassungslos. Denn das Feldkreuz war auf seine Art auch ein Gemeinschaftsprojekt vieler Hechendorfer gewesen, die im Wechsel die Pflege übernahmen.

Dass es nun ein Oberaltinger und Hechendorfer Projekt ist, das freut Rehm natürlich auch. Pfarrer Böckler habe angekündigt, das Kreuz zeitnah zu segnen. „Und dann hoffen wir, dass es lange währt.“