Neues Institut in alter Fabrik

Von: Hanna von Prittwitz

Teilen

Die zwei vom neuen „Campus am See“: Cary Buraty (l.) und Ines Thomas im großen Saal des Obergeschosses der alten Fabrik an der Stampfgasse in Oberalting. © andrea jaksch

In diesen Tagen eröffnet Cary Buraty den „Campus am See“ in der Stampfgasse 6 in Oberalting. Er soll vor allem Ausbildungszentrum für Coaches sein. Ein dehnbarer Begriff. Die Räume in der einstigen Fabrik jedoch strahlen auf jeden Fall in neuem Glanz.

Oberalting – Die Räume des herrschaftlichen Gebäudes in der Stampfgasse 6 in Oberalting haben schon viel gesehen. 1835 wurde das Haus als Gerberei, Wohnhaus und landwirtschaftliches Gebäude errichtet. Heute beherbergt es moderne Unternehmen wie den Digitaldruck-Produzenten Myspotti oder die Firma Digitalkonzept. Ganz oben, fast unter dem Dach, ist nun auch das Coaching-Ausbildungsinstitut „Campus am See“ von Cary Buraty (53) zu finden.

Wer den Begriff Coaching-Ausbildungsinstitut googelt, erhält binnen 0,58 Sekunden rund 64 Millionen Einträge. Cary Buraty schreckt das nicht. Sie hat trotzdem investiert, das obere Stockwerk samt Dachgeschoss mithilfe ihres Vermieters renovieren lassen, 350 Quadratmeter insgesamt, und in der Provinz ihren „Campus am See“ eröffnet. Von einer neuen Heimat für die Münchner Coaching-Welt ist die Rede, ein Aus- und Weiterbildungsinstitut für systemische Coaches, Therapeuten, Fachkräfte für Personalfragen und Führungskräfte im Süden von München. Auf der Website strahlen Hochglanz-Fotos, die Ausbildung kostet ab rund 8000 Euro aufwärts.

Alles neu in der alten Stampfgasse 6

Cary Buratys Institut ist auf systemische Aus- und Weiterbildung spezialisiert. Klar, davon gibt es jede Menge und Coaches sowieso. Der Begriff ist nicht geschützt. Die 53-Jährige ist allerdings schon lange im Geschäft. Rund 400 Coaches hat sie bis heute bei ihrer Ausbildung begleitet. Ihre Vita liest sich spannend. Geboren ist sie in den USA, mit Wurzeln in Deutschland, Italien, Syrien. Sie studierte Medizin, dann Medien- und Kommunikationswirtschaft. Als Diplom-Betriebswirtin ging sie in der Verlagsbranche erste Schritte, später im amerikanischen Konzern. 2006 folgten dann Wende und Wechsel ins Coaching.

Nun also ein Coaching-Institut in einem der ältesten Ortsteile Seefelds. Gegenüber dem Gebäude steht der protzige Rohbau eines Mehrfamilienhauses, einige Meter weiter plant die Gemeinde ebenfalls Wohnungsbau. Im hinteren Teil, Richtung Uneringer Straße, entwickelt die Immosens GmbH ein Wohnungs- und Gewerbebauprojekt. Also viel los ringsum. Im Campus ist davon nichts zu spüren. Die Räume sind licht und leicht, das Inventar übersichtlich. Alles geschmackvoll und hochwertig. Mit dem Vermieter sei sie sich schnell einig gewesen, sagt Buraty. Die alten Böden und Deckenbalken wurden abgeschliffen, alles neu geweißelt, sie richtete eine wohnliche Küche ein. In der ersten Campus-Etage gibt es einen Saal für Gruppenveranstaltungen, dazu kommen weitere Räume in beiden Stockwerken für kleinere Gruppen und Einzelgespräche.

„Die Teilnehmenden sagen, es macht etwas mit ihnen, hier draußen zu sein“, hat Buraty beobachtet. Drei Kurse mit insgesamt rund 40 Personen haben schon begonnen, die nächsten im Herbst sind bereits fast ausgebucht. Das Durchschnittsalter liegt zwischen 35 und 45 Jahren.

Großer Coaching-Boom - auch durch Corona

Den Coaching-Boom gab es schon vor Corona, „aber durch die Pandemie war es, als würde Benzin ins Feuer geschüttet“, sagt Buraty. „Viele Leute haben im Lockdown angefangen, über ihr Leben nachzudenken.“ Die Nachfrage nach guten Ausbildungen sei gestiegen. „Auf der anderen Seite haben viele Führungskräfte gemerkt, dass sie anders führen müssen.“ Also geschieht im „Campus am See“ beides, Coaching und Coaching-Ausbildung. In beiden Fällen entscheidet ein Vorgespräch darüber, ob es miteinander passt. „Entweder die Chemie stimmt, oder sie stimmt nicht.“

Mit dem Coaching ist das so eine Sache, das räumt auch Buraty freimütig ein. Sie ist sympathisch, wirkt authentisch, lacht viel. Ihr zur Seite steht seit vielen Jahren Ines Thomas (41), Kommunikationsexpertin und ebenfalls Coach. Sich richtig einzuschätzen und zu kennen, das seien wichtige Grundzüge eines guten Coaches, findet Buraty. Denn Coaches, die wirklich wüssten, was sie tun, „die professionell arbeiten, Prozessverständnis haben und nicht irgendwie herum coachen, solche Coaches gibt es immer noch nicht genug“. Sie sagt: „Wer bin ich, was kann ich, wo sind meine Grenzen – diese Fragen muss ich für mich klar beantworten können.“

Für Firmenveranstaltungen können die Räume gemietet werden. Da Buraty auch geschäftsführende Gesellschafterin der Strategieberatung „Changesupport“ ist, die Unternehmen in Veränderungsprozessen begleitet, kann sie entsprechend auf ein Netzwerk an Spezialisten zurückgreifen. Davon sollen auch die Firmen profitieren die Räume anmieten. Mit dem Namen „Campus am See“ will Buraty ihre Verbundenheit zur Region zeigen. „Wir sind seit Kurzem offizieller Lizenznehmer der gwt“, darauf ist sie stolz.

Also alles ganz real und kein Hokuspokus in der Stampfgasse 6. Cary Buraty kann sich vorstellen, dass Alteingesessene den „Campus am See“ etwas argwöhnisch betrachten, „Weil sie nicht wissen, was wir tun.“ Dem möchte sie vorbeugen, mit Vorträgen und Veranstaltungen. „Ein Tag der offenen Tür ist b in Planung, um auch den Seefeldern und Interessierten aus dem Umland zu zeigen, was wir hier machen.“